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Англия и США сыграли вничью

вчера, 23:52
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия0 : 0Логотип футбольный клуб СШАСШАМатч завершен

Сборные Англии и США сыграли вничью в матче 2-го тура ЧМ-2022 (0:0).

В последнем туре Англия сыграет с Уэльсом, а США встретится с Ираном. Игры пройдут 29 ноября.

Англия лидирует в группе B с 4 очками, США — 3-е с 2 баллами.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 07:05
Уэльс в последнем туре обыграет Англию, а Иран США и будет всё в порядке.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 06:39
Это не футбол.
112910415
112910415
сегодня в 06:37
не все старались, однако
yrasikos22
yrasikos22
сегодня в 05:59, ред.
Договорняк просто,Англия могла бы и спокойно выйграть,оборона Сша не самая сильная,но обижать союзника не захотели и тут политика,теперь Сша будут вовсю рвать что бы выгнать Иран.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 02:33
Под кодовым названием: "Ворон ворону ........" )
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:02
В последнем туре может произойти все. Пожелаю, чтобы не захотелось болельщикам запихать свисток судье в одно место. Интересно, кто будет судить?
monah-10
monah-10
сегодня в 01:56
Уэльс уже на чемоданах был домой, а тут нарисовался сценарий, что и выйти из группы оказывается можно. Иран обыгрывает штаты, при 6 очках занимает первое место, Уэльс обыгрывает Англию, и при 4 очках занимает второе место.
Beno444
Beno444 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 01:26
Да, Иран показал игру.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:03
Как же все изменилось во втором туре. Кто то неожиданно прибавил, кто то наоборот сильно сдал. Англичан сегодня было не узнать, изрядно их американцы потерзали. Иран очень прилично смотрелся, а вот Уэльс выглядел очень блекло. Ждем остальные матчи второго тура, многое уже может прояснится .
Пепс
Пепс ответ Lews Therin Telamon (раскрыть)
сегодня в 01:01
Ага, ща ток пендосы перед Ираном стероидов нажрутся... У них типа исключения
Пепс
Пепс
сегодня в 00:59
Картина - встретились два пендоса....
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ Пепс (раскрыть)
сегодня в 00:57
Так они же себе хуже делают: теперь Ирану, скорее всего, хватит даже ничьей (при условии, что англичане не сольют валлийцам), а в случае победы гарантированно выходят из группы (могут даже с первого места, если англичане потеряют очки в последнем матче).
Ironigor
Ironigor ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:56
Да вы прям философ батенька или фантаст !)
Особенно понравилось ваше про психологию матча , браво 👏 👏 👏 !!!)
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:52
Крайне рискованно для англичан. Это вам не 2004 год, когда шведы с датчанами сделали нужный результат, выкинув итальянцев с турнира. Матчи будут играться в одно время, а потому тут фиг подгадаешь. В случае проигрыша Англии и победы Ирана англосаксы отправляются "в нумера" - досматривать ЧМ по телеку.
Пепс
Пепс
сегодня в 00:46
Саксы есть саксы.... Исключить их надо всех за договорняк..... Такие игры позорят чемпионат.
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ Lews Therin Telamon (раскрыть)
сегодня в 00:43, ред.
Хотя погодите-ка: тогда выходит, что сразу три команды набирают по 4 очка (Англия, Иран, Уэльс). На первый план выходят личные встречи, но в таком случае получается замкнутый круг - агличане обыграли иранцев, иранцы - валлийцев, а валлийцы - англичан. Фигня какая-то. Значит, придётся смотреть на разницу забитых-пропущенных - и вот тут Ирану капут.
протон
протон
сегодня в 00:43
Игра с Ираном: Англия, ты ли это?
Игра с США: а, нет, всё нормально
протон
протон
сегодня в 00:41
У Англии ещё есть способ подставить Иран, пусть и кривой. Конечно, Иран сам виноват, что столько пропустил от Англии. Но возможна такая ситуация: Уэльс обыгрывает Англию, а Иран и США играют вничью. У США три очка, у остальных четыре. Учитывая, насколько хорошая разница мячей у Англии, минимальное поражение от Уэльса ничем не помешает, а Уэльс пройдёт со второго места. И если США не смогут обыграть Иран, перейти на план Б можно молниеносно, ничего не добавив в случае ничьей (или при минимальном перевесе Ирана нарисовать янки левый пенальти), а в параллельном матче Англия ляжет под Уэльс да и всё. Чтобы это предотвратить, Иран должен кровь из носу обыгрывать США, и желательно более чем в один мяч (1:0 превратить в 1:1 могут ради Уэльса, см. выше).
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:40
Жаль, что вы увидели в этом матче только "катание ваты". Или только для красного словца ? Мне иногда кажется, что некоторые комментарии пишутся только для этого, и специально не замечаются психология матча, а также другие сопровождающие игру факторы.
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 00:37
Ага, вот только теперь Иран в последнем матче устроит и ничья. Даже если Уэльс каким-то чудом обыграет англичан, то никак не наберёт больше четырёх очков, а по личным встречам иранцы будут впереди.
Royal Rumble
Royal Rumble
сегодня в 00:26, ред.
Смотрю за матчами сборной Англии всегда. Могу сказать что это было даже слишком похоже на договорной матч. Чм 2022 продан.
karnager
karnager
сегодня в 00:22, ред.
Повесточка, вышли катать ничейку для овальных кабинетов, увы (
fubh
fubh
сегодня в 00:20
Очень похоже на договорной матч.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:20
Скучно..
Штанмайер
Штанмайер
сегодня в 00:19
чо то бегали бегали и...нифига кароч вообще ппц
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 00:19
Цена сборной Англии должна быть миллионов 250, но никак не больше миллиарда))) это самая переоценённая команда в истории всего мирового футбола)))
Знатог
Знатог
сегодня в 00:18
Понятно что гроссмейстеры согласились на ничью. Топить штаты низзя. Штатам нужна победа с Ираном, Англии минимум ничья с Уэльсом.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:17
Обе команды изначально вышли скатать ничью!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:12
Опять ничья 0:0
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:12
Унылое зрелище..
Бывают матчи, от которого получаешь удовольствие, даже если счет нулевой, а тут совсем другое) хочется поскорее забыть.
От Англии ожидал большего
Гость
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