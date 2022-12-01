Скалони высказался о плотном графике сборной Аргентины

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сегодня, 14:42

Главный тренер сборной Аргентины посетовал на плотное расписание матчей. Между матчем команды против Польши на групповом этапе и игрой с Австралией в 1/8 финала пройдет менее 72 часов.

Тот факт, что мы, как победители этой группы, вынуждены играть чуть более чем через два дня — сумасшествие. Сейчас час ночи, уже завтра нам нужно начинать подготовку. Условия не самые лучшие, но нам придется играть.

Сборная Аргентины (1-е место в группе С) сыграет с командой Австралии (2-е место квартета D). Игра начнется 3 декабря в 22:00 по московскому времени.