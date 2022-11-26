Колыванов: «Мне нравится, когда добавляют много компенсированного времени»

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о проходящем чемпионате мира в Катаре.
Испанцы удивили в плане статистики, но они и хорошо провели Евро-2020, тогда уступили итальянцам, но нельзя сказать, что играли хуже. Что касается немцев, то они словно бросили играть в последние 20 минут в матче с японцами. У них непростая группа, теперь предстоит поединок с испанцами. По Аргентине… Тут всё понятно — пропустили в начале второго тайма и не смогли даже отыграться. Сегодня будет очень интересный матч с Мексикой.
Кого бы я выделил? Французы выглядят отлично даже без Бензема, это команда с мощным подбором футболистов. США и Канада приятно удивляют, у них повысилось качество футбола, МЛС стала сильнее, и вот они получили результат. Что я думаю про большое количество компенсированного времени? Мне нравится, это довольно интересно, ничего страшного, что добавляется 8-10 минут.