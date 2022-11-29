Опубликованы итоги жеребьёвки 3-го раунда Кубка Англии

Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии.
«Престон» — «Хаддерсфилд»
«Мидлсбро» — «Брайтон»
«Честерфилд» — «Вест Бромвич»
«Манчестер Сити» — «Челси»
«Чарльтон» — «Стокпорт» / «Уолсолл»
«Борэм Вуд» — «Аккрингтон Стэнли»
«Тоттенхэм» — «Портсмут»
«Дерби Каунти» — «Барнсли»
«Кардифф Сити» — «Лидс»
«Брентфорд» — «Вест Хэм»
«Борнмут» — «Бернли»
«Ковентри Сити» — «Рексхэм»
«Норвич» — «Блэкберн Роверс»
«Астон Вилла» — «Стивенидж Боро»
«Лутон Таун» — «Уиган»
«Оксфорд Юнайтед» — «Арсенал»
«Флитвуд» — КПР
«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»
«Гримсби Таун» — «Бертон Альбион»
«Блэкпул» — «Ноттингем Форест»
«Дагенхэм энд Редбридж» — «Джиллингем» / «Лестер»
«Форест Грин Роверс» — «Бирмингем Сити»
«Бристоль Сити» — «Суонси»
«Хартлпул Юнайтед» — «Сток Сити»
«Халл Сити» — «Фулхэм»
«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»
«Миллуолл» — «Шеффилд Юнайтед»
«Шрюсбери Таун» — «Сандерленд»
«Шеффилд Уэнсдей» — «Ньюкасл Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
«Рединг» — «Уотфорд»
«Ипсвич Таун» — «Ротерхэм»
Матчи состоятся с 6 по 9 января.
А и новость, все руководство Ювы во главе с Аньели ушли с клуба....
А и новость, все руководство Ювы во главе с Аньели ушли с клуба....