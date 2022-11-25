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В сборной Бразилии прокомментировали травму Неймара

вчера, 08:25
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия2 : 0Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар может больше не сыграть на чемпионате мира в Катаре из-за травмы. Игрок получил повреждение во втором тайме матча против Сербии (2:0), после чего был заменен. Врач «селесао» Родриго Ласмар дал комментарий по поводу состояния футболиста.

У него растяжение связок голеностопа. У нас еще не было времени на полное обследование, но нога уже немного опухла. Нужно подождать сутки и увидеть, какой будет реакция.

Необходимо терпение и спокойствие. На данный момент рано утверждать, сыграет ли он еще на этом чемпионате мира. Посмотрим, как он будет себя чувствовать через несколько часов.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 13:29
Травму не желаю ему, но его отсутствие для нынешней сборной Бразилии может оказаться настоящим благом…
ОПС
ОПС
вчера в 09:22
Конечно, травма это плохо всегда. На ЧМ должны играть лучшие. Быстрого выздоровления хочется пожелать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:30
Сборная Бразилии в состоянии играть и без него, а так здоровья девочке плаксе.
Gahi
Gahi
вчера в 08:27
В любом случае здоровья Неймару и быстрого возвращения в команду. Удачи
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