Лепёхин: «Главное, чтобы не было предвзятого отношения судей»

Экс-футболист «Зенита» поделился мнением о большом количестве компенсированного времени на чемпионате мира в Катаре.

Главное, чтобы не было предвзятого отношения судей. Сначала нас удивляло, что добавляют по 9-10 минут, но теперь мы уже быстро привыкли. Впрочем, было бы правильнее, если бы это было расписано заранее — например, 1 замена — автоматически 1 минута компенсированного времени, выход врача на поле, забитый гол — тоже автоматически какое-то количество добавляли бы, это было бы понятнее. Просто включить это в регламент.

Стоит ли вводить «чистое игровое время»? Для телевидения будут проблемы на первых порах, но хоккей же как-то показывают или баскетбол. Пока сложно понять, сколько будет идти матч при таких условиях. Пока тяжело об этом рассуждать.