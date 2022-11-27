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«Уже началось, что ли?» Дзюба с юмором ответил на вопрос, смотрит ли он ЧМ

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ГолдБол
ГолдБол
вчера в 16:46
Не интересно!
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Kolenok (раскрыть)
вчера в 14:19
В Зените его поматросили, выжали из него спортивный максимум и без почестей выбросили на помойку) предателей нигде не любят)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:37
Была и есть популярная в советское время песня " На тебе сошёлся клином белый свет". Никак не хотят журналисты забыть про этого футболиста.
112910415
112910415
вчера в 12:38
ура, живой !
на юмориста учится )
Kolenok
Kolenok
вчера в 12:26
Вот за этим и идут в зенит,дальше 15й. помощник Семака или Дума.На худой конец матч тв эксперт.
memphis
memphis
вчера в 12:24
Сразу говорит о интелекте
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 12:20
Уровень его юмора, какой-нибудь убогий аншлаг
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:15
Я тоже чаще слушаю,делая свои дела.
t3bp3hyhg9vc
t3bp3hyhg9vc
вчера в 11:59
Теребонькать меньше надо
Храневец
Храневец
вчера в 11:52
Началось и 83ался !!!!!
qapx4x57bgqe
qapx4x57bgqe
вчера в 11:42
Руки-загребуки. Теперь такими руками можно и лом загнуть...
Сп62
Сп62
вчера в 11:15
    Миша Волк
    Миша Волк
    вчера в 11:07
    Боюсь промаструбировать свой талант...
    FC RSM
    FC RSM
    вчера в 10:46
    Уже закончилось))
    galem72
    galem72
    вчера в 10:39
    Такой юморист этот зюба. Обхохочешься! Жалкая попытка заявить о своём несуществующем статусе.
    adekvat
    adekvat
    вчера в 10:39
    Шутник дрочливый. Скоро экспертом на МАТЧ ТВ подтянут.
    Саня Утробин
    Саня Утробин ответ karnager (раскрыть)
    вчера в 10:08
    😂👏
    karnager
    karnager
    вчера в 10:01
    Дзюба пока др..чил - все забыл
    rhskmz
    rhskmz
    вчера в 09:51
    Действительно , кто это такой ?
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 09:44, ред.
    Нервный срыв на фоне звёздной болезни и ретроградной амнезии.
    Диагноз! Срочно в клинику пациента! И как можно быстрей!!!
    MopkoBHuk
    MopkoBHuk
    вчера в 09:41
    Интересно, почему здесь комментарии не закрыли?
    cska1948
    cska1948
    вчера в 09:39
    Дзюба врёт и не краснеет!
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    вчера в 09:29
    Ему только и остаётся юморить. Что ещё может, когда сам без футбола остался.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 09:25
    вот уж о ком сейчас не хочется даже вспоминать, хотя нет, вчера вспоминал деревяшку после второго гола французов, от Мбаппе мячик отскочил в ворота
    протон
    протон
    вчера в 09:25
    Положение Дзюбы по смешнее сейчас выглядит, чем шуточки про чм.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 09:24
    Ему главное сытно поесть и хорошо поспать. Остальное не важно.
    Гость
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