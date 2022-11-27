Семак назвал худшие матчи «Зенита» в первой половине сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал худшие матчи питерского клуба в первой половине сезона.
Были неудачные встречи, но, наверное, в меньшей степени, чем та с «Уралом». Где‑то фрагментарно неважно играли. Например, второй тайм с «Химками». Но это объясняется тем, что в первом туре вышли после встречи за Суперкубок со «Спартаком», и эмоциональный фон оказался гораздо ниже. В итоге второй тайм нельзя занести в актив — он был плохой.
Не могу сказать, что так же плохо играли после перерыва в кубковой встрече с «Крыльями» в Самаре, но ниже своего уровня это точно. 0:3 со «Спартаком» в том же Кубке — провальный для нас матч по результату. С точки зрения качества футбола тоже не лучшая наша игра, но все могло развернуться и в другую сторону. Забей, например, Малком при выходе один в один.
Но вообще матчи чемпионата и Кубка — они у игроков где‑то подсознательно пока все же не на одном уровне. А в плане ротации, не всегда все оказываются готовы заменить партнеров на сто процентов.
В Лиге ещё 15 команд...разных по уровню...по амбициям...по стилю...само собой с кем то сыграешь чуть лучше...с кем то чуть хуже...и оглядываться на результат и выдавать по ним оправдашки - не самое то что нужно....
Я не думаю что после того как мы услышали что игра с Химками была сразу после Суперкубка - мы тут же стали считать результат приемлемым и даже прониклись неким сочувствием к Богданычу...
Слова - малодоказательная база...
Покажи на деле...сегодня вечером, что кубковый результат со Спартаком был форс-мажором...нежданным казусом...нелепой случайностью - и всё.....и никаких слов о прошедших неудачах говорить будет не надо...
В Лиге ещё 15 команд...разных по уровню...по амбициям...по стилю...само собой с кем то сыграешь чуть лучше...с кем то чуть хуже...и оглядываться на результат и выдавать по ним оправдашки - не самое то что нужно....
Я не думаю что после того как мы услышали что игра с Химками была сразу после Суперкубка - мы тут же стали считать результат приемлемым и даже прониклись неким сочувствием к Богданычу...
Слова - малодоказательная база...
Покажи на деле...сегодня вечером, что кубковый результат со Спартаком был форс-мажором...нежданным казусом...нелепой случайностью - и всё.....и никаких слов о прошедших неудачах говорить будет не надо...