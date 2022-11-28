Окружение Месси опровергло слухи о переговорах с ФК «Интер Майами»

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вчера, 12:52

Форвард ПСЖ не собирается переходить в «Интер Майами», пишет RMC Sport.

Источник связался с окружением аргентинца, которое опровергло слухи о переговорах. Действующий контракт Месси с парижанами истекает летом 2023 года.