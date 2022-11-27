Семак назвал худшие матчи «Зенита» в первой половине сезона

Главный тренер «Зенита» назвал худшие матчи питерского клуба в первой половине сезона.

Были неудачные встречи, но, наверное, в меньшей степени, чем та с «Уралом». Где‑то фрагментарно неважно играли. Например, второй тайм с «Химками». Но это объясняется тем, что в первом туре вышли после встречи за Суперкубок со «Спартаком», и эмоциональный фон оказался гораздо ниже. В итоге второй тайм нельзя занести в актив — он был плохой.

Не могу сказать, что так же плохо играли после перерыва в кубковой встрече с «Крыльями» в Самаре, но ниже своего уровня это точно. 0:3 со «Спартаком» в том же Кубке — провальный для нас матч по результату. С точки зрения качества футбола тоже не лучшая наша игра, но все могло развернуться и в другую сторону. Забей, например, Малком при выходе один в один.

Но вообще матчи чемпионата и Кубка — они у игроков где‑то подсознательно пока все же не на одном уровне. А в плане ротации, не всегда все оказываются готовы заменить партнеров на сто процентов.