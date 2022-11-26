Дубль Мбаппе помог Франции одолеть Данию

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вчера, 20:56

Сборная Франции одержала победу над Данией в матче 2-го тура ЧМ -2022 (2:1).

Счёт на 61-й минуте встречи открыл Килиан Мбаппе, выведя французов вперёд. Андреас Кристенсен на 68-й сравнял. На 86-й Мбаппе оформил дубль.

Франция лидирует в группе D с 6 очками, Дания — 3-я с одним баллом.