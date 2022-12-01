Определились ещё две пары в 1/8 финала чемпионата мира

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сегодня, 00:47

Определились еще две пары в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Сборная Аргентины (1-е место в группе С) сыграет с командой Австралии (2-е место квартета D). Игра начнется 3 декабря в 22:00 по московскому времени.

Сборная Франции (1-е место в группе D) будет играть с командой Польши (2-е место группы С). Игра начнется 4 декабря в 18:00 по московскому времени.