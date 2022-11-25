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Москалёв обслужит матч «Зенита» и «Спартака» вместо Карасёва

вчера, 11:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 16:00 Не начался

Владимир Москалёв назначен главным арбитром матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России. Ранее эту роль должен был выполнить Сергей Карасёв, однако из-за простуды он не сможет отработать на этой игре. Изменения коснулись также состава двух бригад арбитров на матчах турнира:

27 ноября, воскресенье

«Зенит» – «Спартак»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Адлан Хатуев; резервный судья – Константин Аверьянов; VARАлексей Сухой; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гончар.

«Локомотив» – «Пари НН»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья – Игорь Панин; VARАнтон Фролов; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Виктор Кулагин.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 17:49
5:0 в пользу Зенита будет!
Брулин
Брулин
вчера в 16:39
Москалёва всегда достают, когда Спартак под угрозой крупного поражения и после матча уходит судить в пердив, за ошибки в пользу КБ.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 15:06
Кое кто занервничал. Ну так то Зенит любит принимать Спартак на своём поле. Знатно голов им наваливает. Гыгыгы
Nottrow
Nottrow
вчера в 15:02
Еще бы Кукуяна с Лапочкиным ему в помощники.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 12:55
Как могут обе команды проиграть? о_О
И когда ты уже за цска начнёшь болеть?))
112910415
112910415
вчера в 12:36
и это слегка подозрительно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:20
Этот раз не буду болеть за спартак, пусть обе команды проиграют.
ДСА
ДСА
вчера в 12:08
Уж лучше сослаться больным, чем потом отгребать от жалоб этих команд.
j59szuve42uq
j59szuve42uq
вчера в 12:03
Странно такая срочная замена???
makkie
makkie
вчера в 11:55
Кое-кто с шарфиком Зенита в VIP-ложе подсуетился?)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:46, ред.
Ну какой Карасёв....
Незачем рушить традиции...

9 июля 2022, 19:00 Суперкубок
Стадион: "Газпром Арена" Санкт-Петербург
Посещаемость: 55608
Главный судья: Владимир Москалев
Бубнин
Бубнин
вчера в 11:45
Ну понятно все в общем. Сценарий где-то не утвердили, по 100 раз теперь переписывать будут.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 11:41
Спартак суетится
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:38
Скорейшего выздоровления Сергею .
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