«Ростов» разгромил «Ахмат» в Кубке России

«Ростов» обыграл «Ахмат» (3:0) в матче Кубка России.
Первый гол в игре на 17-й минуте забил защитник «Ростова» Андрей Лангович. На 42-й минуте нападающий Николай Комличенко удвоил преимущество своей команды. На 86-й минуте Егор Голенков довёл счёт до разгромного.
«Ростов» идёт на 2-м месте в группе С (9 очков), «Ахмат» занимает 3-е место (9 очков).
Так что ключевой стала не замена Комли на Голенкова, а замена подхода тренера к стартовому составу. Сегодня нужен был результат, поэтому тренерский штаб выпустил наиболее сильных с первых минут.
Думаю, если бы полумолодежный состав за пять предыдущих игр наработал на выход из группы, Карпин бы оставил их в старте и на сегодняшней игре. Но гарантированный выход из группы был важнее. Могу только поблагодарить тренерский штаб: и молодежи дали практику в кубке, и болельщикам дали результат, когда он был обязателен.
Так что ключевой стала не замена Комли на Голенкова, а замена подхода тренера к стартовому составу. Сегодня нужен был результат, поэтому тренерский штаб выпустил наиболее сильных с первых минут.
Думаю, если бы полумолодежный состав за пять предыдущих игр наработал на выход из группы, Карпин бы оставил их в старте и на сегодняшней игре. Но гарантированный выход из группы был важнее. Могу только поблагодарить тренерский штаб: и молодежи дали практику в кубке, и болельщикам дали результат, когда он был обязателен.
Особенно хочу поздравить молодежь, которая здорово вписывается в основу и проявляет себя!!
Всех с победой!! Ура, ура!!))
Особенно хочу поздравить молодежь, которая здорово вписывается в основу и проявляет себя!!
Всех с победой!! Ура, ура!!))
💛💙 самый 💪🏻
💛💙 самый 💪🏻