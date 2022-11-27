«Ростов» разгромил «Ахмат» в Кубке России

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вчера, 15:54

«Ростов» обыграл «Ахмат» (3:0) в матче Кубка России.

Первый гол в игре на 17-й минуте забил защитник «Ростова» Андрей Лангович. На 42-й минуте нападающий Николай Комличенко удвоил преимущество своей команды. На 86-й минуте Егор Голенков довёл счёт до разгромного.

«Ростов» идёт на 2-м месте в группе С (9 очков), «Ахмат» занимает 3-е место (9 очков).