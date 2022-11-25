В сборной Бразилии прокомментировали травму Неймара

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии может больше не сыграть на чемпионате мира в Катаре из-за травмы. Игрок получил повреждение во втором тайме матча против Сербии (2:0), после чего был заменен. Врач «селесао» Родриго Ласмар дал комментарий по поводу состояния футболиста.

У него растяжение связок голеностопа. У нас еще не было времени на полное обследование, но нога уже немного опухла. Нужно подождать сутки и увидеть, какой будет реакция.

Необходимо терпение и спокойствие. На данный момент рано утверждать, сыграет ли он еще на этом чемпионате мира. Посмотрим, как он будет себя чувствовать через несколько часов.