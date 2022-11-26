Дубль Мбаппе помог Франции одолеть Данию

Сборная Франции одержала победу над Данией в матче 2-го тура ЧМ-2022 (2:1).
Счёт на 61-й минуте встречи открыл Килиан Мбаппе, выведя французов вперёд. Андреас Кристенсен на 68-й сравнял. На 86-й Мбаппе оформил дубль.
Франция лидирует в группе D с 6 очками, Дания — 3-я с одним баллом.
А недовикинги с такой игрой,проиграют кенгурятникам!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А недовикинги с такой игрой,проиграют кенгурятникам!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS Я скажу это поколение сборной Франции с Мбаппе намного сильнее сборной Франции времен Зидана, посколько тогда в 2002 они не вышли из группы, эти же смогли.
PS Я скажу это поколение сборной Франции с Мбаппе намного сильнее сборной Франции времен Зидана, посколько тогда в 2002 они не вышли из группы, эти же смогли.
Скорее всего Франция станет ЧМ!
Скорее всего Франция станет ЧМ!