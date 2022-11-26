Плохая замена для Роналду и Левандовского. Голевая машина, из-за которой гранды в замешательстве

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сегодня, 10:53

Гакпо – самый результативный игрок сезона.

У Коди теперь 28 матчей в сезоне, 16 голов и 18 ассистов за ПСВ и сборную после двух мячей в Катаре. Такой статистикой по «гол плюс пас» не может похвастаться даже Холанд и Неймар, Месси и Мбаппе. Скидываем парочку виртуальных баллов из-за слабости ряда соперников команды ван Нистелроя, но добавляем почти столько же с учетом, что Мбаппе и Холанду достались более сильное окружение. Хави Симонс, конечно, интересный молодой человек, но ни высоченный Коди, ни его юный напарник не всегда выносят «Арсенал», а дома им нужно воевать против «Фейеноорда» и «Аякса».

Зато Гакпо теперь стал одним из спасителей на ЧМ -2022. Нидерланды провели два скверных матча на турнире, но выручал нападающий ПСВ . Гакпо стал вторым после Депая игроком, который забил в двух подряд стартовых поединках за Нидерланды на чемпионате мира. Разноплановый форвард был предметом трансферных дискуссий еще прошлым летом, а сейчас потенциальные покупатели активизировались. В Нидерландах сообщают о четырех кандидатах. Все серьезные, но понятно, что различаются аппетитом – не всем получится скормить контракт Гакпо, особенно если ПСВ запросит 60-70 млн евро с учетом наценки за выступление на ЧМ -2022.

«Реал»

Куда девать Гакпо в команде Анчелотти? Понятно, что Азар уйдет. Кварацхелия вряд ли быстро окажется в «Реале». Родриго ценнее, чем о нем думают, но вспомните, кто страхует Бензема, когда Карим не в порядке – или Азар, который уйдет, или Асенсио, который тоже хочет больше игровой практики. Оба не центральные форварды. Гакпо в ПСВ у Ван Нистелроя намного чаще играл на левом фланге, чем в центре. И получилось лучше, ведь обладает пластичным дриблингом, любит протащить мяч на технике, обожает идти в борьбу в окружении соперников. И одновременно Коди с его большим ростом может со временем стать приличным центральным нападающим. Понятно, что для «Реала» его кандидатура не приоритетная. Да и Винисиус закрепился именно на левом фланге, где любит играть голландец. Но это кандидат из мира, где Пересу не достается Мбаппе. А вот у остальных потенциальных покупателей интерес подрос лучше.

«Ливерпуль»

Мане ушел и результат видим в таблице АПЛ . Клоппу казалось, что перестраховался, подписал Дарвина Нуньеса в атаку, а перед этим добавил слева Луиса Диаса, который сразу понравился публике. Но на дистанции колумбиец не смог поддерживать стартовый уровень игры. Салах остался без Мане и без Фирмино, ведь Роберто не сразу оказался в основе «Ливерпуля» в новом сезоне, сказалась травма Жоты. Отмена большого трио в атаке сказалось на результатах. А это значит, что «красные», где ждут новых владельцев и появится другой спортивный директор, ведь бывший помощник Эдвардса не справляется, способны рассмотреть трансфер Гапко как одну из опций. Не сказать, что это четко футболист формата Клоппа, но Юрген как раз ищет свежесть. Возможно, голландец ее добавит. Был у «Ливерпуля» игрок «оранжевых», чью ценность поняли, когда потеряли – Вейналдум. В центр с левого фланга смещался результативный Мане, на чьей позиции Гакпо точно сыграет.

«Бавария»

Если «Ливерпулю» подписать Гакпо может помешать смена владельца – будет пауза в крупных трансферах, то «Баварию» может подвести скупость в целом. Летом решили остаться с Чупо-Мотингом в нападении – кстати, вполне себе Гакпо своего времени, Эрик далеко не сразу играл в центре атаки. Кан и Салихамиджич решили, что на рынке не видят человека, который полноценно заменит Левандовского. Оно и понятно, слишком поляк был важен. А вот если оценивать набор игроков на флангах, где видели Коди в ПСВ , то у «Баварии» перебор. В наличии Гнабри, Мане, Коман и Сане – четыре человека на две позиции. Логично поискать классического центрального форварда, ведь Мане, Мюллер и Мусиала из другого теста. И вряд ли «Баварии» стоит ставить именно на Гакпо. Коди будет наступать на пятки Мане, смещаясь на тот же фланг из центра атаки. Тридцатитрехлетний камерунец Чупо-Мотинг – временная мера, всем понятно. Но для начала Нагельсманн должен решить, кто у него лишний. Говорили об уходе Гнабри, если Серж уедет, то подумают о новичках. Если «Ливерпуль» свою ставку в центре атаки сделал — Нуньес, то «Бавария» справедливо сомневается, что Гакпо является подходящей заменой для Левандовского. Впрочем, на чемпионате мира сыграл в стиле Холанда – с минимумом касаний мяча и передач, с жутким браком, как у столба в атаке, зато с двумя голами после двух ударов. Не в створ, а вообще двух ударов.

«Манчестер Юнайтед»

Когда Коди сравнивают с Анри, то выдают желаемое за действительное. У него похожий плюющий удар, любит атаковать по левому флангу, как великий француз. Но хитрость и легкость, которая была у Тьерри на поле, не повторяется с помощью действий в стиле Рэшфорда, на которого голландец по манере тоже похож. В «Манчестер Юнайтед» когда-то называли «новым Анри» Марсьяля, но где француз сейчас? После травмы Бензема тренер «трехцветных» отказался пригласить на чемпионат мира формально центрального форварда МЮ . После ухода Роналду нападающий тен Хагу точно нужен, Гакпо подтвержидал, что его рассматривали во время переговоров с Антони – тренер и футболист общались. Но как правильно в один голос говорят многие фанаты из Манчестера: не нужны эксперименты с «ложной девяткой». Тот факт, что Гакпо может сыграть в центре нападения, не значит, что умеет. Коди забил по голу Сенегалу и Эквадору, а не Франции и Бразилии. Впечатляет его результативность и умение замечать напарников, не каждый игрок его формата настолько щедрый. И одновременно хочется увидеть голландца в клубе, где он нужен на самой удобной для футболиста позиции – ближе к левому флангу.

«Манчестер Юнайтед» во времена финалов ЛЧ с молодым Роналду играл с Руни в атаке. Тевес был вторым форвардом, на скамейке находился Бербатов. Сейчас Димитар не такой тонкий – Рэшфорд, но даже Маркус спустя годы практики не стал окончательно центральным нападающим, чтобы после ухода Роналду оставить тен Хага без новичка на позицию, где напрашивалось появление если не второго Ван Нистелроя, коим Гакпо не является, то нового Кантона, форварда второй волны. Исторически не только столбы играли за МЮ результативно. Хавбеки и оттянутые нападающие тоже справлялись с задачами. Гакпо может стать полезным новичком для тен Хага, если списывают Санчо с фланга, а в центре весной опробуют Рэшфорда.