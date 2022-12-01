Месси: «Игра против Австралии будет непростой»

Нападающий сборной Аргентины оценил победу своей команды над Польшей на чемпионате мира (2:0).

Я недоволен из-за того, что не реализовал пенальти, но после моего промаха команда заиграла лучше. Мы понимали, что игра изменится, как только будет забит первый гол.

Игра против Австралии будет непростой. Любая команда может обыграть кого угодно, шансы равны. Необходимо как можно лучше подготовиться к игре – мы так всегда делаем.

Нужно быть спокойными и двигаться к своей цели. Сейчас начинается новый чемпионат мира. Надеюсь, мы продолжим показывать то, что сделали сегодня.