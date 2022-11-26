Аргентина одержала победу над Мексикой. Месси сделал «гол+пас»

Сборная Аргентины одержала победу над Мексикой в матче 2-го тура ЧМ-2022 (2:0).
Счёт на 64-й минуте встречи открыл Лионель Месси. Энцо Фернандес на 87-й с передачи всё того же Месси забил второй гол аргентинцев.
Аргентина занимает 2-е место в группе C и делит его с Саудовской Аравией, имея в активе 3 очка. Мексика — 4-я с одним баллом.
А теперь о грустном.
На чём бы хотелось заострить внимание, так это на отсутствие у Аргентины фантазии в позиционном нападении. Если бы не индивидуальное мастерство авторов голов, нифига б не вышло. Пусть арги молятся за здоровье Месси до конца турнира, ибо остальные игроки сборной даже близко ему не соответствуют.
А теперь о грустном.
На чём бы хотелось заострить внимание, так это на отсутствие у Аргентины фантазии в позиционном нападении. Если бы не индивидуальное мастерство авторов голов, нифига б не вышло. Пусть арги молятся за здоровье Месси до конца турнира, ибо остальные игроки сборной даже близко ему не соответствуют.