Масалитин: «Во втором тайме матча с „Сочи“ игра у ЦСКА сломалась»

Экс-футболист ЦСКА поделился мнением о матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Сочи» (2:1).

Первый тайм был интересный, отсутствовали Карраскаль и Медина, команда поменяла схему. А вот во втором тайме целостной игры не было, может, не хватило физических кондиций.

Автогол не вытекал из развития событий, игра у ЦСКА сломалась, «Сочи» начал создавать моменты, но москвичи выстояли.

Про усиление говорить рано, в январе будет видно, но летние трансферы не сработали, даже в некотором роде ослабили команду.

Если в клуб приезжает иностранец, то он должен быть на полголовы сильнее нашего футболиста. Часто легионеры не дают развиваться российским футболистам, ведь они порой и сами не играют и другим не дают.