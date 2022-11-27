Коста-Рика одержала победу над Японией

Коста-Рика обыграла Японию (1:0) в матче группового этапа чемпионата мира.
Единственный гол в игре на 81-й минуте забил защитник Коста-Рики Кейшер Фуллер.
Япония идёт на 2-м месте в группе Е (3 очка), Коста-Рика занимает 3-е место (3 очка).
|Япония0 : 1Коста-Рика
|Матч завершен
Коста-Рика обыграла Японию (1:0) в матче группового этапа чемпионата мира.
Единственный гол в игре на 81-й минуте забил защитник Коста-Рики Кейшер Фуллер.
Япония идёт на 2-м месте в группе Е (3 очка), Коста-Рика занимает 3-е место (3 очка).
Также хороши саудиты, хотелось бы чтобы они вышли из группы.
Японцы стилистически долго разыгрывают мяч и не ускоряют движение в атаке как корейцы, поэтому им будет сложно в такой группе. Немцы проиграли японцам из-за плохой организованности в игре.
Также хороши саудиты, хотелось бы чтобы они вышли из группы.
Японцы стилистически долго разыгрывают мяч и не ускоряют движение в атаке как корейцы, поэтому им будет сложно в такой группе. Немцы проиграли японцам из-за плохой организованности в игре.