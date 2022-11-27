Хави подтвердил, что «Барселона» ведёт переговоры по трансферу Эндрика

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слухи о том, что каталонский клуб хочет подписать вундеркинда «Палмейраса» Эндрика.
Мы разговаривали с отцом Эндрика, а также с ним напрямую. Я рассказал ему о проекте «Барселоны».
Нам нужны талантливые игроки. У него отличный приём мяча, дриблинг и способность изменить ситуацию на поле. Эндрик уже знает проект «Барселоны», мы ведем переговоры с ним. Надеюсь, он перейдёт в наш клуб. Но решение будет зависеть от него.
Примечательно, что в феврале этого года Эндрик посещал матч «Барселоны» в Лиге Европы против «Наполи», который проходил на «Камп Ноу».