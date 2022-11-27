Сборная Марокко обыграла команду Бельгии

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вчера, 17:57

Сборная Бельгии уступила команде Марокко в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (0:2).

Абделхамид Сабири открыл счет на 73-й минуте. Удвоил преимущество команды Закария Абухлал на 90+2-й. Еще один гол марокканцев в первом тайме отменили из-за офсайда.

Бельгия идет на 2-м месте в группе F (3 очка), Марокко лидирует в таблице квартета (4 балла).

В последнем туре Бельгия сыграет с Хорватией, Марокко — с Канадой.