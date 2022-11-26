Польша обыграла Саудовскую Аравию

Сборная Польши одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче 2-го тура ЧМ-2022 (2:0).
Счёт на 39-й минуте встречи открыл Пётр Зелиньски, выведя Польшу вперёд. Салем Ад-Даусари на 45+1-й не реализовал пенальти. Роберт Левандовски на 82-й забил второй гол поляков.
Польша лидирует в группе C, имея в активе 4 очка. Саудовская Аравия — 2-я с 3 баллами.
С Аргентиной получилось феерично.. Видимо, с этим багажом, на "крыльях счастья", что все теперь получится, вышла команда на игру с Польшей.. И вроде как поначалу все шло неплохо, но реализация, конечно, не в дугу.. И подломил уверенность незабитый пенальти.. Скорее, нехватка опыта сказалась.. На одном порыве и воодушевлении, к сожалению, далеко не уедешь..
Игра с Мексикой покажет как оценили свое поражение саудиты, посмотрим..
С Аргентиной получилось феерично.. Видимо, с этим багажом, на "крыльях счастья", что все теперь получится, вышла команда на игру с Польшей.. И вроде как поначалу все шло неплохо, но реализация, конечно, не в дугу.. И подломил уверенность незабитый пенальти.. Скорее, нехватка опыта сказалась.. На одном порыве и воодушевлении, к сожалению, далеко не уедешь..
Игра с Мексикой покажет как оценили свое поражение саудиты, посмотрим..
На прошлом мундиале Россия разделала их под орех 5:0.
А спустя всего три года на олимпийском турнире они уже выглядели иначе..
Они там не вышли из группы, проиграв все три матча (группа была смертельная для них- Бразилия, Германия, Кот-д'Ивуар), но показали вполне современный футбол- умный, скоростной, техничный, приятно было посмотреть.
Очков не набрали в огромной мере из-за своих до смешного слабых киперов, напустивших во всех матчах глупейших банок.
Сейчас один из них- в Катаре, но сидит пока на лавке (Аль-Ями).
Из той команды в сегодняшнюю перекочевало немало и полевых игроков (АбдулХамид, Аль-Давсари, Аль-Наджи и др.), они стали опытнее, прибавили
в индивидуальном мастерстве и командном взаимодействии, накидали целым аргам..
Вот и сегодня они по игре были интереснее поляков, владели пространством, создавали моменты, довольно много.
В общем, футбол в СА на уровне сборной явно растёт и уже вырос до уровня, на котором он не без успеха соперничает с солидными конторами.
Единственный серьёзный недостаток у них- антропометрия игроков и силовая часть игры. Ребятишки слишком маленькие, тут уж ничего не поделаешь, отыскивать гренадёров в жаркой стране не так-то просто)
Хотелось больше написать про поляков, но несмотря на победу, те снова выглядели маловыразительно, хотя первый гол смастырили просто классно,
с доставкой мяча от своих ворот в сетку чужих через 4 передачи.
Ну а в группе этой всё только начинается..)
На прошлом мундиале Россия разделала их под орех 5:0.
А спустя всего три года на олимпийском турнире они уже выглядели иначе..
Они там не вышли из группы, проиграв все три матча (группа была смертельная для них- Бразилия, Германия, Кот-д'Ивуар), но показали вполне современный футбол- умный, скоростной, техничный, приятно было посмотреть.
Очков не набрали в огромной мере из-за своих до смешного слабых киперов, напустивших во всех матчах глупейших банок.
Сейчас один из них- в Катаре, но сидит пока на лавке (Аль-Ями).
Из той команды в сегодняшнюю перекочевало немало и полевых игроков (АбдулХамид, Аль-Давсари, Аль-Наджи и др.), они стали опытнее, прибавили
в индивидуальном мастерстве и командном взаимодействии, накидали целым аргам..
Вот и сегодня они по игре были интереснее поляков, владели пространством, создавали моменты, довольно много.
В общем, футбол в СА на уровне сборной явно растёт и уже вырос до уровня, на котором он не без успеха соперничает с солидными конторами.
Единственный серьёзный недостаток у них- антропометрия игроков и силовая часть игры. Ребятишки слишком маленькие, тут уж ничего не поделаешь, отыскивать гренадёров в жаркой стране не так-то просто)
Хотелось больше написать про поляков, но несмотря на победу, те снова выглядели маловыразительно, хотя первый гол смастырили просто классно,
с доставкой мяча от своих ворот в сетку чужих через 4 передачи.
Ну а в группе этой всё только начинается..)