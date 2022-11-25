«Краснодар» не планирует приобретать Борре

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вчера, 13:40

«Краснодар» не интересуется возможностью приобретения нападающего «Айнтрахта» Сантоса Борре.

«Быки» не делали немецкому клубу предложение по трансферу. Сообщается, что футболист хочет покинуть «Айнтрахт», интереса из России к нему не было.

В текущем клубном сезоне Борре забил 1 гол в 23 матчах. Трансферная стоимость игрока составляет 16 миллионов евро.