Неймар восстановится от травмы к 1/8 финала ЧМ

Стали известны примерные сроки восстановления форварда сборной Бразилии Неймара, который получил травму в матче с Сербией.
Утверждается, что тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем игрока и побережет его до 1/8 финала ЧМ. Впрочем, есть шанс на выход бразильца на поле в матче 3-го тура группового раунда с Камеруном, это произойдет, если у команды будут шансы на вылет из турнира во время этого поединка.
Можно и не торопить восстановление....
В Париже спокойно восстановиться...
Можно и не торопить восстановление....
В Париже спокойно восстановиться...
Здоровья Неймару
Здоровья Неймару