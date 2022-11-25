Данило пропустит оставшиеся матчи группового этапа ЧМ-2022 из-за травмы

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вчера, 17:45

Защитник сборной Бразилии не сыграет в оставшихся матчах группового этапа ЧМ -2022.

Как показали обследования, футболист получил растяжение связок голеностопа, из-за чего пропустит встречи со Швейцарией и Камеруном.

Игрок отыграл весь матч с Сербией в игре 1-го тура.