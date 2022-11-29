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«Химки» собираются зимой подписать трёх бывших игроков «Алании»

вчера, 16:42

«Химки» в зимнее трансферное окно планируют подписать трёх бывших игроков «Алании».

Речь идёт о Владимире Хубулове, Батразе Гурциеве и Давиде Кобесове. С этими футболистами во владикавказском клубе работал нынешний наставник «Химок» Спартак Гогниев.

Подмосковная команда после 17 проведённых игр занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:03
Вполне возможно. Но вот только причины у них совершенно разные .
Союзник противников
Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:37
Гогниев-как Федотов :Оба по две команды разом смогли "обездолить".
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:35
Укрепляются для Первой лиги.Правильное решение.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:26
Денег нет, но планы грандиозные.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:59
«Химки» собираются зимой подписать трёх бывших игроков «Алании».
Незнаю насколько вообще можно доверять сейчас таким вбросам , а иначе и назвать такую новость не вижу смысла . Протянули бывшего главного тренера и бывших игроков Алании в одну кучу и сделали якобы новость . Но если это даже и случится с некоторыми из них, то ничего плохого в этом не вижу . Наврядли Осинькин отдаст в Химки молодого прогрессирующего атакующего с хорошим дриблингом Хубулова , который сейчас постоянно выходит на замену. Осинькин не для этого его брал у Алании. Он точно знает толк в молодёжи и может делать из них настоящих игроков. И тому масса примеров. Да и Гурциев постоянно находит время в своём новом клубе, но со сменой главного тренера в Пари НН может случится всякое . А вот Давид Кобесов точно может быть приобретён Химками и в атаке он точно может поправить дела . Парень очень грамотный с хорошим видением игры и отличными техническими данными . Вообщем время покажет кто куда перейдёт, а Химкам с Гогниевым пожелаю только Удачи и выхода из затенувшегося кризиса, благо для этого есть почти четыре месяца перерыва . Всем Добра !
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:55
Правильное решение футболисты Алании сейчас в хорошей форме!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:51
Хороших игроков хотят подписать,может они чтото изменят!
Гость
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