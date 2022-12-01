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Определились ещё две пары в 1/8 финала чемпионата мира

сегодня, 00:47

Определились еще две пары в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Сборная Аргентины (1-е место в группе С) сыграет с командой Австралии (2-е место квартета D). Игра начнется 3 декабря в 22:00 по московскому времени.

Сборная Франции (1-е место в группе D) будет играть с командой Польши (2-е место группы С). Игра начнется 4 декабря в 18:00 по московскому времени.

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Стали известны первые пары 1/8 финала чемпионата мира
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Все комментарии
rhskmz
rhskmz
сегодня в 04:14
Как повезло Аргентине !
протон
протон
сегодня в 03:57
Польша была самой слабой по статистике командой группы по ударам. Меньше всех нанесла 12 всего. Пт ее воротам ударили 40 раз. И они вышли спасибо вратарю. Франция Польша 3:0. Аргентина Австралия 3:0 легкие проходы фаворитов.

Ещё я и говорил, что поражение только пойдет на пользу Аргентине ,я предсказал это поражение Аргентины до старта ЧМ ) когда команда не проигрывает 36 матчей ,то даже статистически, каждый следующий матч просто фатальный и круто ,что проиграла самой слабой команде в группе и ещё первый матч , лучше и не придумаешь ,саудиты приземлили ,больше всех кричали в итоге домой ,жизнь все расставила по своим местам )
INGMAN
INGMAN
сегодня в 01:58
Поздравляю болельщиков Аргентины и Месси . Как бы там не было, молодцы ,шаг вперёд сделан . Ещё чуть чуть , и финалу Португалия Аргентина быть))))
амурец
амурец
сегодня в 01:27
Ну для пшеков это будет последний матч, ну а аргам повезло Австралию они обыграют даже с Месси на поле
zp433n37sg3u
zp433n37sg3u
сегодня в 01:22
Подлым полякам повезло выйти из группы, это будет их последняя игра.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:07
Надеюсь это будет последний матч для сборной Пшекистана !)
SAMURАI
SAMURАI
сегодня в 01:04
Завтра матчи огонь,точнее уже сегодня.
SAMURАI
SAMURАI
сегодня в 00:57
Как же везет аргам)))) Сначала они вытаскивают матч профуканный пешеходом, потом попадают на Австралию ))
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:56, ред.
Хороший вариант для альбиселесты.. Полякам капут..
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:54
Аргентина отскочила. Еще один проходной матч для Месси
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:54
Ждём- с с нетерпением!
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