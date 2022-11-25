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Неймар восстановится от травмы к 1/8 финала ЧМ

вчера, 16:09

Стали известны примерные сроки восстановления форварда сборной Бразилии Неймара, который получил травму в матче с Сербией.

Утверждается, что тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем игрока и побережет его до 1/8 финала ЧМ. Впрочем, есть шанс на выход бразильца на поле в матче 3-го тура группового раунда с Камеруном, это произойдет, если у команды будут шансы на вылет из турнира во время этого поединка.

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Все комментарии
Ларс
Ларс ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:04
В 1/8 это априори невозможно, изучи построение сетки.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:54
А если 1/8-й бразильцам достануться южно-американские деклассаторы...Саудовская Аравия ??....
Можно и не торопить восстановление....
В Париже спокойно восстановиться...
Ironigor
Ironigor ответ barca200885 (раскрыть)
вчера в 19:01
+++ ! Что только не случается!)))
barca200885
barca200885 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:11, ред.
Чисто гипотетически могут.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:54
Если вообще они дойдут до 1/8 финала .
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 17:27
Это хорошо.
Здоровья Неймару
амурец
амурец
вчера в 17:19
Ну это хорошо
vova505
vova505
вчера в 16:58
Ну и замечательно!!
Beno444
Beno444
вчера в 16:53
Для фанов Бразилии прекрасная новость.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 16:48
Его отсутствие команда не почувствует.
Брулин
Брулин
вчера в 16:36
Если в 1/8 с ними в паре будет не Португалия, то, думаю, можно и 1/8 начать на скамейке, если Бразилия будет также уверенно играть
Zak11
Zak11
вчера в 16:34
Придется Ришарлисону тянуть одеяло на себя
adekvat
adekvat
вчера в 16:19
Я думаю без него Бразильцы еще лучше будут играть, он только мешает другим, играть. Посмотрим следующий матч.
7kchq2837vxn
7kchq2837vxn
вчера в 16:19
Это очень хорошо, к финалу успеет!
Alex12357
Alex12357
вчера в 16:13
Это обнадёживающая информация!
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:11
только без него лучше
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