«Уже началось, что ли?» Дзюба с юмором ответил на вопрос, смотрит ли он ЧМ

Бывший нападающий «Зенита» с юмором ответил на вопрос, смотрит ли он чемпионат мира в Катаре.

Я не смотрю чемпионат мира. По хоккею сейчас идёт? По футболу? Не видел ещё. Уже началось, что ли? Да что ж такое-то? (смеётся)