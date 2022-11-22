ФИФА меняет футбол. 10 минут добавленного времени на ЧМ – теперь норма, но есть много минусов

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сегодня, 16:15

Против могут быть вещатели, тренеры и игроки.

Фокус с большими цифрами компенсированного времени на чемпионате мира 2022 оценили не все. Комментатор Георгий Черданцев, к примеру, 24 добавленные минуты в поединке Англия – Иран назвал клиникой, объясняя свою позицию сеткой вещания. Для телевидения такая неразбериха – стопроцентный минус. Да и смысл таких изменений был непонятен. Но у ФИФА есть объяснения.

Стремление к точности

Прежде чем объяснить позицию международной организации, стоит обговорить: такого перформанса, как в игре Англии с Ираном, ещё не случалось – и сразу за ним последовали два аналогичных случая. 8 минут добавил ко второму тайму арбитр встречи Сенегал — Нидерланды (хотя по факту отыграли 10), 4+9 было компенсированного времени в матче США против Уэльса.

Возникшую ситуацию оперативно постарался объяснить Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина:

Мы уже делали такое на чемпионате мира в России — точнее высчитывали компенсированное время. Мы попросили не удивляться, если четвёртый рефери будет поднимать табло с большой цифрой — 6,7 или 8 минут. Если вы хотите больше игрового времени, то мы должны быть готовы к такому. Возьмите матч с тремя голами. Празднование гола занимает минуту или полторы минуты, так что с тремя мячами мы теряем 5-6 минут. Мы стремимся к тому, чтобы точнее определять время, которое стоит добавлять в каждом из таймов. Мы были успешны в этом в России, и я надеюсь на это в Катаре.

Логика понятна – не всегда добавленное время компенсирует затяжки. Уж если вспомнить, какие проблемы возникают с длительностью просмотра ВАР в Российской Премьер-Лиге, становится понятно – после них 4-5-и минут по итогам основного времени недостаточно.

Если опираться на точный подсчёт, команды хотя бы будут получать столько игрового времени, сколько потеряли в тех или иных моментах. Больше футбола – больше шансов на изменение счёта. Так что стремление ФИФА предельно понятно. Правда, и у такого решения есть глобальные минусы.

Удар по сетке вещания и футболистам

Аргумент Черданцева тоже вполне конструктивный – матч идёт в среднем 2 часа с учётом пауз, перерыва и компенсированного времени. Опираясь на эту цифру, выстраивается и сетка вещания, в которой сразу после одной игры могут показывать следующую. Увеличится компенсированное время до двузначных чисел – игры начнут ещё сильнее наслаиваться одна на другую. И как в такой ситуации поступать вещателям? Спрашивать-то зрители будут с каналов – почему из-за одного матча они могут упустить важные события другого?

Второй аспект относится к самим командам. Уже имеющегося количества времени бывает много, чтобы поддерживать высокий темп на протяжении всего матча. Возникают отрезки, когда коллектив начинает откровенно доигрывать встречу. Проблема может крыться и в подготовке на сборах, но относительно той же Английской Премьер-Лиги с и без того насыщенным календарём эта проблема обостряется ещё сильнее.

Из-за высокой плотности календаря времени на тренировки и восстановление остаётся крайне мало. «Ливерпулю» изначально предстояло играть с «Манчестер Сити» в Кубке английской лиги уже на второй день после окончания ЧМ -2022. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола в шутку говорил, что при таком раскладе ему придётся играть опорника, а Клоппу – левого защитника. Проблема решилась, когда встречу перенесли на 23 декабря.

Но в глобальном плане ничего не поменялось – вот, что сам Юрген говорил о календаре в Англии и изменениях формата ЧМ и Евро:

Проблема в этом бизнесе на самом деле заключается в том, что в нём слишком много разных заинтересованных сторон. В Англии это Премьер-Лига, Футбольная лига и Футбольная ассоциация Англии. В Германии это Лига и Немецкий футбольный союз. На международном уровне это ФИФА и УЕФА . Теперь мы расширяем чемпионат мира, чтобы другие команды тоже могли принять в нём участие. Мы также расширяем чемпионат Европы, потрясающе! В любом виде спорта основным условием для любого выступления являются тренировки. Но у нас нет времени на тренировки, потому что мы всё время играем.

Добавление к интенсивному календарю ещё и более продолжительных матчей ещё сильнее ударит уже по топ-командам, что уж говорить про остальных.

Стоит задуматься о сокращении основного времени

Если в ФИФА так хотят точно высчитывать количество компенсированного времени, стоит прислушаться и к остальным сторонам вопроса. Иначе конфликт попросту обострится до предела.

И есть же компромиссный вариант! Ранее в СМИ появлялась информация, что в ассоциации задумывались о сокращении игрового времени с 90 до 60 минут. К обсуждению якобы даже была подключена организация, которая вправе менять правила игры – IFAB . При этом планировалось, что время будет чистым – с остановками, когда мяч не в игре.