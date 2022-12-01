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Александров хочет продолжить карьеру в «Пари НН»

сегодня, 09:55

Футболист «Пари НН» Виктор Александров признался, что хочет продолжить карьеру в своем нынешнем клубе.

Вернусь ли в «Рубин» после окончания аренды? Я «Рубину» не принадлежу, у меня контракт с латвийской командой. Посмотрим, как будет. Конечно, мне хотелось бы остаться. Меня здесь все устраивает, есть игровая практика – это все, что мне нужно.

«Пари НН» идет на 12-м месте в РПЛ (19 очков).

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:21
Все-таки Премьер-Лига перевешивает всё.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:03
Если оставят в НН оставайся...нечего сейчас делать в Рубине
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:37
Добра Вам!

Пытаюсь изменить адресс в разделе призерам, но второй день при сохранении выскакивает вот такое...
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