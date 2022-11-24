Пресс-служба РФС сообщает, что матч Первой лиги впервые пройдёт с использованием VAR .

Игра между тульским «Арсеналом» и калининградской «Балтикой» станет первым матчем Первой лиги, на которой будет работать система VAR . По результатам работы на тестовом матче и после консультаций с клубами и лигой, РФС примет решение о возможности использования видеоассистентов арбитра на других матчах Первой лиги.

Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС :

Мы последовательно ведем работу над внедрением системы ВАР в профессиональные соревнования под эгидой Российского футбольного союза. С 20-го тура в тестовом режиме ВАР будет работать и на матчах Первой лиги.