Москалёв обслужит матч «Зенита» и «Спартака» вместо Карасёва

Владимир Москалёв назначен главным арбитром матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России. Ранее эту роль должен был выполнить Сергей Карасёв, однако из-за простуды он не сможет отработать на этой игре. Изменения коснулись также состава двух бригад арбитров на матчах турнира:
27 ноября, воскресенье
«Зенит» – «Спартак»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Адлан Хатуев; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гончар.
«Локомотив» – «Пари НН»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Антон Фролов; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Виктор Кулагин.
И когда ты уже за цска начнёшь болеть?))
И когда ты уже за цска начнёшь болеть?))
Незачем рушить традиции...
9 июля 2022, 19:00 Суперкубок
Стадион: "Газпром Арена" Санкт-Петербург
Посещаемость: 55608
Главный судья: Владимир Москалев
Незачем рушить традиции...
9 июля 2022, 19:00 Суперкубок
Стадион: "Газпром Арена" Санкт-Петербург
Посещаемость: 55608
Главный судья: Владимир Москалев