Англия и США сыграли вничью

Сборные Англии и США сыграли вничью в матче 2-го тура ЧМ-2022 (0:0).
В последнем туре Англия сыграет с Уэльсом, а США встретится с Ираном. Игры пройдут 29 ноября.
Англия лидирует в группе B с 4 очками, США — 3-е с 2 баллами.
Сборные Англии и США сыграли вничью в матче 2-го тура ЧМ-2022 (0:0).
В последнем туре Англия сыграет с Уэльсом, а США встретится с Ираном. Игры пройдут 29 ноября.
Англия лидирует в группе B с 4 очками, США — 3-е с 2 баллами.
Был подписан тайный Англосаксонский пакт , под кодовым названием, - " Катание ваты " !)
Был подписан тайный Англосаксонский пакт , под кодовым названием, - " Катание ваты " !)