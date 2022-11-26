Аргентина одержала победу над Мексикой. Месси сделал «гол+пас»

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вчера, 23:57

Сборная Аргентины одержала победу над Мексикой в матче 2-го тура ЧМ -2022 (2:0).

Счёт на 64-й минуте встречи открыл Лионель Месси. Энцо Фернандес на 87-й с передачи всё того же Месси забил второй гол аргентинцев.

Аргентина занимает 2-е место в группе C и делит его с Саудовской Аравией, имея в активе 3 очка. Мексика — 4-я с одним баллом.