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Семак назвал худшие матчи «Зенита» в первой половине сезона

вчера, 10:53

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал худшие матчи питерского клуба в первой половине сезона.

Были неудачные встречи, но, наверное, в меньшей степени, чем та с «Уралом». Где‑то фрагментарно неважно играли. Например, второй тайм с «Химками». Но это объясняется тем, что в первом туре вышли после встречи за Суперкубок со «Спартаком», и эмоциональный фон оказался гораздо ниже. В итоге второй тайм нельзя занести в актив — он был плохой.

Не могу сказать, что так же плохо играли после перерыва в кубковой встрече с «Крыльями» в Самаре, но ниже своего уровня это точно. 0:3 со «Спартаком» в том же Кубке — провальный для нас матч по результату. С точки зрения качества футбола тоже не лучшая наша игра, но все могло развернуться и в другую сторону. Забей, например, Малком при выходе один в один.

Но вообще матчи чемпионата и Кубка — они у игроков где‑то подсознательно пока все же не на одном уровне. А в плане ротации, не всегда все оказываются готовы заменить партнеров на сто процентов.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:12
Ну какая там "история"...
Семак ещё по тренерским меркам в переходном периоде...из начальной школы в старшую...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:10
Если под "длинной дистанцией" рассматривать всю историю российского футбола и его клубов, то твои слова про форс-мажоры...нежданные казусы и нелепые случайности заиграют новыми красками...причём не в пользу Зенита)..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:28
Нельзя пройти всю длинную дистанцию без сбоев и ошибок...
В Лиге ещё 15 команд...разных по уровню...по амбициям...по стилю...само собой с кем то сыграешь чуть лучше...с кем то чуть хуже...и оглядываться на результат и выдавать по ним оправдашки - не самое то что нужно....
Я не думаю что после того как мы услышали что игра с Химками была сразу после Суперкубка - мы тут же стали считать результат приемлемым и даже прониклись неким сочувствием к Богданычу...

Слова - малодоказательная база...
Покажи на деле...сегодня вечером, что кубковый результат со Спартаком был форс-мажором...нежданным казусом...нелепой случайностью - и всё.....и никаких слов о прошедших неудачах говорить будет не надо...
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 11:28
    Сп62
    Сп62
    вчера в 11:18
    И ни то, чтобы да, и ни то, чтобы нет.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 11:09
    Самокритично высказал Сергей Богданович..
    Гость
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