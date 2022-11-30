Невилл: «Харри Магуайр – замечательный центральный защитник»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» оценил игру защитника «дьяволов» и сборной Англии на чемпионате мира.

Мне кажется, в сборной Англии он чувствует себя более нужным. Ему там комфортнее. Мне кажется, таких игроков несколько. Рахим Стерлинг, например. В матче с Ираном он был в лучшей форме, чем в «Челси» в этом сезоне.

У Англии крепкий коллектив, тренер верит в парней. Я не был уверен в том, что Магуайр будет играть, думал, что если он и будет принимать участие в матчах, то слева в тройке защитников. Поэтому для Харри отыграть так первые встречи – большой успех.