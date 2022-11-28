КДК РФС рассмотрит удаления в кубковом матче «Зенит» — «Спартак»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о том, что на заседании комиссии, которое пройдёт 1 декабря, будет рассмотрено удаление шестерых игроков во встрече 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время, 4:2 по пенальти).
В конце матча произошла массовая драка, в результате которой, главный арбитр Владимир Москалёв показал шесть красных карточек. С поля были удалены футболисты «Зенита» Вильмар Барриос, Родригао и Малком, который был заменён по ходу матча. У «Спартака» красные карточки получили нападающий Шамар Николсон, а также форвард Александр Соболев и запасной вратарь Александр Селихов, находившиеся на скамейке запасных.
Рассмотрим удаления шестерых игроков в матче «Зенит» — «Спартак». Приглашены комиссар матча, судья Москалёв, представители клубов и все футболисты.
"Дед", да прекрасно Вы знаете, что всё упрётся в многочисленные штрафы в пользу КДК...
Всех благ!
"Дед", да прекрасно Вы знаете, что всё упрётся в многочисленные штрафы в пользу КДК...
Всех благ!