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Осинькин: «В МЮ сейчас больше заняты Роналду, чем Пиняевым»

вчера, 09:26

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об интересе «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику Сергею Пиняеву, где игрок был на стажировке.

Мы не знаем, есть ли интерес. Сейчас, может, там больше Криштиану Роналду заняты, чем Пиняевым. Но мы понимаем, что любого таланта, который заинтересует больш­ие клубы, они всегда найдут возможность пригласить.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:31
Какой смысл заниматься партком, если его кикнули из клуба? ))
Уверен, в МЮ сейчас заняты поиском нового напа. Это очевидно приоритетная задача.
rhskmz
rhskmz
вчера в 10:19
Как бы Пиняев не пошел по пути Роналду ....
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 09:45
Какой интерес? Если бы был интерес, занялись бы им.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 09:38
Лучше двигаться дальше, чем столько говорить.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 09:37
Роналду там больше не заняты)
shlomo
shlomo
вчера в 09:27
Разговорров много, а толку мало... лучше прросто помолчать
Гость
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