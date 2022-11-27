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Хави подтвердил, что «Барселона» ведёт переговоры по трансферу Эндрика

вчера, 10:06

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слухи о том, что каталонский клуб хочет подписать вундеркинда «Палмейраса» Эндрика.

Мы разговаривали с отцом Эндрика, а также с ним напрямую. Я рассказал ему о проекте «Барселоны».

Нам нужны талантливые игроки. У него отличный приём мяча, дриблинг и способность изменить ситуацию на поле. Эндрик уже знает проект «Барселоны», мы ведем переговоры с ним. Надеюсь, он перейдёт в наш клуб. Но решение будет зависеть от него.

Примечательно, что в феврале этого года Эндрик посещал матч «Барселоны» в Лиге Европы против «Наполи», который проходил на «Камп Ноу».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:39
Всё же это на дальнюю перспективу.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:18
Ну наверное Хави знает кого нужно подписывать
Гость
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