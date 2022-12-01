Александров хочет продолжить карьеру в «Пари НН»

Футболист «Пари НН» Виктор Александров признался, что хочет продолжить карьеру в своем нынешнем клубе.
Вернусь ли в «Рубин» после окончания аренды? Я «Рубину» не принадлежу, у меня контракт с латвийской командой. Посмотрим, как будет. Конечно, мне хотелось бы остаться. Меня здесь все устраивает, есть игровая практика – это все, что мне нужно.
«Пари НН» идет на 12-м месте в РПЛ (19 очков).
Пытаюсь изменить адресс в разделе призерам, но второй день при сохранении выскакивает вот такое...
Пытаюсь изменить адресс в разделе призерам, но второй день при сохранении выскакивает вот такое...