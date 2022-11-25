Данило пропустит оставшиеся матчи группового этапа ЧМ-2022 из-за травмы

Защитник сборной Бразилии Данило не сыграет в оставшихся матчах группового этапа ЧМ-2022.
Как показали обследования, футболист получил растяжение связок голеностопа, из-за чего пропустит встречи со Швейцарией и Камеруном.
Игрок отыграл весь матч с Сербией в игре 1-го тура.
они даже контрольные матчи не проводили, чтобы травм никто не получил и теперь сходу после первого матча минус два игрока основы
они даже контрольные матчи не проводили, чтобы травм никто не получил и теперь сходу после первого матча минус два игрока основы