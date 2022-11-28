Окружение Месси опровергло слухи о переговорах с ФК «Интер Майами»

Форвард ПСЖ Лионель Месси не собирается переходить в «Интер Майами», пишет RMC Sport.
Источник связался с окружением аргентинца, которое опровергло слухи о переговорах. Действующий контракт Месси с парижанами истекает летом 2023 года.
Форвард ПСЖ Лионель Месси не собирается переходить в «Интер Майами», пишет RMC Sport.
Источник связался с окружением аргентинца, которое опровергло слухи о переговорах. Действующий контракт Месси с парижанами истекает летом 2023 года.
Уже лежала там не катит. Или ты рассматривает возможность того что она (футболка) сама туда проползла?
Уже лежала там не катит. Или ты рассматривает возможность того что она (футболка) сама туда проползла?
Адепты всё равно придумают отмазки дельфину.
Адепты всё равно придумают отмазки дельфину.