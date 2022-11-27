Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЖеребьёвкиРоссия. Кубок 2022/2023

Определились все участники плей-офф Кубка России верхней и нижней сетки

вчера, 21:21

Определились все участники верхней и нижней сетки плей-офф Кубка России.

В Пути РПЛ продолжат выступление: «Динамо», «Краснодар», «Крылья Советов», «Локомотив», «Ростов», «Спартак», «Урал» и ЦСКА.

В Пути регионов сыграют: «Акрон», «Ахмат», «Волга», «Звезда», «Зенит», «Пари НН», «Торпедо» и «Уфа».

Жеребьёвка 1/4 финала Кубка России состоится не позднее 3 декабря.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Жеребьёвка 1/4 финала Кубка России состоится не позднее 3 декабря
25 ноября
Официально«Манчестер Сити» сыграет против «Ливерпуля» в Кубке Лиги
11 ноября
«Барселону» хотят выкинуть из ЛЕ. Хави считает доставшегося соперника худшим из возможных
08 ноябряМаксим Тарасов в блоге Магический шарКомментарии7
«Лацио» — «ЧФР Клуж», «Карабах» — «Гент». Итоги жеребьёвки Лиги Конференций
07 ноября
«Барселона» — МЮ и «Ювентус» против «Нанта». Итоги жеребьёвки Лиги Европы
07 ноября
Повторение финала-2022 и ПСЖ против «Баварии». Итоги жеребьёвки 1/8-й ЛЧ
07 ноября
Сортировать
Все комментарии
FC RSM
FC RSM
сегодня в 02:01, ред.
И таким образом в пути регионов будет в 2 раза больше матчей, потому что надо будет выиграть не только у команды из этой пути регионов, но и следом у команды, вылетевшей на этой же стадии из пути РПЛ (верхней сетки).
FC RSM
FC RSM ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 01:54
Весь прикол в том, как я понял, что команды из верхней сетки в случае проигрыша опускаются в нижнюю, в то время как из нижней сетки в случае проигрыша остаётся только вылет из кубка.
протон
протон
сегодня в 00:45
Клубам нижних лиг всегда надо было выиграть больше матчей чем командам РПЛ и они также не имели права на ошибку. Они всегда начинали с более низкой стадии.
Команды РПЛ, занявшие последние места в группах вообще выбыли из кубка. Тот же Факел получил в соперники Спартак и Зенит и выбыл. А мог бы бодаться с условной Звездой и пройти ее попав в 1/4.
Тажутин Артур
Тажутин Артур
сегодня в 00:24
Путь РПЛ есть, путь регионов есть. А где запасной путь?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:33
Короче,без хорошей закуски будет сложно разобраться!!!
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:28
То есть, есть возможность, что Зениту сгрузят Спартак и мы увидим вторую серию драки?
РусБрянск
РусБрянск ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:28
Блин ты запутал меня,кто с кем играют. В одном ты прав,перемудрили с этим Кубком . Кубок РПЛ,Кубок пкти регионов,какую то чушь придумали
Gahi
Gahi
вчера в 22:26
Слишком серьёзная сетка для "Зенита" по пути регионов, в которую они изначально так сильно стремились попасть.
drug01
drug01
вчера в 22:21
Поддерживаю тебя тоже
DXTK
DXTK
вчера в 22:19
у России теперь свой чемпионат и мира и чемпионат европы + еврокубки... вон как замутили и закрутили обычный кубок. верхняя сетка нижняя , сеянные команды ни сеянные еще и жеребьевка плейофф............
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:18
Не всё так просто. В нижнюю сетку сгружаются ещё проигравшие команды из верхней сетки. Я пока ещё до конца не разобрался в этом футбольном квесте...
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:18
Что-то тут есть такое. Возможно по типу ЛЧ и ЛЕ путь РПЛ - это первая корзина, а путь регионов - вторая. Дальше тоже, как в жеребьёвках европейских кубков.
pomor45
pomor45
вчера в 22:12
Ахмат поступил очень мудро, проиграв Ростову. Теперь у него один серьёзный, но удобный соперник, - Зенит. Если Зенит попадётся ему на первых стадиях без удалённых в матче со Спартаком игроков, то шансы на финал весьма реальные.
pomor45
pomor45
вчера в 22:08
Путь регионов - это обходной путь в финал КР? Или я чего-то не знаю, не понимаю?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:04
В выигрыше команды занявшие 3-е место в группе....
Поздравляю все эти команды...

Хотя до конца не понятен этот квест...РФС...
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 21:47
В финале Зенит встретится со Спартаком и поставит точку над i/
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:33
Изначально мудрёные дела....
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 21:32
Для Зенитовских скамеечников и молодёжи есть шанс отличится и получить реальную практику, пока основа будет идти к чемпионству. Гыгыгы
Владимир Коробов
Владимир Коробов
вчера в 21:28
Похоже Зенит спецом обделался в группе, чтобы облегчить себе путь к финалу (ну или чтобы не обделаться еще по пути к финалу в ветке РПЛ).
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:26
Для меня главное что ЦСКА вышли , удачи им и нам!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 