Хави подтвердил, что «Барселона» ведёт переговоры по трансферу Эндрика

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал слухи о том, что каталонский клуб хочет подписать вундеркинда «Палмейраса» .

Мы разговаривали с отцом Эндрика, а также с ним напрямую. Я рассказал ему о проекте «Барселоны».

Нам нужны талантливые игроки. У него отличный приём мяча, дриблинг и способность изменить ситуацию на поле. Эндрик уже знает проект «Барселоны», мы ведем переговоры с ним. Надеюсь, он перейдёт в наш клуб. Но решение будет зависеть от него.