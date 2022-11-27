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Коста-Рика одержала победу над Японией

вчера, 14:54
ЯпонияЛоготип футбольный клуб Япония0 : 1Логотип футбольный клуб Коста-РикаКоста-РикаМатч завершен

Коста-Рика обыграла Японию (1:0) в матче группового этапа чемпионата мира.

Единственный гол в игре на 81-й минуте забил защитник Коста-Рики Кейшер Фуллер.

Япония идёт на 2-м месте в группе Е (3 очка), Коста-Рика занимает 3-е место (3 очка).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:08
Япония - Германия 2-1
Коста-Рика - Испания 0-7
Япония - Коста-Рика 0-1
Странный у японцев план на этот матч был. По идее надо было выложится по полной, выиграть матч и отдыхать с Испанией. А они просто шагом играли на ничью, ну и были наказаны за свою бестолковость.
Футбол - это игра, где 22 футболиста пинают мяч, а победный гол забивают Коста-риканцы, но выигрывают от этого немцы.
Готлиб
Готлиб
вчера в 17:37
Как только комментатор вспомнил о Емеле на печи, (намекая на то, что Коста-Рика сможет победить только при большом везении) как японцы привезли себе решающий гол. ))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:56
Японцы будто заразились футбольным слабоумием. Настолько безвольно сыграли. Не торопились. В ситуации с пропущенным голом , так вообще массовое слабоумие их настигло
xajaks
xajaks ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 16:22
Если бы япония выиграла, она бы не гарантировала себе выход из группы
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:15
Две главные сенсации первого тура (СА и Япония) во вторых своих матчах дружно облажались, проиграв гораздо более слабым сборным. И это, увы, знакомая история. Физическая и эмоциональная выхолощенность после таких громких побед очень негативно сказываются на этих командах в следующих матчах. Жаль, что Коста-Рика почти спасла Германию, а Япония, вместо того, чтобы вслед за Францией стать второй командой, вышедшей в 1/8 финала, теперь имеет призрачные шансы на выход из группы, учитывая, что в 3-м туре им придётся несладко с кровожадными испанцами. Ну и накал и ожидания от самого топового матча группового этапа Испания-Германия, резко снижаются, потому что, в принципе, эти две сборные теперь может устроить и ничья между собой и, скорее всего так и случится. Так что, надо поставить на ничью в вечернем сегодняшнем матче Испания-Германия.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 16:00
Красиво положил!
VAN НELSING
VAN НELSING
вчера в 15:54
Гол хороший забил,мне понравился.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 15:48
зачем было обыгрывать германию, чтобы про94 костарике
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 15:47
Все таки есть больше шансов выйти из группы у сборной Южной Кореи, так как они очень хорошо бегают, но нужно прибавить им в точности ударов и лучше использовать передачи.
Также хороши саудиты, хотелось бы чтобы они вышли из группы.
Японцы стилистически долго разыгрывают мяч и не ускоряют движение в атаке как корейцы, поэтому им будет сложно в такой группе. Немцы проиграли японцам из-за плохой организованности в игре.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 15:47
Вот те раз...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:46
Счёт на табло. С победой костареканцев! Праздник для небольшого государства в Центральной Америке.
Если японцы не выйдут в плей-офф, этот матч будет перед глазами до конца жизни. Жизнь на турнире они сами себе усложнили, подарив жирный шанс радужным
rhskmz
rhskmz
вчера в 15:42
Игра была равна , играли два ....
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 15:36
Испания нанесёт второе поражение немцам.
salleeh
salleeh
вчера в 15:34
Это хорошая новость для сборной Германии, нужно не проиграть сборной Испании как минимум...
Izmar
Izmar
вчера в 15:28
Косту-Рику с неожиданной для многих победой!
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 15:23
Смешно было читать и слушать прогнозы, что Коста-Рика обречена после 0:7) Ожидал, что они вполне могут обыграть Японию и поборются за ничью с Германией, что может дать им выход из группы)
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:19
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:18, ред.
Расклад теперь такой, что немцам сегодня надо рвать *опу очень сильно... Да ...!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 15:16
Скоро все станет на свои места.Германия,Аргентина не уважали соперников и расслабились,больше так не будет.
vova505
vova505 ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 15:12
Будем надеяться!!
vova505
vova505 ответ Таганский (раскрыть)
вчера в 15:11
Или недоразумением
dok66
dok66
вчера в 15:10, ред.
Япония конечно играла на победу . Но один удар в створ ворот от Коста-Рики - и Япония скорее всего поедет домой .
Таганский
Таганский
вчера в 15:10
По раскладу этого ЧМ победу Коста-Рики можно назвать сенсацией..
Roger Young
Roger Young ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 15:10
если Германия сегодня проиграет, то никуда не выйдет
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Dosiaa (раскрыть)
вчера в 15:10
Не факт, что немцы проиграют испанцам
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:09
Очень неожиданный исход
Храневец
Храневец
вчера в 15:07
Похоже гансы 83ались от счастья .Чуда не произошло ,выйдут испанцы и немцы !
nubom
nubom
вчера в 15:05
Недолго солнышко светило…
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 15:02
Вот это подарок для Немцев, жаль конечно Японию. Хоть Немцы сегодня проиграют Испанцам, в полне могут выйти из группы разгромив Коста-Рику. Не верю я в то что японцы обыграют или катнут ничью с Испанией.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:56
Сюжет в этой группе закручивается до предела...
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