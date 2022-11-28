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КДК РФС рассмотрит удаления в кубковом матче «Зенит» — «Спартак»

вчера, 12:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о том, что на заседании комиссии, которое пройдёт 1 декабря, будет рассмотрено удаление шестерых игроков во встрече 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время, 4:2 по пенальти).

В конце матча произошла массовая драка, в результате которой, главный арбитр Владимир Москалёв показал шесть красных карточек. С поля были удалены футболисты «Зенита» Вильмар Барриос, Родригао и Малком, который был заменён по ходу матча. У «Спартака» красные карточки получили нападающий Шамар Николсон, а также форвард Александр Соболев и запасной вратарь Александр Селихов, находившиеся на скамейке запасных.

Рассмотрим удаления шестерых игроков в матче «Зенит» — «Спартак». Приглашены комиссар матча, судья Москалёв, представители клубов и все футболисты.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871 ответ monah-10 (раскрыть)
сегодня в 12:29
это хорошо !)
monah-10
monah-10 ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 02:22
Крымский, самый что ни на есть в доску традиционный.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 22:27
Тут не штрафы нужны,а дисквалификации игроков.По мне так снять с обоих команд очков по десять в чемпионате.Наверное у нас это с области фантастики,но это было бы справедливым наказанием.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ просто_так (раскрыть)
вчера в 22:26
Все возможно. Участие Промеса безусловно свою роль сыграло.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:05
Приветствую Эдуарда Григорьевича!

"Дед", да прекрасно Вы знаете, что всё упрётся в многочисленные штрафы в пользу КДК...
Всех благ!
vfthg1
vfthg1 ответ просто_так (раскрыть)
вчера в 21:59
А стадион при том,что спартак более 10 лет не может выиграть в Санкт-Петербурге!
просто_так
просто_так ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:47
Почему тогда потасовка не началась после нарушения на Шамаре? Не подойди Промес к Барриосу и не было бы ничего в этом моменте
просто_так
просто_так ответ DEIVID_8358 (раскрыть)
вчера в 20:42
Стадион тут причем?
ABir
ABir
вчера в 19:32
Теперь мало всем не покажется. Но как этот инцидент поднял популярность Кубка России. И это даже еще не четвертьфинал.
ildar_3871
ildar_3871 ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 19:24
я традиционный татарин , а ты чё не традиционный ?)
monah-10
monah-10 ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 19:02
Тоже татарин, но другой, ☺
ildar_3871
ildar_3871 ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 18:58
Нам татарам все одно что выслать , что послать !)
leonidspb1958a
leonidspb1958a
вчера в 18:36
    monah-10
    monah-10 ответ ildar_3871 (раскрыть)
    вчера в 18:13
    Не выслать , а депортировать.
    d1metras
    d1metras ответ Zak11 (раскрыть)
    вчера в 17:53
    ща газпром подключится,накажут 1 из зенита и человек 5-6 из Спартака..
    Zak11
    Zak11
    вчера в 17:50
    Драка случилась по делу. Жаль Барриоса прям на поле Шамар не нокаутировал. Я не могу описать словами приличными этого бразильца. Зенит повёл себя очень "гостеприимно". Не пускать наших фанатов в спартаковской атрибутике - это просто преступление. Надо будет оказать тоже "очень тёплый" приём. Вы реально опустились ниже плинтуса.
    Lu4nik
    Lu4nik ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
    вчера в 17:48
    вот и не ходи в футбол
    Рыцарь Маг
    Рыцарь Маг
    вчера в 17:31
    Надеюсь Промеса паровозом матча на 3 накажут - быдлу не место в футболе
    Devjatiy
    Devjatiy
    вчера в 17:18
    Судья Москалев, ранее уже отстранявшийся от судейства в чемпионате на полгода за подсуживание спартаку, главный виновник потасовки.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Литейный 4 returned (раскрыть)
    вчера в 16:46
    Началось все с Бариоса, который ударил ногой по колену Шамара, причем демонстративно. Если бы судья сразу удалил бы этого типа , ничего не было бы. А то. что сделал Промес (вначале) - это слова. После чего голубые и начали потасовку. Промес виноват в том, что не ушел в сторону, а принял участие. Поэтому он тоже должен быть удален.
    dok66
    dok66
    вчера в 16:34
    Да пускай рассматривают . Чем то нужно заниматься , а тут такое ... А вообще Москалев гле-то дал слабину , вот и понеслось .
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 16:29
      ildar_3871
      ildar_3871
      вчера в 16:28
      Бариос и Родригао выслать из России !
      Литейный 4 returned
      Литейный 4 returned ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 16:14
      Началось всё с Промяса, который чуть ли не с первых минут начал словесно пререкаться, подталкивать и подстрекать Барриоса.
      socc57
      socc57 ответ ZIBO rock (раскрыть)
      вчера в 15:57
      Справедливое решение согласно дисциплинарного регламента 6 матчей дисквалификации для игроков, получивших красные карточки за массовую драку.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Литейный 4 returned (раскрыть)
      вчера в 15:39, ред.
      А святой гнус Бариос как? Именно с него все и началось?
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      вчера в 15:37, ред.
      Почему? По 2 игры как минимум получат. Но хорошо бы и по видео и других наказать. Там Промес был суперактивен, но не наказан.
      hjlzuf
      hjlzuf ответ DEIVID_8358 (раскрыть)
      вчера в 14:14
      Не по идее, а по закону, стадион дисквалифицируется в том случае, если беспорядки произошли на трибунах и администрация стадиона не смогла обеспечить порядок, либо нарушена техника безопасности пребывания граждан на стадионе................ К драке на поле, между участниками матча, администрация стадиона отношения не имеет. За этот инцидент несут ответственность руководители обоих клубов, а участники инцидента несут наказание назначенное решением КДК
      h7rdffgdpzds
      h7rdffgdpzds
      вчера в 14:13, ред.
      Считаю вчерашний матч украшением футбола, как зрелищного шоу, с выплескиванем эмоций и элементов из мма. Это вам не серый катарский футбол с ЧМ. Весь прогрессивный футбольный мир переключися на питерское шоу.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 14:11
      Не получилось бы, как у Папандопуло, когда он шмотки делил).
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