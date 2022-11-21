Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоЧемпионат мира 2022

Федотов объяснил решение судьи добавить 24 минуты к матчу Англии и Ирана

вчера, 19:36
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия6 : 2Логотип футбольный клуб ИранИранМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов объяснил решение Рафаэла Клауса, главного судьи матча чемпионата мира между Англией и Ираном (6:2), добавить 24 минуты компенсированного времени в этой игре.

То, что судья добавил 10 минут ко второму тайму – это ещё одно распоряжение руководства ФИФА, это рекомендации для арбитров. На чемпионате мира не пропустят любые остановки: когда игрок лежит – это минута, когда идёт затяжка времени – минута. И так далее. Всё потраченное время будет компенсировано.

Это делается для того, чтобы футболисты не затягивали время, уважали друг друга. Добавленного времени на ЧМ-2022 будет очень много в каждом матче. Также даны указания удалять игроков за применение локтей в борьбе за мяч.

На этом турнире ФИФА будет доказывать, что они – за безопасность игроков и авторитет главного арбитра.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Арбитр матча Англии и Ирана добавил 14 минут к первому тайму
Вчера, 17:42
Арбитр Федотов — об отменённом голе Эквадора: «VAR во всём разобрался»
20 ноября
ОфициальноДаниэле Орсато обслужит матч открытия чемпионата мира
18 ноября
ОфициальноКарасёв рассудит «Краснодар» и «Локомотив». Назначения на 5-й тур Кубка
18 ноября
Карасёв обслужит товарищеский матч Узбекистан — Казахстан
15 ноября
Арбитр Федотов прокомментировал момент с удалением Гладышева
14 ноября
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:00
С такими правилами о безопасности футболистов, во времена великого ПЕЛЕ, он бы забил вдвое больше голов за карьеру… за ним постоянно охотились и тренеры соперников давали своим игрокам конкретные задачи сломать короля футбола!
Izmar
Izmar
вчера в 20:22
Матчи будут бесконечными, кто хочет отыграться, будет долго валяться.
pomor45
pomor45
вчера в 20:12
Придут к тому, что по примеру хоккея, введут три тайма по 20 минут чистого времени.
lotsman
lotsman
вчера в 19:48
Это будет уроком любителям потянуть время.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:41
Рекомендации рекомендациями но чувство меры должно присутствовать!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 