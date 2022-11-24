«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов

Футбольному клубу «Ростов» запретили регистрировать новых футболистов. Данное решение было вынесено по итогам заседания палаты РФС по разрешению споров:
Удовлетворить заявление посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объёме. Обязать клуб выплатить посреднику задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги и штраф за задержку выплаты вознаграждения за оказанные посреднические услуги.
Применить к ФК «Ростов» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет вступает в силу с даты вынесения настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед посредником Joint Industries Limited Partnership, установленных настоящим решением.
Уткина в Зенит, Комличенко в Торпедо, Полоз в Локо, Байромян в Динамо, Песьяков в Спартак, Осипенко в ЦСКА.
Уткина в Зенит, Комличенко в Торпедо, Полоз в Локо, Байромян в Динамо, Песьяков в Спартак, Осипенко в ЦСКА.