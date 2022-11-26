Пономарёв: «Отмечу оборону в игре с „Сочи“, но вот нападение слабое»

Экс-футболист ЦСКА поделился мнением о матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Сочи» (2:1).

Армейцы завершили первую часть сезона на мажорной ноте. Победу нельзя назвать убедительной, но главное, что взяли три очка. Отмечу оборону сегодня, но вот нападение слабое. Чалов и Заболотный – не те форварды, которые нужны ЦСКА . Нужны те, кто умеет бежать с мячом и постоянно открывается. Это насущная проблема команды. Бежать вперёд и обработать мяч сложно, а получить его в ноги легко для любого футболиста. Но чтобы было агрессивное нападение, нужны именно форварды, которые могут бежать вперёд и использовать дриблинг. Нынешние форварды ЦСКА умеют играть в пас, а вот бежать и использовать дриблинг не способны.