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Данило пропустит оставшиеся матчи группового этапа ЧМ-2022 из-за травмы

вчера, 17:45

Защитник сборной Бразилии Данило не сыграет в оставшихся матчах группового этапа ЧМ-2022.

Как показали обследования, футболист получил растяжение связок голеностопа, из-за чего пропустит встречи со Швейцарией и Камеруном.

Игрок отыграл весь матч с Сербией в игре 1-го тура.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:52
Много повреждений на этом чм. Такими темпами к финалу командам будет тяжко наскрести по 11 здоровых футболистов.
они даже контрольные матчи не проводили, чтобы травм никто не получил и теперь сходу после первого матча минус два игрока основы
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 17:52
В плей-офф играет
Гость
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