«Уже началось, что ли?» Дзюба с юмором ответил на вопрос, смотрит ли он ЧМ

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба с юмором ответил на вопрос, смотрит ли он чемпионат мира в Катаре.
Я не смотрю чемпионат мира. По хоккею сейчас идёт? По футболу? Не видел ещё. Уже началось, что ли? Да что ж такое-то? (смеётся)
Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба с юмором ответил на вопрос, смотрит ли он чемпионат мира в Катаре.
Я не смотрю чемпионат мира. По хоккею сейчас идёт? По футболу? Не видел ещё. Уже началось, что ли? Да что ж такое-то? (смеётся)
на юмориста учится )
на юмориста учится )
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