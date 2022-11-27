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«Ростов» разгромил «Ахмат» в Кубке России

вчера, 15:54
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Ростов» обыграл «Ахмат» (3:0) в матче Кубка России.

Первый гол в игре на 17-й минуте забил защитник «Ростова» Андрей Лангович. На 42-й минуте нападающий Николай Комличенко удвоил преимущество своей команды. На 86-й минуте Егор Голенков довёл счёт до разгромного.

«Ростов» идёт на 2-м месте в группе С (9 очков), «Ахмат» занимает 3-е место (9 очков).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:29
Поздравления землякам!
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 18:59
Ростов с Зенитом будут играть в финале кубка России
протон
протон
вчера в 18:57
Ростов пять матчей кубка играл половинчатым составом. Основа либо была обильно разбавлена молодежью, либо выходила на замены.
Так что ключевой стала не замена Комли на Голенкова, а замена подхода тренера к стартовому составу. Сегодня нужен был результат, поэтому тренерский штаб выпустил наиболее сильных с первых минут.

Думаю, если бы полумолодежный состав за пять предыдущих игр наработал на выход из группы, Карпин бы оставил их в старте и на сегодняшней игре. Но гарантированный выход из группы был важнее. Могу только поблагодарить тренерский штаб: и молодежи дали практику в кубке, и болельщикам дали результат, когда он был обязателен.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:05
Ростов,молодцы!!! Хорошо отыграли.
lotsman
lotsman
вчера в 16:52
Ростовчан с победой.
rhskmz
rhskmz
вчера в 16:43
Карпин договорился ....
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 16:35, ред.
Да что тут удивительного,как раз к этому матчу заболели Богосавец и Швец,не могут играть Быстров,Камилов,Нижич,Тодорович.Собрали что могли и поехали в Ростов.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 16:33
Вот пусть Ростов и играет в 1/4 с командой ПЛ.🤣
Таганский
Таганский
вчера в 16:00
Молодцы, ребятки, сегодня бились, как в финале!!
Особенно хочу поздравить молодежь, которая здорово вписывается в основу и проявляет себя!!
Всех с победой!! Ура, ура!!))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 15:59
Ростов с выходом в следующую стадию кубка России!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:57
Немного удивлён результатом, тем не менее ростовчан с победой!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 15:56, ред.
С Победой Земляки!!!
💛💙 самый 💪🏻
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 15:55
Поздравляю Ростов-на-Дону с победой и с выходом в следующую студию кубка
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