Польша обыграла Саудовскую Аравию

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вчера, 18:02

Сборная Польши одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче 2-го тура ЧМ -2022 (2:0).

Счёт на 39-й минуте встречи открыл Пётр Зелиньски, выведя Польшу вперёд. Салем Ад-Даусари на 45+1-й не реализовал пенальти. Роберт Левандовски на 82-й забил второй гол поляков.

Польша лидирует в группе C, имея в активе 4 очка. Саудовская Аравия — 2-я с 3 баллами.