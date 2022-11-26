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ЦСКА обыграл «Сочи» в Кубке России

вчера, 18:06
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА в гостях одержал победу над «Сочи» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (2:1).

Счёт на 3-й минуте встречи открыл Никита Ермаков, выведя гостей вперёд. Ванья Дркушич на 46+2-й сравнял. Автогол Игоря Юрганова принёс гостям победу на 60-й минуте.

ЦСКА занял 2-е место в группе D, набрав 13 очков, «Сочи» стал четвёртым, набрав 2 балла.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:53
Ещё раз убедился, что в ЦСКА команды нет. Есть11 " игроков", которые играют сами по себе. Игра команды, практически, не изменилась. Всё те же пасы поперёк и назад. Нападающих не видно. На замену всё тот же деревянный Заба( пользы ноль). А Гаич сидит. Хотя по потенциалу, я думаю, он сильнее. Середины не видно. Карраскаль просто пижонит, отбывает номер. Все легионеры своих денег не стоят. Я думаю, что надо чаще своих ребят выпускать. У тех хоть какая - то мотивация есть. А Федотову нужно подумать о своем месте в команде(как и всему тренерскому штабу) .Я ни разу не слышал, чтобы он взял на себя ответственность за результат.
протон
протон
сегодня в 00:50
"Игра" вообще не изменилась, но тут и Сочи не ахти.
Если во время перерыва Федотов не придумает новые варианты построения игры, а будет продолжать такую же тактику "найди в атаке изюминку" и в концовках выпускать Забалотного, то не понятно, за счёт чего нынешний ЦСКА способен занять место выше 4-го.
Выиграли и ладно.
Izmar
Izmar
вчера в 21:16
Сочи этот кубок давно проигнорировали.
lotsman
lotsman
вчера в 20:37
Армейцев с победой! Хорошая игра.
dok66
dok66
вчера в 20:27
Нормальная победа . И без автогола ЦСКА бы выиграл .
dp32mqv3fdbu
dp32mqv3fdbu ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:38
Согласен полностью, надо хорошо поработать зимой
112910415
112910415
вчера в 19:14
всё же нашёлся забивной парень ! )
rhskmz
rhskmz
вчера в 19:10
Федоров сыграл на своих наработках !
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:06
фк ЦСКА - заслужил Победу.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:06
Самим не получилось но победу никто не отменял.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:49
Интересно, кто-нибудь смотрит эти матчи, кроме болельщиков этих команд?))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:29
Опять при Заболотном не выиграли, автогол не в счет.
Сп62
Сп62
вчера в 18:24
Теперь у Сочи вся надежда на Бердыева, как на спасательный круг.
bacek15
bacek15
вчера в 18:15
Сочи по-любому ничего не светило. Слили кубок видимо.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:10
ЦСКА обыграл Сочи благодаря автоголу))))
Как не умели забивать, так болезнь эта осталась. Лечить надо!!!!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 18:06
ЦСКА красава!
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