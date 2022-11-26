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Лепёхин: «Главное, чтобы не было предвзятого отношения судей»

вчера, 18:21

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о большом количестве компенсированного времени на чемпионате мира в Катаре.

Главное, чтобы не было предвзятого отношения судей. Сначала нас удивляло, что добавляют по 9-10 минут, но теперь мы уже быстро привыкли. Впрочем, было бы правильнее, если бы это было расписано заранее — например, 1 замена — автоматически 1 минута компенсированного времени, выход врача на поле, забитый гол — тоже автоматически какое-то количество добавляли бы, это было бы понятнее. Просто включить это в регламент.

Стоит ли вводить «чистое игровое время»? Для телевидения будут проблемы на первых порах, но хоккей же как-то показывают или баскетбол. Пока сложно понять, сколько будет идти матч при таких условиях. Пока тяжело об этом рассуждать.

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Все комментарии
sarineh
sarineh
вчера в 20:35
Не будет со стороны судей
pomor45
pomor45
вчера в 20:20, ред.
В столь длительное компенсированное время игроки тоже тянут время, но это уже не компенсируется. Так что, решение половинчатое и проблему решит только испытанное в других видах чистое игровое время и уж никак нельзя ставить телегу (ТВ) впереди лошади (игры), как это пытаются сделать возмущённые "черданцевы".
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:41
Португалия -Гана. Где тут непредвзятость? Плюс Катар во втором туре засудили...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:24
С этим добавленным временим столько "непоняток"!
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