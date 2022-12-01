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Кройф: «Тренеры знают, что к ним каждый день предъявляются требования»

сегодня, 08:23

Спортивный директор «Барселоны» Хорди Кройф высказался о работе главного тренера команды Хави.

Изначально мы рассчитывали пригласить Хави не на краткосрочную перспективу, сам он об этом и не думал.

Он мыслит в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Потом вы терпите поражения в двух важных матчах, и начинаются разговоры, нам это известно.

Двадцать лет назад терпения было больше, а на данный момент результатам уделяется больше внимания. Тренеры знают, что к ним каждый день предъявляются требования.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 09:38
Ну не прав же, играй он с Гави, Нико, Бальде и тд слово бы про результат ему никто не сказал, но на зп взяли Кесье которого он не ставит в состав, Кристиансена, подписали за кучу денег Кунде, Рафилью и Лёву + Ферран зимний
Тут уже все вправе требовать результат, когда использовали рычаги для усиления, жертвуя будущими доходами для краткосрочной перспективы и ничего не вышло
ДСА
ДСА
сегодня в 09:06
Пока поют дифирамбы, но надолго ли?
rhskmz
rhskmz
сегодня в 08:35
Неужели все на выход 7
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:34
Всё правильно сказал, проиграли, уходи!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:28
Хорди Кройф просто сын великого игрока и тренера.
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