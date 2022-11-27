Определились все участники плей-офф Кубка России верхней и нижней сетки

Определились все участники верхней и нижней сетки плей-офф Кубка России.
В Пути РПЛ продолжат выступление: «Динамо», «Краснодар», «Крылья Советов», «Локомотив», «Ростов», «Спартак», «Урал» и ЦСКА.
В Пути регионов сыграют: «Акрон», «Ахмат», «Волга», «Звезда», «Зенит», «Пари НН», «Торпедо» и «Уфа».
Жеребьёвка 1/4 финала Кубка России состоится не позднее 3 декабря.
Команды РПЛ, занявшие последние места в группах вообще выбыли из кубка. Тот же Факел получил в соперники Спартак и Зенит и выбыл. А мог бы бодаться с условной Звездой и пройти ее попав в 1/4.
Команды РПЛ, занявшие последние места в группах вообще выбыли из кубка. Тот же Факел получил в соперники Спартак и Зенит и выбыл. А мог бы бодаться с условной Звездой и пройти ее попав в 1/4.
Поздравляю все эти команды...
Хотя до конца не понятен этот квест...РФС...
Поздравляю все эти команды...
Хотя до конца не понятен этот квест...РФС...