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Окружение Месси опровергло слухи о переговорах с ФК «Интер Майами»

вчера, 12:52

Форвард ПСЖ Лионель Месси не собирается переходить в «Интер Майами», пишет RMC Sport.

Источник связался с окружением аргентинца, которое опровергло слухи о переговорах. Действующий контракт Месси с парижанами истекает летом 2023 года.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:53
Месси в этом фк весьма комфортно..
Hamman
Hamman ответ Крымский Мост (раскрыть)
вчера в 18:45, ред.
Видео полно в сети. Надеюсь в Гугле не забанен? Момента как она оказалась на полу там нет, но явно не сама приползла в раздевалку аргентинцев именно к ногам Месси.
Крымский Мост
Крымский Мост ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 17:31
Как скажешь. С тобой спорить бесполезно. Я спрашиваю видео, чтобы убедиться, а ты не зная, как было на самом деле, сделал вывод.
Hamman
Hamman ответ Крымский Мост (раскрыть)
вчера в 17:25
Он БРОСИЛ футболку на пол. Футболками обмениваются с игроком соперника. Кроме этой футболки на полу нет ни одной другой футболки. Свои, снятые с себя футболки своей национальной сборной, игроки положили (бросили) на лавки, НЕ НА ПОЛ!
Уже лежала там не катит. Или ты рассматривает возможность того что она (футболка) сама туда проползла?
Крымский Мост
Крымский Мост ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 16:11, ред.
Где я защищаю Месси и обвиняю Роналду? На Спортсе. ру есть 20-секундное видео, которое начинается с того, что футболка уже лежит на полу. Потому я сказал зачем придумывать, что он швырнул футболку. Да, он наступил и откинул её, но швыряния нет. Зачем мне читать такие же обвинения, как у вас? Лучше увидеть. Есть видео или ссылка на видео, где он ШВЫРЯЕТ футболку? Если такого видео нет, то это придумка
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 15:39
Что опять начали?? Вроде Роналду должен был переходить, куда-то??
Hamman
Hamman ответ Крымский Мост (раскрыть)
вчера в 15:28
Плевать с высокой колокольни что на Месси, что на Роналду. Мне что-то про них придумывать абсолютно не интересно. Вы прежде чем меня обвинять, что-нибудь ещё помимо соккера бы почитали. Новостных сайтов пруд пруди.
амурец
амурец ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 15:25
Лучший он только для фантиков
амурец
амурец
вчера в 15:24
Кому он нужен
Agamaga........
Agamaga........ ответ Крымский Мост (раскрыть)
вчера в 14:57
    Неэгоист
    Неэгоист
    вчера в 14:56
    Берите Гешу... Ему уже пора...
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 14:55
    Окружение нарцисса пускает слухи
    Крымский Мост
    Крымский Мост ответ Hamman (раскрыть)
    вчера в 14:54
    На видео нет момента, где он бросает футболку. Видео начинается, когда футболка уже лежит на полу. Зачем придумывать?
    Крымский Мост
    Крымский Мост
    вчера в 14:51
    Рановато уходить из Европы
    Hamman
    Hamman
    вчера в 14:09
    А Месси оказывается умудрился всю Мексику оскорбить. На видео из раздевалки заметили что он бросил футболку сборной Мексики на пол и встал на неё ногами. Низкий поступок, абсолютно не красящий профессионального спортсмена претендующего на звание лучшего в истории...
    Kenas Ter-Aristakessian
    Kenas Ter-Aristakessian
    вчера в 14:01
    Да не уйедет он в Интер Майами.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:54, ред.
    Сейчас не время обсуждать слухи. Идёт чемпионат мира...
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