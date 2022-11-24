Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Кубок 2022/2023

Карасёв — главный арбитр матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России

вчера, 13:48

Назначены арбитры и инспекторы на матчи заключительного, шестого тура Пути РПЛ Кубка России. Встречи пройдут 26 и 27 ноября.

26 ноября, суббота

«Торпедо» – «Урал»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Алексей Лапатухин; VARКирилл Левников; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Александр Гвардис.

«Сочи» – ЦСКА: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Артем Любимов; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

27 ноября, воскресенье

«Локомотив» – «Пари НН»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья – Игорь Панин; VARАлексей Сухой; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Виктор Кулагин.

«Краснодар» – «Химки»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья – Юнус Кошко; инспектор – Алексей Резников.

«Крылья Советов» – «Факел»: судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Антон Кобзев; резервный судья – Артур Федоров; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Адлан Хатуев; резервный судья – Константин Аверьянов; VARВладимир Москалев; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гончар.

«Ростов» – «Ахмат»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Олег Соколов; VARПавел Шадыханов; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Колобаев.

«Динамо» – «Оренбург»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Александр Кудрявцев; резервный судья – Сергей Чебан; VARАртем Чистяков; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Французов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноМоскалёв обслужит матч «Зенита» и «Спартака» вместо Карасёва
Сегодня, 11:32
ОфициальноМатч Первой лиги впервые пройдёт с использованием VAR
Вчера, 22:03
Судья зафиксировал офсайд после паса Азара канадскому футболисту
Вчера, 06:49 Фото
ФИФА меняет футбол. 10 минут добавленного времени на ЧМ – теперь норма, но есть много минусов
22 ноябряМаксим Тарасов в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии6
Федотов объяснил решение судьи добавить 24 минуты к матчу Англии и Ирана
21 ноября
Арбитр матча Англии и Ирана добавил 14 минут к первому тайму
21 ноября
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 14:57
Нее, главный козырь был бы Иванов ))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 14:19
КБ заранее соломку стелет. Зенит выиграет при любом судействе. т.к. банально сильнее. Все просто и доходчиво.
Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 14:07
Точно)...
bdsb2cmx7a89
bdsb2cmx7a89
вчера в 14:06
В последнее время и у него были ошибки
LOpp
LOpp
вчера в 13:49
Газпром достал из рукавов главный козырь.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 