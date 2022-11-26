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Колыванов: «Мне нравится, когда добавляют много компенсированного времени»

вчера, 17:27

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о проходящем чемпионате мира в Катаре.

Испанцы удивили в плане статистики, но они и хорошо провели Евро-2020, тогда уступили итальянцам, но нельзя сказать, что играли хуже. Что касается немцев, то они словно бросили играть в последние 20 минут в матче с японцами. У них непростая группа, теперь предстоит поединок с испанцами. По Аргентине… Тут всё понятно — пропустили в начале второго тайма и не смогли даже отыграться. Сегодня будет очень интересный матч с Мексикой.

Кого бы я выделил? Французы выглядят отлично даже без Бензема, это команда с мощным подбором футболистов. США и Канада приятно удивляют, у них повысилось качество футбола, МЛС стала сильнее, и вот они получили результат. Что я думаю про большое количество компенсированного времени? Мне нравится, это довольно интересно, ничего страшного, что добавляется 8-10 минут.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 09:24
Ввели VAR − получили бесконечные споры. Можно ввести удаления игроков, как в хоккее 😉 Только футболом это не надо называть.
pomor45
pomor45
вчера в 20:44
Ничего не надо компенсировать. Надо просто учитывать чистое игровое время. И не надо спекуляций на эту тему. Хорошо проверено в других игровых видах спорта. Не стоит обожествлять футбол, превращать его в догму. Футбол должен впитывать в себя всё лучшее из других игр, чтобы становиться ещё привлекательнее.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:20
5-10 минут это ещё нормально,но больше это уже издевательство, игра бывает идёт пока команда не отыграется
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:08
...безусловно, все эти хитрости с заменами, с травмами, притворство с ударами локтями по телу и по голове, всё
это бесценные минуты потеренные в игровое время, а ты
летишь 0:1 и твоей команде бонус +10-12 минут, можно вырвать
и победу...!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:01
Если сам матч интересен и есть интрига , то конечно .
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:35, ред.
Интересно когда Колыванов был футболистом ему бы это понравилось ?
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