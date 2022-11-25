«Краснодар» не интересуется возможностью приобретения нападающего «Айнтрахта» Сантоса Борре.
«Быки» не делали немецкому клубу предложение по трансферу. Сообщается, что футболист хочет покинуть «Айнтрахт», интереса из России к нему не было.
В текущем клубном сезоне Борре забил 1 гол в 23 матчах. Трансферная стоимость игрока составляет 16 миллионов евро.
Если что, это кружка-хамелеон, рисунок проявляется, когда она наполняется горячим.
Если что, это кружка-хамелеон, рисунок проявляется, когда она наполняется горячим.