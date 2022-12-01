Кройф: «Тренеры знают, что к ним каждый день предъявляются требования»

Спортивный директор «Барселоны» высказался о работе главного тренера команды .

Изначально мы рассчитывали пригласить Хави не на краткосрочную перспективу, сам он об этом и не думал.

Он мыслит в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Потом вы терпите поражения в двух важных матчах, и начинаются разговоры, нам это известно.

Двадцать лет назад терпения было больше, а на данный момент результатам уделяется больше внимания. Тренеры знают, что к ним каждый день предъявляются требования.