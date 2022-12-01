Определились ещё две пары в 1/8 финала чемпионата мира

Определились еще две пары в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.
Сборная Аргентины (1-е место в группе С) сыграет с командой Австралии (2-е место квартета D). Игра начнется 3 декабря в 22:00 по московскому времени.
Сборная Франции (1-е место в группе D) будет играть с командой Польши (2-е место группы С). Игра начнется 4 декабря в 18:00 по московскому времени.
Ещё я и говорил, что поражение только пойдет на пользу Аргентине ,я предсказал это поражение Аргентины до старта ЧМ ) когда команда не проигрывает 36 матчей ,то даже статистически, каждый следующий матч просто фатальный и круто ,что проиграла самой слабой команде в группе и ещё первый матч , лучше и не придумаешь ,саудиты приземлили ,больше всех кричали в итоге домой ,жизнь все расставила по своим местам )
Ещё я и говорил, что поражение только пойдет на пользу Аргентине ,я предсказал это поражение Аргентины до старта ЧМ ) когда команда не проигрывает 36 матчей ,то даже статистически, каждый следующий матч просто фатальный и круто ,что проиграла самой слабой команде в группе и ещё первый матч , лучше и не придумаешь ,саудиты приземлили ,больше всех кричали в итоге домой ,жизнь все расставила по своим местам )