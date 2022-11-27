Сборная Марокко обыграла команду Бельгии

Сборная Бельгии уступила команде Марокко в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (0:2).
Абделхамид Сабири открыл счет на 73-й минуте. Удвоил преимущество команды Закария Абухлал на 90+2-й. Еще один гол марокканцев в первом тайме отменили из-за офсайда.
Бельгия идет на 2-м месте в группе F (3 очка), Марокко лидирует в таблице квартета (4 балла).
В последнем туре Бельгия сыграет с Хорватией, Марокко — с Канадой.
А сб Марокко спокойно все натуги бельгийцев перетерпели и воспользовались своими моментами. Надо признать, что с первым голом еще и повезло сильно.
Ждем Канада_Хорватия. Там тоже будет интересно.
А сб Марокко спокойно все натуги бельгийцев перетерпели и воспользовались своими моментами. Надо признать, что с первым голом еще и повезло сильно.
Ждем Канада_Хорватия. Там тоже будет интересно.
Теперь Бельгия....команда на процентов 90 состои из топ игроков, и это "золотое" поколение уже на закате, и так и не добились ничего значимого со сборной!!! Да, возможно бронза на ЧМ 2018 этоттоже достижение, но могли добиться большего!!! Как такой очень средний тренер как Роберто Мартинез столько лет вообще работает главным тренером сборной Бельгии??? Я уверен, будь у руля Бельгии более сильный тренер, они бы добились куда большего с этим составом!!! А так, проср@ть "золотое"поколение нужно было еще умудриться....
Теперь Бельгия....команда на процентов 90 состои из топ игроков, и это "золотое" поколение уже на закате, и так и не добились ничего значимого со сборной!!! Да, возможно бронза на ЧМ 2018 этоттоже достижение, но могли добиться большего!!! Как такой очень средний тренер как Роберто Мартинез столько лет вообще работает главным тренером сборной Бельгии??? Я уверен, будь у руля Бельгии более сильный тренер, они бы добились куда большего с этим составом!!! А так, проср@ть "золотое"поколение нужно было еще умудриться....
Теперь ещё с учётом того, что все они постарели и не успевают даже за молодыми игроками Канады, да что говорить о Франции или Испании? Бельгия, со своим якобы звёздным поколением, - прощай.
Теперь ещё с учётом того, что все они постарели и не успевают даже за молодыми игроками Канады, да что говорить о Франции или Испании? Бельгия, со своим якобы звёздным поколением, - прощай.