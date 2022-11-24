«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов

Футбольному клубу «Ростов» запретили регистрировать новых футболистов. Данное решение было вынесено по итогам заседания палаты РФС по разрешению споров:

Удовлетворить заявление посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объёме. Обязать клуб выплатить посреднику задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги и штраф за задержку выплаты вознаграждения за оказанные посреднические услуги.