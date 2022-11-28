КДК РФС рассмотрит удаления в кубковом матче «Зенит» — «Спартак»

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вчера, 12:55

Глава КДК РФС сообщил о том, что на заседании комиссии, которое пройдёт 1 декабря, будет рассмотрено удаление шестерых игроков во встрече 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время, 4:2 по пенальти).

В конце матча произошла массовая драка, в результате которой, главный арбитр показал шесть красных карточек. С поля были удалены футболисты «Зенита» , и , который был заменён по ходу матча. У «Спартака» красные карточки получили нападающий , а также форвард и запасной вратарь , находившиеся на скамейке запасных.