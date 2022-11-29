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Опубликованы итоги жеребьёвки 3-го раунда Кубка Англии

сегодня, 00:10

Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии.

«Престон» — «Хаддерсфилд»

«Мидлсбро» — «Брайтон»

«Честерфилд» — «Вест Бромвич»

«Манчестер Сити» — «Челси»

«Чарльтон» — «Стокпорт» / «Уолсолл»

«Борэм Вуд» — «Аккрингтон Стэнли»

«Тоттенхэм» — «Портсмут»

«Дерби Каунти» — «Барнсли»

«Кардифф Сити» — «Лидс»

«Брентфорд» — «Вест Хэм»

«Борнмут» — «Бернли»

«Ковентри Сити» — «Рексхэм»

«Норвич» — «Блэкберн Роверс»

«Астон Вилла» — «Стивенидж Боро»

«Лутон Таун» — «Уиган»

«Оксфорд Юнайтед» — «Арсенал»

«Флитвуд» — КПР

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

«Гримсби Таун» — «Бертон Альбион»

«Блэкпул» — «Ноттингем Форест»

«Дагенхэм энд Редбридж» — «Джиллингем» / «Лестер»

«Форест Грин Роверс» — «Бирмингем Сити»

«Бристоль Сити» — «Суонси»

«Хартлпул Юнайтед» — «Сток Сити»

«Халл Сити» — «Фулхэм»

«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»

«Миллуолл» — «Шеффилд Юнайтед»

«Шрюсбери Таун» — «Сандерленд»

«Шеффилд Уэнсдей» — «Ньюкасл Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

«Рединг» — «Уотфорд»

«Ипсвич Таун» — «Ротерхэм»

Матчи состоятся с 6 по 9 января.

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Все комментарии
alex2612
alex2612
сегодня в 10:32
Не везет Челси, опять МС
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:54
На фоне ЧМ не самое интересное событие
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 05:22
Есть что посмотреть.
monah-10
monah-10
сегодня в 03:06, ред.
А шо опять Ливерпулю МС то не дали, боятся, что в обоих кубках голубые дальше не пройдут, ну ладно, обыграете Челси, а потом к Ливеру, вариантов то больше нету...
А и новость, все руководство Ювы во главе с Аньели ушли с клуба....
протон
протон ответ Крымский Мост (раскрыть)
сегодня в 00:42
Жребий безжалостен к Сити. Это просто надо иметь такой фарт, чтобы вновь попасть на Челси, как в Кубке Лиги. Но они его там прошли и про жребию получили Ливерпуль)))
Крымский Мост
Крымский Мост
сегодня в 00:38
Опять Сити Челси подсунули. Что за жеребьевка такая? Сначала Челси, потом Ливерпуль, теперь снова Челси. Не хотят, чтобы Сити победил
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:24
Уже на этой стадии есть несколько интересных матча к примеру Сити-Челси или Ливерпуль против Волков. У Арсенала вполне проходной соперник, и думаю там Артета выпустит так сказать второй состав, что будет вполне логично, т.к и соперник не грозный, и основе выходной нужен будет, у нас в январе очень сложный график в матчах АПЛ....и они куда важнее кубка
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:23
Что за хаос
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:22
Поттеру везёт как утопленнику...
Мариарти77
Мариарти77
сегодня в 00:13
Сити Челси будет заруба
kirapala
kirapala
сегодня в 00:12
После чемпионата мира посмотрим эти матчи. Спасибо.
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