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Польша обыграла Саудовскую Аравию

вчера, 18:02
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша2 : 0Логотип футбольный клуб Саудовская АравияСаудовская АравияМатч завершен

Сборная Польши одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче 2-го тура ЧМ-2022 (2:0).

Счёт на 39-й минуте встречи открыл Пётр Зелиньски, выведя Польшу вперёд. Салем Ад-Даусари на 45+1-й не реализовал пенальти. Роберт Левандовски на 82-й забил второй гол поляков.

Польша лидирует в группе C, имея в активе 4 очка. Саудовская Аравия — 2-я с 3 баллами.

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Все комментарии
Spartak_56
Spartak_56
вчера в 22:04
Весь Мир ненавидит польшу , как о ней говорят это гиена европы , так и есть !
амурец
амурец
вчера в 21:47
Жаль саудитов, но поояки были сильнее
Nazi
Nazi
вчера в 21:46
Незабитый и недобитый пенальти сломал СА.. Очень жаль симпатичную команду..
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:27
Плюс, судья не удалил польского игрока, у которого уже была жёлтая карточка и он локтем в челюсть сыграл. Это 100% вторая жёлтая карточка должна была быть.
Ikarus74
Ikarus74
вчера в 21:14
Чисто тренерская победа поляков, отдали мяч а саудиты просто не знали что с ним делать. Аргов подвели крайне неудачные действия ЦЗ и реализация. Саудиты Веселая команда, но очков больше не будет.
Ikarus74
Ikarus74 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:11
ВАР бы заметил, пятка касалась линии ворот!
112910415
112910415
вчера в 20:47
поздравим поляков !
pomor45
pomor45
вчера в 20:06
Вроде судья к пшекам выглядел строгим, но от красной, даже двух, уберёг.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:04
Дружище,обнял,по делу все написал.
От себя добавлю:
1.Гол поляков первый был забит с помощью судьи,который остановил игрока,корый должен был навязать борьбу в развитии атаки.
2.
Судья свистнул нападение на вратаря ,который выпустил мяч ,но никто из саудитов не трогал вратаря и там быть голу дело пяти секунд.
Были ещё моменты,но это уже мелочи.
Вот эти два момента мне поселили мысль о том ,что вели к результату.
В любом случае,я восхищён работой поляков ,они удивили,они вспомнили куда приехали.
galem72
galem72
вчера в 19:57
Хехе
Здорово, что Польша обыграла саудов.
ssspartak
ssspartak
вчера в 19:46
Саудиты уже показали себя с Аргентиной. Если и не выйдут из группы, их никто уже не обвинит в плохой игре. На следующий ЧМ однозначно уже не будут аутсайдерами.
Kolenok
Kolenok
вчера в 19:45
Саудиты молодцы,с пенкой лоханулись и получили.А так матч,как минимум ничейный!
mbwdfgf3kpcj
mbwdfgf3kpcj
вчера в 19:26
Польше просто повезло.
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:18
Какая то там Саудовская Аравия, ноунейм можно сказать, раскатывала все 90 минут Польшу) Хорошо поставлена игра у СА, реализации не хватило.
Mathias1994
Mathias1994
вчера в 19:11
Саудовская Аравия провела очень неплохой матч, и поражение не заслуживала. Если бы реализовали пенальти, если бы не совершили две ошибки, что привели к пропущенным голам. Но если бы не считается, результат нужно принять, и постараться с мексиканцами сыграть лучше.
Что же до сборной Польши, то у них, кончено, имеются неплохие исполнители, но в целом, команда, на мой взгляд, переоценённая.
Знатог
Знатог
вчера в 19:06
Я и мы все, конечно, болеем за Польшу! Они же вместо нас играют. Россия не прошла, Украина не прошла, так зато Польша прошла. И вообще, поляки- наши старшие братья-славяне! За когож еще болеть. Старшие потому, что заселение славян шло с запада на восток, сначала Польша, потом Украина, потом Россия. Из группы точно вышли, успехов в плей-офф!
Capral
Capral ответ Ironigor (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:57
Ещё какие!!!
vedevas_93
vedevas_93
вчера в 18:40
браво, Поляки, потушили. на время всех хейтеров, болею за португальцев, но надеюсь выйдут из группы
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:35
Пшеки- точно не должны были играть на ЧМ!!! Политика помогла псякревии. Я- однозначно против поляков, всегда!!!!!!!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:33
Но и пшеки точно не заслуживали этой победы. Следующий матч расставит всё по местам. И вот тут мы и посмотрим на пшеков и на их мастерство. А Саудитов просто по человечески жалко.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 18:32
Теперь если Аргентина проиграет Мексике, то пролетит мимо плей-офф
simon_3d
simon_3d ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:32
Итоговый результат зависит от количества реализованных моментов, а не созданных, поэтому мне эта статистика по боку, тем более даже визуально по этим самым моментам поляки наиграли на победу.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:27, ред.
Игорь, я с тобой полностью согласен, но дело в том, что незабитые мячи саудитов, коих было немало- это и есть недостаток класса и мастерства. То, что получилось в игре с Аргентиной- сегодня не прошло...
Ironigor
Ironigor ответ simon_3d (раскрыть)
вчера в 18:25
Ты вообще смотрел матч ??? Тогда загляни в статистику. И вспомни сколько моментов было у Саудитов , про пенальти вообще молчу .
Snezhok2015
Snezhok2015 ответ Lews Therin Telamon (раскрыть)
вчера в 18:24
Инфантино Левандовски скидочку сделал, за неврученный золотоймяч, авансом в финал пропустив)
Snezhok2015
Snezhok2015
вчера в 18:23
Интересный матч получился, воочию в Варшавском баре довелось понаблюдать с польско украинскими братьями и насладиться всей атмосферностью события. Расслабиться можно будет после дежурной победы над бело голубой фурией отлетевшей от шейхов =)
simon_3d
simon_3d ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:21
Какая несправедливость? Забили 2 мяча из явных моментов + 2 попадания в каркас и нереализованный выход 1 в 1 у Левы, кроме того Щенсный показал себя вратарем топ-уровня. Матч в целом довольно равный, но Польша забрала 3 очка за счет класса.
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
вчера в 18:20
Кстати, кто-нибудь в курсе, почему после отстранения нашей сборной в пару к Польше не поставили Словакию, как следующую после России в отброчной группе? А то получилось как-то неспортивно: все сыграли по два матча, а поляки только один.
баск
баск
вчера в 18:19
Саудовская Аравия по-хорошему удивляет)

На прошлом мундиале Россия разделала их под орех 5:0.
А спустя всего три года на олимпийском турнире они уже выглядели иначе..
Они там не вышли из группы, проиграв все три матча (группа была смертельная для них- Бразилия, Германия, Кот-д'Ивуар), но показали вполне современный футбол- умный, скоростной, техничный, приятно было посмотреть.

Очков не набрали в огромной мере из-за своих до смешного слабых киперов, напустивших во всех матчах глупейших банок.
Сейчас один из них- в Катаре, но сидит пока на лавке (Аль-Ями).

Из той команды в сегодняшнюю перекочевало немало и полевых игроков (АбдулХамид, Аль-Давсари, Аль-Наджи и др.), они стали опытнее, прибавили
в индивидуальном мастерстве и командном взаимодействии, накидали целым аргам..

Вот и сегодня они по игре были интереснее поляков, владели пространством, создавали моменты, довольно много.
В общем, футбол в СА на уровне сборной явно растёт и уже вырос до уровня, на котором он не без успеха соперничает с солидными конторами.

Единственный серьёзный недостаток у них- антропометрия игроков и силовая часть игры. Ребятишки слишком маленькие, тут уж ничего не поделаешь, отыскивать гренадёров в жаркой стране не так-то просто)

Хотелось больше написать про поляков, но несмотря на победу, те снова выглядели маловыразительно, хотя первый гол смастырили просто классно,
с доставкой мяча от своих ворот в сетку чужих через 4 передачи.

Ну а в группе этой всё только начинается..)
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:17, ред.
Несправедливость сегодня торжествует.
Незнаю какому богу молились сегодня барыги ( пшеки ), но куш выпал у них . Даже статистика была против ! Но всё равно у Саудитов есть ещё один шанс. Всё может быть, всё может статса . Удачи в дальнейшем. А пшеки вообще не заслуживали даже попадание на чемпионат мира с такой игрой.
Гость
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