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Скалони высказался о плотном графике сборной Аргентины

сегодня, 14:42
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб АвстралияАвстралия03.12.2022 в 22:00 Не начался

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони посетовал на плотное расписание матчей. Между матчем команды против Польши на групповом этапе и игрой с Австралией в 1/8 финала пройдет менее 72 часов.

Тот факт, что мы, как победители этой группы, вынуждены играть чуть более чем через два дня — сумасшествие. Сейчас час ночи, уже завтра нам нужно начинать подготовку. Условия не самые лучшие, но нам придется играть.

Сборная Аргентины (1-е место в группе С) сыграет с командой Австралии (2-е место квартета D). Игра начнется 3 декабря в 22:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 17:33
А как ты думал... На ЧМ для вас боксин дэй...
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 16:21
Последние минут двадцать "игры" против Польши вполне можно засчитать за тренировку следующего дня.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:30
Даже в этом случае сборная Австралии вполне по зубам.
Гость
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