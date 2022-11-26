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Аргентина одержала победу над Мексикой. Месси сделал «гол+пас»

вчера, 23:57
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 0Логотип футбольный клуб МексикаМексикаМатч завершен

Сборная Аргентины одержала победу над Мексикой в матче 2-го тура ЧМ-2022 (2:0).

Счёт на 64-й минуте встречи открыл Лионель Месси. Энцо Фернандес на 87-й с передачи всё того же Месси забил второй гол аргентинцев.

Аргентина занимает 2-е место в группе C и делит его с Саудовской Аравией, имея в активе 3 очка. Мексика — 4-я с одним баллом.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:45
По игре как-то боязно за сборную Аргентины. Слишком уж тусклое у них выступление на этом чемпионате. Нельзя не отметить вклад Месси во вчерашнюю атаку команды. Он был очень полезен. Дальше будет Польша, которая мало чем уступает своему сопернику. Удачи Аргентине!
Amiralla
Amiralla
сегодня в 10:33
Каким бы гениальным ты не был, один в поле не воин. Нужна сильная команда, чего у Аргентины нет. Жалко Месси.
barca200885
barca200885 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 08:01, ред.
На мой взгляд, в 2018 году примерно такой же был. Полкоманды просто не знал, хотя футболом, по мере сил, интересуюсь. Полузащитники и защитники средненькие. С такими ЧМ не выиграть. В 2014 хоть по паре классных игроков было в каждой линии, те же Гарай, Демикелис, Маскерано, Макси, Гаго. Сейчас, конечно, беда.
barca200885
barca200885 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 07:56
Каким составом? Аргентина - абсолютно средняя команда по составу и уровню игры. Ничем не лучше Польши. Думаю, если и выйдут из группы, то дальше им ловить нечего. Опять же если. Из группы ещё выйти надо. Месси конечно герой матча. Сделал гол не то, что с момента, а с полумомента. Гений, что сказать.
vedevas_93
vedevas_93 ответ Johnes (раскрыть)
сегодня в 07:49
их нет так как персональные болельщики роналду судя по всему имеют устойчивую психику

откройте любую ветку с роналду, туда мгновенно набегает с десяток его персональных хейтеров, все тока и ждут когда будет не хорошая новость или любая другая где они будут искать то, что будет в их глазах показывать его не хорошим, даже вот тут, статья о месси, но они не могут не найти повод, отыскали в отличия в заголовке

это же явно психологические проблемы, а у болельщиков роналду по другому, да, есть там кто хейтит месси, люди там до 16 лет может, а в целом, что прибегать в ветку и написывать? мне вот не смотря на то, что я за роналду, не хотелось бы чтобы месси покидал чм рано, у меня нет желания его персонального поражения как у большинства хейтеров роналду

люди в своей жизни ничего не добились судя по всему и при этом желают персонального поражение другим людям, это не здоровая вещь
Johnes
Johnes ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 07:08
И Палассио, который не смог обыграть вратаря. Много было не реализованных моментов в том матче, к сожалению.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:51
Теперь осталось поляков обыграть и будет всё в порядке.
112910415
112910415
сегодня в 04:48
Месси сделал результат !
а сборная-то слабовата ...
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 04:21
Поздравляю Аргентину и её болельщики с победой!
SonicStar
SonicStar ответ Johnes (раскрыть)
сегодня в 02:08
А как же нереализованный выход 1 на 1 в том финале Игуаина?
Johnes
Johnes
сегодня в 01:53, ред.
Особенно, очередной раз, бросилось в глаза, как Месси радуется голу, забитому партнером по команде! Ни показушной вымученной улыбки на лице, ни плохо скрываемой фальшивой эмоции, только радость, что команда победила!
Johnes
Johnes ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 01:33, ред.
Конечно да, в 14 году был шанс взять кубок мира, но этот Гетце и не забитый гол Месси после прохода по левому флангу, когда он не попал в дальний угол, да и много других нереализованных моментов. Понятно, что это последний шанс для Месси и димы, а следующий чемпионат будут делать уже молодые. Но смотря игру, видишь, как же старикам уже тяжело. Поэтому, да, надежда она есть, но весьма призрачная, к сожалению..
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 01:26
Тата решил не рисковать и поставить двойной автобус против аргов в 5 защитников... Преодолеть его без мощного ЦН крайне сложно... Возле Месси было постоянно трое... Но один раз они решили перекурить... Неосторожное обращение с огнем взорвало бело-голубые трибуны... Гол был хорош... Недавно такой же Месси во Франции забил... Там тоже перекур был... Против Польши аргам будет трудно... Не курите, пшеки - это вредно для сердца тренера и ваших болельщиков...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Johnes (раскрыть)
сегодня в 01:24
У аргов был хороший состав на чм в 2014, это был их пик. В финале им немного не повезло, немцы оказались чуть удачнее.
В России с трудом вышли из группы, а потом сразу вылетели. Сейчас повторяется такая же ситуация) самые креативные игроки сейчас у них, это Месси и Дима, которым в сумме уже 70 лет..
Но через такое проходят все сборные) взять ту же Голландию, Италию, Германию
Johnes
Johnes ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:22
Так то оно так, но где сейчас этот Икарди?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bobon (раскрыть)
сегодня в 01:21, ред.
Если это решение Скалони (в чём я сильно сомневаюсь), то оно глупое донельзя.
Ты же сам понимаешь, - это Мундиаль. Здесь оркестр из нападов либо играет (как у Франции), либо ... как у Аргентины. Корреа в деле не видел и не следил за ним, но Икарди - это цф в широком смысле: он обеими ногами шикарно бьет, головой хорошо играет и стоит на ногах в ситуации..., когда другие с них валятся. Чем то мне его игровая манера крепыша Луиса Суареса напоминает.
Засунул бы Месси своё самолюбие ... поглубже, было б дело, а так ...
Johnes
Johnes ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 01:19
Полностью согласен. Игры нет, креатива нет, возможно психологический надлом после поражения аравийцам. Если не удар Месси и забитый гол, неизвестно как бы сложился матч. Короче, Лео подарил нам как минимум надежду до игры с Польшей. Всех болельщиков с победой!
Bobon
Bobon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:15
Я думаю, что решение не брать таранного форварда - решение Скалони. И вопрос не только в отношениях Месси и Икарди. Есть и другие форварды такого типа. В Интере, например, играет Корреа. Да, может, он по классу и уступает Икарди, но потолкаться в штрафной и отвлечь на себя защитников он мог бы.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:14
Аргентина с победой,Месси красавец.
Johnes
Johnes ответ Крымский Мост (раскрыть)
сегодня в 01:13
Он многим нравится, кого нет сейчас на этой ветке
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:55
Это самый слабый состав Аргентины на моей памяти.
Их максимум, это выход из группы и то не факт, что они выйдут из него
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 00:54
Лисандро Мартинеса в старте выпустили потому и выиграли)) а был бы Гарначо то ещё парочку закатили бы)) Ну а если серьезно то ситуация в группе сильно поменялась, теперь у Аргентины игра с Польшей, а у СА с Мексикой и третий тур будет жарким. Надеюсь Аргентина разнесет полек в одну калитку, а СА выкинет Мексику заборт)))
Magmessi
Magmessi
сегодня в 00:51
Мне не нравится ,игра Аргентины. Люблю игру ,Месси , но что -то не то.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 00:44, ред.
Мне чем-то Аргентина напоминает сборную Россию по хоккею на олимпиаде в Сочи. Тогда все восторгались гением Овечкиным, сейчас только и говорят о гении Месси, а командной игры не было у хоккейной России и пока нет сейчас у футбольной Аргентины… В общем пока всё на грани у Аргентины.
зигзаг
зигзаг
сегодня в 00:44
Рисунка игры у Аргентины вообще нет. Играют на индивидуальном и как получится. И, получается, что главное)
Magmessi
Magmessi ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 00:43
Как же точно , вы все сказали!
протон
протон
сегодня в 00:39
Сборная Аргентины с очень тяжёлой и заслуженной победой, гений Месси решил исход матча у него гол+ассист и много полезных действий в созидании, несомненно Лео лучший игрок матча!
Не без везения, но Аргентина выиграла по праву. Так и не понял, на что рассчитывала Мексика. Даже такая Аргентина по-любому забила бы ей. И если вы ставите "автобус", как получается, что в радиусе пяти метров вблизи штрафной рядом с Месси не было никого?!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:37
У Мексики игроки нормальные, а нормального тренера не хватает!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 00:36, ред.
В целом согласен, но по Ди Марии и Лаутаро я б не стал их так ..., как ты. ) Проблема в том, что нет у сборной сильного, классного и атлетичного центрфорварда, способного побороться, потолкаться, продавить защиту или ... стянуть на себя как можно больше опекунов в штрафной. То что Месси в контрах с Икарди (одним из лучших, по моему мнению, центрфорвардов), боком Аргентине вылезет с более мастеровитым соперником. Не сможет Месси в одиночку тащить атаку на своих плечах весь турнир..., даже при всей своей гениальности, потому как силовую борьбу в нападении исполнять Аргентине некому.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:33
Пусть в каждом матче у Месси будет победа с голом и голевым! Он заслужил кубок мира!
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