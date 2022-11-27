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Гол Дениса Макарова принёс «Динамо» победу над «Оренбургом»

вчера, 15:57
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Динамо» обыграло «Оренбург» (1:0) в матче Кубка России.

Единственный гол в игре на 70-й минуте забил полузащитник «Динамо» Денис Макаров.

«Динамо» идёт на 1-м месте в группе С (10 очков), «Оренбург» занимает 4-е место (8 очков).

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib
вчера в 19:56
Надеюсь, что Садовой получит втык от тренера, за то, что включил Месси и запорол момент, вместо того, чтобы отдать пас Тюкавину и делать счёт 2-0.
протон
протон
вчера в 19:27, ред.
Эта игра была достойным завершением сезона (первой половины)для Динамо. Играли Хорошо конечно. Да и игра поинтереснее была некоторых на ЧМ. Но реализация моментов просто катастрофичная.
В добавленное время могли еще пару закатить, но нет, моменты транжирят во время всего матча.
По правде говоря, для Оренбурга результат группового этапа закономерен. Чудеса не всегда а жизни бывают. Нельзя рассчитывать на положительный результат, провалив первые игры.
Gotlib
Gotlib
вчера в 18:08
Хорошее футбольное настроение обеспечено надолго. Молодцы футболисты и ТШ Динамо!
League1
League1
вчера в 17:59
Настоящие футболисты в это время в футбол играют, а эти балду гоняют. Дешевый междусобойчик устраивают
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:56, ред.
Правильный взгляд со стороны, Уважаемый Александр!!! Мне тоже игра понравилась, прежде всего своим содержанием, рисунком, и я даже сказал бы стилем. Смолов, безусловно, лидер атак ДИНАМО, но часто передерживает мяч. Впрочем без него атаки у нас совсем нет. Нападающий забивной нам нужен.

Ну, теперь самое интересное, как команда будет выглядеть весной, после зимней паузы. Меня даже не столько сейчас волнует усилениеxв лице отдельных игроковxсколько качество игры. Одно напрягает - мы становимся домашней командой. А ведь ДИНАМО в советские годы, неоднократно владело призом "Агрессивного гостя"!!!
rhskmz
rhskmz
вчера в 16:52
Первое место - 10 очков, 4-е место - 8 , как считать будут ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:48, ред.
Мне игра понравилась. Я смотрел с интересом, даже бОльшим чем матчи мундиаля. Прибавляет заметно Сазонов. Взгляд со стороны
Capral
Capral
вчера в 16:48, ред.
Интересно было бы узнать- кто это у нас бестолково атаковал??? Реализация слабая- это верно, нужен забивной нападающий. А в остальном, много требовать от способного но неопытного Гладышева- просто невозможно. Тюкавина испортил недоделанный товарисч. Так что не понимаю, к кому, конкретно претензии и за что?
Namuri
Namuri
вчера в 16:41
После двух 4:2 Оренбург устал.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:33
Смолов губил все шансы Динамо, не забивая из стопроцентных ситуаций. Как только его заменили - сразу гол. Раньше нужно было менять его, тем более, что было на кого
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 16:31
Молодцы!!!!
баск
баск
вчера в 16:29
Матч получился весёленький, хотя и обошёлся минимумом голов.

С обеих сторон было создано довольно много моментов, у нас существенно больше, но завершение атак исполнялось динамовцами сумбурно, бестолково, а эпизодами и расточительно.
Будто команда не в курсах, что победа нужна как воздух, иначе вылет из кубка
станет явью..

Спас ситуацию гол вышедшего на замену Макарова, хотя в целом тройная замена в середине второго тайма реализацию не поправила- количество голевых эпизодов у Динамо только выросло, а забивать дальше так и не получалось.
Такой вот выдался у нас денёк..

Вследствие этого нервяк концовки был совершенно феерическим, и если кто из
нейтральных болельщиков смотрел это, то о мундиале они наверняка на время забыли)
К тому же, высокая энергозатратность матча и и плохой газон ушатали обе команды настолько, что в последние минуты у многих буквально подгибались ноги..

Однако, календарный год мы завершили, как грицца, на мажорной ноте.
Не только в чемпе, но и в кубке.
Последнее особенно приятно, т.к. висели буквально на волоске.
Сорадников от души поздравляю с этим)
shlomo
shlomo ответ 7m6yn2r3zxug (раскрыть)
вчера в 16:16
Добра Вам!

НЕ соглашусь....
Играли скверно. По такой игре заслужили более крупного поражения. Несмотря на дежурные восхваления Оренбурга и его атакующего футбола, на самом деле мы сегодня не создали ни одного толкового момента, а в обороне был проходной двор. Оренбург подтверждает тезис, что совсем не умеет играть на выезде.
7m6yn2r3zxug
7m6yn2r3zxug ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:15
Да хорошо они играли...До последнего свистка результат был неясен.
Capral
Capral
вчера в 16:14
Всех истинных, я повторяю истинных болельщиков ДИНАМО- с красивой и заслуженной победой!!!!!!! Судья негодяй- украл гол у Фомина!!! Мне лично, было очень важно победить не для кубка, в общую победу в кубке, я не очень верю, главное было, чтобы тренер ДИНАМО почувствовал почву под ногами, а команда обрела уверенность, прежде всего психологическую. Много писать об игре не буду. Мы играли солидно и красиво, даже Маричаль сегодня старался!!! У команды вырисовывается ЛИЦО, СТИЛЬ- это очень важно!!! Точечные усиления нужны, однозначно, но- это уже дело времени и руководства.

p.s.птенцам шварца мои соболезнования. Сочувствую...
shlomo
shlomo
вчера в 16:12
Поздравляю динамиков!... плохо играет Оренбург на выедах....
Beno444
Beno444
вчера в 16:01
Динамо победило заслуженно.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:01
Поздравляю болельщиков Динамо с победой и с выходом в следующую стадию кубка с первого места
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