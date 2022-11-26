Осинькин: «В МЮ сейчас больше заняты Роналду, чем Пиняевым»

Главный тренер «Крыльев Советов» высказался об интересе «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику , где игрок был на стажировке.

Мы не знаем, есть ли интерес. Сейчас, может, там больше Криштиану Роналду заняты, чем Пиняевым. Но мы понимаем, что любого таланта, который заинтересует больш­ие клубы, они всегда найдут возможность пригласить.