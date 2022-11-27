Гол Дениса Макарова принёс «Динамо» победу над «Оренбургом»

«Динамо» обыграло «Оренбург» (1:0) в матче Кубка России.
Единственный гол в игре на 70-й минуте забил полузащитник «Динамо» Денис Макаров.
«Динамо» идёт на 1-м месте в группе С (10 очков), «Оренбург» занимает 4-е место (8 очков).
«Динамо» обыграло «Оренбург» (1:0) в матче Кубка России.
Единственный гол в игре на 70-й минуте забил полузащитник «Динамо» Денис Макаров.
«Динамо» идёт на 1-м месте в группе С (10 очков), «Оренбург» занимает 4-е место (8 очков).
С обеих сторон было создано довольно много моментов, у нас существенно больше, но завершение атак исполнялось динамовцами сумбурно, бестолково, а эпизодами и расточительно.
Будто команда не в курсах, что победа нужна как воздух, иначе вылет из кубка
станет явью..
Спас ситуацию гол вышедшего на замену Макарова, хотя в целом тройная замена в середине второго тайма реализацию не поправила- количество голевых эпизодов у Динамо только выросло, а забивать дальше так и не получалось.
Такой вот выдался у нас денёк..
Вследствие этого нервяк концовки был совершенно феерическим, и если кто из
нейтральных болельщиков смотрел это, то о мундиале они наверняка на время забыли)
К тому же, высокая энергозатратность матча и и плохой газон ушатали обе команды настолько, что в последние минуты у многих буквально подгибались ноги..
Однако, календарный год мы завершили, как грицца, на мажорной ноте.
Не только в чемпе, но и в кубке.
Последнее особенно приятно, т.к. висели буквально на волоске.
Сорадников от души поздравляю с этим)
С обеих сторон было создано довольно много моментов, у нас существенно больше, но завершение атак исполнялось динамовцами сумбурно, бестолково, а эпизодами и расточительно.
Будто команда не в курсах, что победа нужна как воздух, иначе вылет из кубка
станет явью..
Спас ситуацию гол вышедшего на замену Макарова, хотя в целом тройная замена в середине второго тайма реализацию не поправила- количество голевых эпизодов у Динамо только выросло, а забивать дальше так и не получалось.
Такой вот выдался у нас денёк..
Вследствие этого нервяк концовки был совершенно феерическим, и если кто из
нейтральных болельщиков смотрел это, то о мундиале они наверняка на время забыли)
К тому же, высокая энергозатратность матча и и плохой газон ушатали обе команды настолько, что в последние минуты у многих буквально подгибались ноги..
Однако, календарный год мы завершили, как грицца, на мажорной ноте.
Не только в чемпе, но и в кубке.
Последнее особенно приятно, т.к. висели буквально на волоске.
Сорадников от души поздравляю с этим)
Ну, теперь самое интересное, как команда будет выглядеть весной, после зимней паузы. Меня даже не столько сейчас волнует усилениеxв лице отдельных игроковxсколько качество игры. Одно напрягает - мы становимся домашней командой. А ведь ДИНАМО в советские годы, неоднократно владело призом "Агрессивного гостя"!!!
Ну, теперь самое интересное, как команда будет выглядеть весной, после зимней паузы. Меня даже не столько сейчас волнует усилениеxв лице отдельных игроковxсколько качество игры. Одно напрягает - мы становимся домашней командой. А ведь ДИНАМО в советские годы, неоднократно владело призом "Агрессивного гостя"!!!