ЦСКА обыграл «Сочи» в Кубке России

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вчера, 18:06

ЦСКА в гостях одержал победу над «Сочи» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (2:1).

Счёт на 3-й минуте встречи открыл Никита Ермаков, выведя гостей вперёд. Ванья Дркушич на 46+2-й сравнял. Автогол Игоря Юрганова принёс гостям победу на 60-й минуте.