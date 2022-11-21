Федотов объяснил решение судьи добавить 24 минуты к матчу Англии и Ирана

Арбитр Игорь Федотов объяснил решение Рафаэла Клауса, главного судьи матча чемпионата мира между Англией и Ираном (6:2), добавить 24 минуты компенсированного времени в этой игре.
То, что судья добавил 10 минут ко второму тайму – это ещё одно распоряжение руководства ФИФА, это рекомендации для арбитров. На чемпионате мира не пропустят любые остановки: когда игрок лежит – это минута, когда идёт затяжка времени – минута. И так далее. Всё потраченное время будет компенсировано.
Это делается для того, чтобы футболисты не затягивали время, уважали друг друга. Добавленного времени на ЧМ-2022 будет очень много в каждом матче. Также даны указания удалять игроков за применение локтей в борьбе за мяч.
На этом турнире ФИФА будет доказывать, что они – за безопасность игроков и авторитет главного арбитра.