Колыванов: «Мне нравится, когда добавляют много компенсированного времени»

Российский тренер высказался о проходящем чемпионате мира в Катаре.

Испанцы удивили в плане статистики, но они и хорошо провели Евро-2020, тогда уступили итальянцам, но нельзя сказать, что играли хуже. Что касается немцев, то они словно бросили играть в последние 20 минут в матче с японцами. У них непростая группа, теперь предстоит поединок с испанцами. По Аргентине… Тут всё понятно — пропустили в начале второго тайма и не смогли даже отыграться. Сегодня будет очень интересный матч с Мексикой.