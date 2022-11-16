«Зенит» оштрафован на 160 тысяч рублей по итогам матча с «Торпедо»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» оштрафован на 160 тысяч рублей по итогам матча 17-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:0).

На матче «Торпедо» — «Зенит» было зафиксировано несколько дисциплинарных нарушений. Болельщики «Зенита» зажгли дымовую шашку и два файера, один из них был брошен на поле. Мы приняли во внимание постановление клуба о привлечении к ответственности гражданина, бросившего файер на поле, и уменьшили штраф до 80 тысяч рублей. На 78-й минуте болельщиками «Зенита» была брошена зажигалка, за бросание предмета «Зенит» оштрафован на 50 тысяч. За скандирование болельщиками ненормативной лексики «Зенит» получил штраф 30 тысяч.