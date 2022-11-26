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Дубль Мбаппе помог Франции одолеть Данию

вчера, 20:56
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Сборная Франции одержала победу над Данией в матче 2-го тура ЧМ-2022 (2:1).

Счёт на 61-й минуте встречи открыл Килиан Мбаппе, выведя французов вперёд. Андреас Кристенсен на 68-й сравнял. На 86-й Мбаппе оформил дубль.

Франция лидирует в группе D с 6 очками, Дания — 3-я с одним баллом.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:19
Забавный лягушонок Мбаппе.
протон
протон
сегодня в 00:14
Мбаппе хорош, думаю этот точно не последний его гол на ЧМ, зажгет ещё.
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 22:56
Датчане были сильными что случилось?
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:43
За обсуждением Роналду, Месси, Неймара, как то немного в тень ушёл Мбаппе , а зря - силён француз!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
вчера в 22:41
Ааа, эти моменты как раз я и не видел.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:10
ога, два раза за минуту дурака свалял и гол по его вине. защищатся не любит. Камавинга был бы не хуже, факт, хоть и совсем пацан еще.
амурец
амурец
вчера в 21:48
Молодец Мбаппе
Знатог
Знатог
вчера в 21:46
Африканция вперди!
rhskmz
rhskmz
вчера в 21:35
Мбаппе один сделал игру !
Пепс
Пепс
вчера в 21:31
Мбаппе большой талант. Гризманн на этом ЧМ большой молодец, тащит командную игру
Nottrow
Nottrow
вчера в 21:18
Францию с победой!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ 29081985 (раскрыть)
вчера в 21:18
А мне кажется, что самый полезный игрок сборной Франции в первых двух играх это Адриен Рабьо.
29081985
29081985
вчера в 21:14
Как по мне Гризман на сегодняшний день самый полезный игрок в сборной чего не скажешь о нем по играм в чемпионате!!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:13, ред.
С победой сборную Франции и их болельщиков! Сборная Франции изменила тот факт, что действующие чемпионы плохо играют на следующем чемпионате мира, и обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ. И если не ошибаюсь, то они первые, кто прошёл в плей-офф. А сборная Катара первые, кто не пройдёт в плей-офф. Килиана Мбаппе конечно же признают игроком матча, но Адриен Рабьо тоже очень хороший чемпионат проводит. Очень жаль, что Карима Бензема нет. Надеюсь, что он побыстрее оправится от травмы, и вернётся ещё более сильным. И пусть он перебьет достижения прошлого сезона!!! А что касается сборной Дании, то хотелось бы, чтоб они не прошли в плей-офф ЧМ. Потому что они одни из тех, кто официально поддерживает ЛГБТшников, несмотря на запрет этой деятельности в Катаре.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Flamen (раскрыть)
вчера в 21:08
В точку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:08
Франция подтверждает статус фаворита. Отличный матч. Мбаппе хорош!
Flamen
Flamen ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 21:07
а ты кто? любитель медведей и водки?
Храневец
Храневец
вчера в 21:07
Франция пошла дальше ,заслужила !
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 21:04
Любители сюрстрёмминга-мимо!!!!!!!!!!!!!!!!Франция-молодцы,учитывая то,что перед началом ЧМ она лишилась доброй половины(или около того) команды из за травм!!!!!!!!!!!
А недовикинги с такой игрой,проиграют кенгурятникам!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DXTK
DXTK
вчера в 21:03, ред.
Вот и Франция сняла проклятие Европейских сборных победивших на прошлом мундиале и вышла на новом турнире уже из группы с 6 очками. Глядя сколько у Франции травмированных, и Погба, и Канте, и Бензема, а у них есть кем их заменить, будто у них есть два состава которые могут биться или игроки равные, которые могут заменить травмированных.

PS Я скажу это поколение сборной Франции с Мбаппе намного сильнее сборной Франции времен Зидана, посколько тогда в 2002 они не вышли из группы, эти же смогли.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:02
Наиграли на победу французы. Команда полна очень сильными, быстрыми игроками. Мбаппе сделал то, что должен был сделать.
Скорее всего Франция станет ЧМ!
bacek15
bacek15
вчера в 21:02
Килиан Мбаппе похож на Тайсона. Как внешне, так и в спортивном смысле. Такой же резкий, быстрый, с таким же звериным каким-то чутьём. Но добрый.))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:01
Мбаппе красава,точный счёт заход!
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