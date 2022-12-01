Александров хочет продолжить карьеру в «Пари НН»

Футболист «Пари НН» признался, что хочет продолжить карьеру в своем нынешнем клубе.

Вернусь ли в «Рубин» после окончания аренды? Я «Рубину» не принадлежу, у меня контракт с латвийской командой. Посмотрим, как будет. Конечно, мне хотелось бы остаться. Меня здесь все устраивает, есть игровая практика – это все, что мне нужно.