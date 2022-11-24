Пресс-служба РФС сообщает, что матч Первой лиги впервые пройдёт с использованием VAR.
Игра между тульским «Арсеналом» и калининградской «Балтикой» станет первым матчем Первой лиги, на которой будет работать система VAR. По результатам работы на тестовом матче и после консультаций с клубами и лигой, РФС примет решение о возможности использования видеоассистентов арбитра на других матчах Первой лиги.
Бригада арбитров матча «Арсенал» – «Балтика»: главный судья – Антон Фролов, ассистенты – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов, резервный судья – Ярослав Хромей, VAR – Павел Шадыханов, AVAR – Арам Петросян.
Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС:
Мы последовательно ведем работу над внедрением системы ВАР в профессиональные соревнования под эгидой Российского футбольного союза. С 20-го тура в тестовом режиме ВАР будет работать и на матчах Первой лиги.
На прошлой неделе еще 6 российских арбитров получили лицензии ФИФА для работы с ВАР, поэтому у нас достаточно судей, чтобы справиться с возросшим количеством матчей. В ходе зимней паузы департамент судейства совместно с лигой выработает принципы выбора матчей, в которых будет использоваться система во второй части сезона.