Бышовец: «Испания и Германия — фавориты чемпионата мира»

Бывший тренер сборной России поделился мнением о предстоящем матче группового этапа чемпионата мира между сборными Испании и Германии.

Разумеется, эти команды — фавориты в борьбе за золото чемпионата мира. При этом они находятся в полярных состояниях. Испанцы подошли к дебюту в отличной форме, хотя и соперник в первом туре уступал им по сумме индивидуальных качеств и по командной подготовке. Такой удачный результат обычно создает позитивный психологический фон. Думаю, можно говорить о том, что испанцы сейчас чувствуют себя очень уверенно.

Что касается сборной Германии, мне думается, что команда по первому тайму матча с Японией владела инициативой. Однако мы впервые увидели, что немцы недооценили соперника. К тому же оставляет желать лучшего физическая подготовка, что всегда было преимуществом сборной Германии, спасая её даже в безвыходных ситуациях. Сейчас команда в том положении, когда ей необходима победа.

Мы вправе ожидать интересного матча. Интрига заключается в стилевом различии двух коллективов. Думаю, Германия постарается сыграть активно, чтобы ограничить соперника в пространстве и времени. Немцы сделают всё, чтобы свести на нет контроль мяча и короткий пас соперника. Однако им нужно улучшать реализацию моментов — в прошедшей встрече она была на очень низком уровне.