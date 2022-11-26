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Масалитин: «Во втором тайме матча с „Сочи“ игра у ЦСКА сломалась»

26 ноября 2022, 20:09
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Сочи» (2:1).

Первый тайм был интересный, отсутствовали Карраскаль и Медина, команда поменяла схему. А вот во втором тайме целостной игры не было, может, не хватило физических кондиций.

Автогол не вытекал из развития событий, игра у ЦСКА сломалась, «Сочи» начал создавать моменты, но москвичи выстояли.

Про усиление говорить рано, в январе будет видно, но летние трансферы не сработали, даже в некотором роде ослабили команду.

Если в клуб приезжает иностранец, то он должен быть на полголовы сильнее нашего футболиста. Часто легионеры не дают развиваться российским футболистам, ведь они порой и сами не играют и другим не дают.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
26 ноября в 21:29
ЦСКА нужен хороший нападающий, кроме того нет ударов из за штрафной.
Есть над чем работать ВВФ.
Сп62
Сп62
26 ноября в 20:59
Не смотрел, но с Масалитиным на счёт легионеров согласен.
Ironigor
Ironigor
26 ноября в 20:23
А она разве была в первом ???)))
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
26 ноября в 20:15
И все-таки ЦСКА играли лучше!
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