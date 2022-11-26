ЦСКА обыграл «Сочи» в Кубке России

ЦСКА в гостях одержал победу над «Сочи» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (2:1).
Счёт на 3-й минуте встречи открыл Никита Ермаков, выведя гостей вперёд. Ванья Дркушич на 46+2-й сравнял. Автогол Игоря Юрганова принёс гостям победу на 60-й минуте.
ЦСКА занял 2-е место в группе D, набрав 13 очков, «Сочи» стал четвёртым, набрав 2 балла.
Если во время перерыва Федотов не придумает новые варианты построения игры, а будет продолжать такую же тактику "найди в атаке изюминку" и в концовках выпускать Забалотного, то не понятно, за счёт чего нынешний ЦСКА способен занять место выше 4-го.
Выиграли и ладно.
Если во время перерыва Федотов не придумает новые варианты построения игры, а будет продолжать такую же тактику "найди в атаке изюминку" и в концовках выпускать Забалотного, то не понятно, за счёт чего нынешний ЦСКА способен занять место выше 4-го.
Выиграли и ладно.
Как не умели забивать, так болезнь эта осталась. Лечить надо!!!!
Как не умели забивать, так болезнь эта осталась. Лечить надо!!!!