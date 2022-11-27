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Сборная Марокко обыграла команду Бельгии

вчера, 17:57
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия0 : 2Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Сборная Бельгии уступила команде Марокко в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (0:2).

Абделхамид Сабири открыл счет на 73-й минуте. Удвоил преимущество команды Закария Абухлал на 90+2-й. Еще один гол марокканцев в первом тайме отменили из-за офсайда.

Бельгия идет на 2-м месте в группе F (3 очка), Марокко лидирует в таблице квартета (4 балла).

В последнем туре Бельгия сыграет с Хорватией, Марокко — с Канадой.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:50
Я про нарцисса, нырки которого ты аплодируешь.
амурец
амурец
сегодня в 00:13
Неожиданно
minai
minai
вчера в 23:15
Я очень рад, может поражению напыщенной сб. Бельгии, а может просто за сб.Марокко - апельсины у них классные.
DXTK
DXTK ответ Бык без трезубца (раскрыть)
вчера в 22:49
почему Англия ничего не добилась в те годы, а потому что в полузащиты их тренеры пытались сочетать с не сочетаемым Лэмпарда и Джерарда в одной команде, а они командой не были, а полузащита это ключ к успеху....... обратите внимание на Испанию тех же лет........

но как только класико стало иметь влияние на футболистов и сборная превратилась тут же в середняк.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 21:44
ты про пАредеса? зря, он не стоит и гроша
Agamaga........
Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:25
Покажет как падать позорно? Уже показал. Отвратительно для игрока такого класса!
протон
протон
вчера в 21:25
Марокканцы - красавчики. Наказали пешеходов по делу. И это еще от канадцев бельгийцы отскочили. Вся мысль в игре - ходить по полю, и вдруг де Брюйне что-нибудь придумает.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 21:15
арг точно домой, с позором, а вот Рон ещё покажет
VAN НELSING
VAN НELSING
вчера в 20:56
Бельгия с Аргентиной вылетают, к ним присоединится Германия.
Agamaga........
Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:38
Нарцисс домой поедет, сообщу.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 20:25
а ты не теряйся в случае чего
Agamaga........
Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:17
Бомбит от Месси? А вот нулевого нарцисса не упомянул.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:03
Как Бельгия оказалась в лидерах мирового футбола?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:55
Де Брюне, Месси, Грилиш, все нулевые, все покинут чемпионат
avfc71
avfc71
вчера в 19:49
пока сборные гейропы отстаивают права всяких лесби , геев и негров другие сборные нормальных идей играют в свой футбол
112910415
112910415
вчера в 19:41
кончились бельгийцы, к сожалению
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:37
Кто то должен был лохонуться
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 19:33
Ежедневные сюрпризы с ЧМ. Марокканцев можно только поздравить. Гыгыгы
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 19:24, ред.
Вот так, пока европейские команды высматривают дискриминацию и выдумывают, на что обратить внимание общественности, другие сборные усиленно тренируются, например как Марокко, которые гоняют мандарины в пустыне.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:18
Сборная Англии была топовой на тот момент, даже кажется сильнее, чем нынешняя сборная по составу.
Но в тот период было очень много звезд и состав у многих команд был топовым.
Все таки различие есть, если учесть ту же сборную Испании на ЧМ в 2018 и и сейчас. Хотя есть такой случай как у Лева который выиграл ЧМ в 2014 и и провалился на ЧМ в 2018.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:03
Браво Марокко....!!!
Отобрали чистый гол...а они ещё парочку положили...

Бельгийцы ещё хуже голландцев...)))
Бегают..каждый сам за себя играют...
Так и останутся сборной 5 лет возглавляющей рейтинг и не выигравшей ни одного турнира...

Марокко с Победой !!!

Наряду с Японией и Саудовской Аравией удивили деклассацией команды из первой десятки рейтинга...

Очень ....очень большой шаг сделали восточные команды...в последние 10 лет...
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:03
Да это был словно Уиган против Ливерпуля.
Кажется европейские топ игроки сдулись и их больше интересуют жирный контракт и пиар.
Возможно будет повторение ЧМ-2002, когда лишь одна европейская сборная как сборная Германии дошла до финала ЧМ, а Марокко больше претендует на роль сборной Турции )
Пока только испанцы впечатляют, а англичане не всегда стабильны.
Вроде сербы неплохо сыграли, все таки против них играли бразилы, а они хороши.
Strashniy
Strashniy
вчера в 19:03
Морокко с красивой победой!!!
Знатог
Знатог
вчера в 18:55
Смотрел моменты. Куртуа чето тормозной стал. Оба гола в ближние углы, где он стоял. О чём думал? А у азиатов хорошая физика. Не случайно забивают во вторых таймах. Это соперники недоучитывают.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:47
Очень рад за сборную Марокко и их болельщиков!!! Как же здорово они сыграли. Ашрафа Хакими и ко с победой!!! Успехов и больших побед вам!!!
Namuri
Namuri ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 18:46
кажется вполне может быть. Гости побили рекорд.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:44
Позорники бельгийцы.
Kolenok
Kolenok
вчера в 18:37
Брюйне накаркал,Бельгия домой и на расформировку!
A.S.A
A.S.A ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 18:36
В чем то соглашусь с вами, но все же считаю просчетом главы ФФБ так долго держать у руля сборной Мартинеса....им нужен был более сильный и авторитетный тренер
Муслим90
Муслим90
вчера в 18:36
Надеюсь Морокко и Канада выйдут из группы))
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