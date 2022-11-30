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Рианчо: «Англия и Нидерланды выглядят предпочтительнее своих соперников»

вчера, 18:15

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о первых парах 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Первые две пары 1/8 финала чемпионата мира получились достаточно равными. Там нет явных фаворитов, все четыре команды могут спокойно пройти дальше. Понятно, что по уровню игроков Англия и Нидерланды выглядят предпочтительнее своих соперников, но в целом все команды равные.

Кто из игроков чемпионата мира больше всего удивил? Пока рано судить об этом и давать персональные оценки. Есть много футболистов, которые очень ярко проявили себя в первых матчах, но конкретнее будет видно в играх плей-офф. После них уже можно будет сделать какие-то выводы.

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