Тунис обыграл Францию, но вылетел с чемпионата мира

1669827721

вчера, 20:02

Сборная Туниса обыграла команду Франции в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира (1:0).

Вахби Хазри забил победный мяч на 58-й минуте.

Франция, ранее уже гарантировавшая себе место в плей-офф, не выпустила в основе ряд ключевых игроков. Так, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Усман Дембеле появились на поле лишь только во втором тайме.

Тунис занял 3-е место в группе D (4 очка), Франция взяла 1-ю строчку (6 баллов). В параллельной игре Австралия победила Данию со счетом 1:0, и это позволило ей обойти Тунис в таблице.