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Пономарёв: «Отмечу оборону в игре с „Сочи“, но вот нападение слабое»

вчера, 20:31
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Сочи» (2:1).

Армейцы завершили первую часть сезона на мажорной ноте. Победу нельзя назвать убедительной, но главное, что взяли три очка. Отмечу оборону сегодня, но вот нападение слабое. Чалов и Заболотный – не те форварды, которые нужны ЦСКА. Нужны те, кто умеет бежать с мячом и постоянно открывается. Это насущная проблема команды. Бежать вперёд и обработать мяч сложно, а получить его в ноги легко для любого футболиста. Но чтобы было агрессивное нападение, нужны именно форварды, которые могут бежать вперёд и использовать дриблинг. Нынешние форварды ЦСКА умеют играть в пас, а вот бежать и использовать дриблинг не способны.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:21
Согласен.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:04
Пусть порадуются победе последний раз над Сочи). Куда ещё усиливаться?). Фактически второй клуб РПЛ, который был активным на трансферном рынке в межсезонье.
Сп62
Сп62 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:56
Хотя бы Комлеченко.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:53
Прав Пономарёв, нападение надо усиливать хорошим нападающим типа Промеса в
СпаМе.
shlomo
shlomo
вчера в 20:52
Бердыев все наладит... почему то верю.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 20:39
Оборона тоже напортачила.
Mher Door
Mher Door
вчера в 20:32
ЦСКА играли прекрасно.
Гость
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