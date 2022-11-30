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Невилл: «Харри Магуайр – замечательный центральный защитник»

вчера, 19:29

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил игру защитника «дьяволов» и сборной Англии Харри Магуайра на чемпионате мира.

Мне кажется, в сборной Англии он чувствует себя более нужным. Ему там комфортнее. Мне кажется, таких игроков несколько. Рахим Стерлинг, например. В матче с Ираном он был в лучшей форме, чем в «Челси» в этом сезоне.

У Англии крепкий коллектив, тренер верит в парней. Я не был уверен в том, что Магуайр будет играть, думал, что если он и будет принимать участие в матчах, то слева в тройке защитников. Поэтому для Харри отыграть так первые встречи – большой успех.

Харри – замечательный центральный защитник, он великолепно проявил себя на последних двух турнирах, а в «Манчестер Юнайтед» последний сезон вышел для него ужасным. В МЮ никому ничего не прощают, если у тебя что-то не получается, то тебя съедают. На данный момент с Харри происходит именно это. Но я думаю, что он справится. Знаю, что в МЮ уже были игроки, которые прошли через это и стали лучше.

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