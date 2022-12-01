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Месси: «Игра против Австралии будет непростой»

сегодня, 08:36
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша0 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оценил победу своей команды над Польшей на чемпионате мира (2:0).

Я недоволен из-за того, что не реализовал пенальти, но после моего промаха команда заиграла лучше. Мы понимали, что игра изменится, как только будет забит первый гол.

Игра против Австралии будет непростой. Любая команда может обыграть кого угодно, шансы равны. Необходимо как можно лучше подготовиться к игре – мы так всегда делаем.

Нужно быть спокойными и двигаться к своей цели. Сейчас начинается новый чемпионат мира. Надеюсь, мы продолжим показывать то, что сделали сегодня.

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Все комментарии
Project _Pandora_
Project _Pandora_
сегодня в 12:47
Выпросишь пенальти, делов то ...
shur
shur ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 10:14
...старость, не радость!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:50
Если пройдут Австралию, что он дальше запоёт
протон
протон
сегодня в 09:36
Удивляло почему в первом матче не вышел МакАллистер. Я писал до ЧМ этот парень из Брайтона уедет за огромные деньги, такой талант. Болельщиков Аргентины и Месси с победой, кто знает может увидим противостояние против Роналду в финале. Кто будет душнить: это ЧМ и нужно выиграть лишь по 3 матча, а так я не верю в Португалию в финале, неорганизованная команда. Вот Аргентина при всей критике очень надежно играет в обороне, такие команды часто забираются далеко в плей-офф
Ред 10
Ред 10
сегодня в 09:29
Вот, кто балласт. Арги в меньшинстве обыграли поляков.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 08:59
Австралия физически посильнее будет аргов, австралийцы могут просто закрыться и отбиваться и ждать момента, с такими соперниками Месси с компанией тяжело играть
SAMURАI
SAMURАI
сегодня в 08:52
Конечно,ведь с тобой арги в меньшинстве.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:45
Плей- офф, ошибаться нельзя ,простые игры вряд ли будут!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:42
Для гнома все игры сложные.
Гость
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