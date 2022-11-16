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«Зенит» оштрафован на 160 тысяч рублей по итогам матча с «Торпедо»

вчера, 17:50
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» оштрафован на 160 тысяч рублей по итогам матча 17-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:0).

На матче «Торпедо» — «Зенит» было зафиксировано несколько дисциплинарных нарушений. Болельщики «Зенита» зажгли дымовую шашку и два файера, один из них был брошен на поле. Мы приняли во внимание постановление клуба о привлечении к ответственности гражданина, бросившего файер на поле, и уменьшили штраф до 80 тысяч рублей. На 78-й минуте болельщиками «Зенита» была брошена зажигалка, за бросание предмета «Зенит» оштрафован на 50 тысяч. За скандирование болельщиками ненормативной лексики «Зенит» получил штраф 30 тысяч.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 19:02
Это даже не укус комара, скорее клоп где-то рядом пробегал.
M1a2n3a4n5a
M1a2n3a4n5a
вчера в 18:44
Для Зенита это копейки.
Александр Олегович 1
Александр Олегович 1
вчера в 18:43
КДК транжирит "народное достояние". Нецелевое использование бюджетных денег.)))
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 18:12
Нарушения то плёвые, а сумма серьёзная.
Гость
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