«Химки» собираются зимой подписать трёх бывших игроков «Алании».

«Химки» в зимнее трансферное окно планируют подписать трёх бывших игроков «Алании».
Речь идёт о Владимире Хубулове, Батразе Гурциеве и Давиде Кобесове. С этими футболистами во владикавказском клубе работал нынешний наставник «Химок» Спартак Гогниев.
Подмосковная команда после 17 проведённых игр занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков.
Незнаю насколько вообще можно доверять сейчас таким вбросам , а иначе и назвать такую новость не вижу смысла . Протянули бывшего главного тренера и бывших игроков Алании в одну кучу и сделали якобы новость . Но если это даже и случится с некоторыми из них, то ничего плохого в этом не вижу . Наврядли Осинькин отдаст в Химки молодого прогрессирующего атакующего с хорошим дриблингом Хубулова , который сейчас постоянно выходит на замену. Осинькин не для этого его брал у Алании. Он точно знает толк в молодёжи и может делать из них настоящих игроков. И тому масса примеров. Да и Гурциев постоянно находит время в своём новом клубе, но со сменой главного тренера в Пари НН может случится всякое . А вот Давид Кобесов точно может быть приобретён Химками и в атаке он точно может поправить дела . Парень очень грамотный с хорошим видением игры и отличными техническими данными . Вообщем время покажет кто куда перейдёт, а Химкам с Гогниевым пожелаю только Удачи и выхода из затенувшегося кризиса, благо для этого есть почти четыре месяца перерыва . Всем Добра !
Незнаю насколько вообще можно доверять сейчас таким вбросам , а иначе и назвать такую новость не вижу смысла . Протянули бывшего главного тренера и бывших игроков Алании в одну кучу и сделали якобы новость . Но если это даже и случится с некоторыми из них, то ничего плохого в этом не вижу . Наврядли Осинькин отдаст в Химки молодого прогрессирующего атакующего с хорошим дриблингом Хубулова , который сейчас постоянно выходит на замену. Осинькин не для этого его брал у Алании. Он точно знает толк в молодёжи и может делать из них настоящих игроков. И тому масса примеров. Да и Гурциев постоянно находит время в своём новом клубе, но со сменой главного тренера в Пари НН может случится всякое . А вот Давид Кобесов точно может быть приобретён Химками и в атаке он точно может поправить дела . Парень очень грамотный с хорошим видением игры и отличными техническими данными . Вообщем время покажет кто куда перейдёт, а Химкам с Гогниевым пожелаю только Удачи и выхода из затенувшегося кризиса, благо для этого есть почти четыре месяца перерыва . Всем Добра !