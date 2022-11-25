Москалёв обслужит матч «Зенита» и «Спартака» вместо Карасёва

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вчера, 11:32

назначен главным арбитром матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России. Ранее эту роль должен был выполнить , однако из-за простуды он не сможет отработать на этой игре. Изменения коснулись также состава двух бригад арбитров на матчах турнира:

27 ноября, воскресенье

«Зенит» – «Спартак»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Адлан Хатуев; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гончар.