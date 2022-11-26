Осинькин: «В МЮ сейчас больше заняты Роналду, чем Пиняевым»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об интересе «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику Сергею Пиняеву, где игрок был на стажировке.
Мы не знаем, есть ли интерес. Сейчас, может, там больше Криштиану Роналду заняты, чем Пиняевым. Но мы понимаем, что любого таланта, который заинтересует большие клубы, они всегда найдут возможность пригласить.
Уверен, в МЮ сейчас заняты поиском нового напа. Это очевидно приоритетная задача.
Уверен, в МЮ сейчас заняты поиском нового напа. Это очевидно приоритетная задача.