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«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов

вчера, 13:57

Футбольному клубу «Ростов» запретили регистрировать новых футболистов. Данное решение было вынесено по итогам заседания палаты РФС по разрешению споров:

Удовлетворить заявление посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объёме. Обязать клуб выплатить посреднику задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги и штраф за задержку выплаты вознаграждения за оказанные посреднические услуги.

Применить к ФК «Ростов» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет вступает в силу с даты вынесения настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед посредником Joint Industries Limited Partnership, установленных настоящим решением.

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Все комментарии
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 21:57
Да уж не до хорошего. В отличие от "Зенита", арендующего стадион на Крестовском острове всего за ОДИН РУБЛЬ в год, ФК "Ростов" за два прошедших года(2020-2021) заплатил за аренду стадиона "Ростов-Арена" 50 миллионов рублей
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:45
Все хотят любым способом нагадить в душу Валерию Карпину..
memphis
memphis ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 15:48
А расклады вы накидали очень занимательные
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:14
Всё деньги на призовые игрокам ушли, слишком часто они побеждали.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 14:11
Придется продавать активы...
Уткина в Зенит, Комличенко в Торпедо, Полоз в Локо, Байромян в Динамо, Песьяков в Спартак, Осипенко в ЦСКА.
drug01
drug01
вчера в 14:05
Опять деньги кончились?
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