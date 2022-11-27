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Бышовец: «Испания и Германия — фавориты чемпионата мира»

вчера, 12:25
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о предстоящем матче группового этапа чемпионата мира между сборными Испании и Германии.

Разумеется, эти команды — фавориты в борьбе за золото чемпионата мира. При этом они находятся в полярных состояниях. Испанцы подошли к дебюту в отличной форме, хотя и соперник в первом туре уступал им по сумме индивидуальных качеств и по командной подготовке. Такой удачный результат обычно создает позитивный психологический фон. Думаю, можно говорить о том, что испанцы сейчас чувствуют себя очень уверенно.

Что касается сборной Германии, мне думается, что команда по первому тайму матча с Японией владела инициативой. Однако мы впервые увидели, что немцы недооценили соперника. К тому же оставляет желать лучшего физическая подготовка, что всегда было преимуществом сборной Германии, спасая её даже в безвыходных ситуациях. Сейчас команда в том положении, когда ей необходима победа.

Мы вправе ожидать интересного матча. Интрига заключается в стилевом различии двух коллективов. Думаю, Германия постарается сыграть активно, чтобы ограничить соперника в пространстве и времени. Немцы сделают всё, чтобы свести на нет контроль мяча и короткий пас соперника. Однако им нужно улучшать реализацию моментов — в прошедшей встрече она была на очень низком уровне.

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Все комментарии
прохожий.
прохожий.
вчера в 14:39
Немцы второй чемпионат подряд не выйдут из группы.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 14:04, ред.
Старина Бразилию, Аргентину ми Францию уже списал с дистанции?. Гыгыгы
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:51
Старче не следит за ЧМ-22.Я тоже смотрю краешком глаза,но и то расклад представляю.Пока игру претендентов показали Франция и Бразилия.Остальные-статисты и "кандидаты на сенсацию".
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:34
Все, кому не лень, стали состязаться друг с другом в прогнозах.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:30
Штирлиц как никогда был близок к провалу...
Agent_marsa
Agent_marsa
вчера в 13:24
Такие фавориты, что сегодня потеряют все шансы на выход из группы. Наверное соперники слишком мелковаты, вот и не напрягается фаворит.
Vanatur
Vanatur
вчера в 13:00
Германия фаворит))
shlomo
shlomo
вчера в 12:37, ред.
Я конечно не бывший тренер сборной России, но глядя со своей колокольни могу сказать, что во первых Германия 34 года не побеждает Испанию в официальных матчах и результат игры с Японией намекает, что ничего хорошего немцев не ждет. Это может быть второй плохой турнир Германии при Флике, которого приглашали на роль спасителя после 15-летней эпохи Лева. А во вторых, если посмотреть игру Испанцев, то они не напрягаясь, на матчерстве, скорости и без особых приложенных усилий устроили фиерю голов на любой вкус. Поэтому Германию, как фаворита я вообще не рассматриваю. И даже не сомневаюст, что после этого матча они могут паковать чемоданы и отправляться на своем ЛГБТешном самолете во свояси.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 12:34
Это всегда так, но в этот раз Германия не сильно впечатляет. Что ж, посмотрим, что будет дальше.
matrix333
matrix333
вчера в 12:26
Испания - да, Германия- нет
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