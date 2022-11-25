Англия и США сыграли вничью

1669409531

вчера, 23:52

Сборные Англии и США сыграли вничью в матче 2-го тура ЧМ -2022 (0:0).

В последнем туре Англия сыграет с Уэльсом, а США встретится с Ираном. Игры пройдут 29 ноября.