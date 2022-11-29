Опубликованы итоги жеребьёвки 3-го раунда Кубка Англии

В игре седьмого тура чемпионата Украины «Заря» на своем поле примет «Колос».

В перенесенном матче восьмого тура чемпионата Украины увидим сражение «Динамо» с

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата