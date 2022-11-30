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Тунис обыграл Францию, но вылетел с чемпионата мира

вчера, 20:02
ТунисЛоготип футбольный клуб Тунис1 : 0Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Сборная Туниса обыграла команду Франции в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира (1:0).

Вахби Хазри забил победный мяч на 58-й минуте.

Франция, ранее уже гарантировавшая себе место в плей-офф, не выпустила в основе ряд ключевых игроков. Так, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Усман Дембеле появились на поле лишь только во втором тайме.

Тунис занял 3-е место в группе D (4 очка), Франция взяла 1-ю строчку (6 баллов). В параллельной игре Австралия победила Данию со счетом 1:0, и это позволило ей обойти Тунис в таблице.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:36
Честно скажу, рад что Франции дали по носу, может задумаются серьезней что даже против таких команд как Тунис надо играть как подобает чемпионам, но ей богу, это левые отмены пенок через вар это какой то непонятно, хоть кто-то помнит момент когда не отменяли гол, за всё время на этом ЧМ 1 раз. Если бы не вар раньше это был бы железобетонный голос, это я не за Гризмана, а просто за справедливость, меня пугают новые правила и каждое дуновение ветра просматривают через камеры, бред. В общем и целом - новое судейство отвратительно и мешает самому футболу, имхо. Не для этого VAR вводили, а для самых спорных моментов и 1-2 раза за матч когда это необходимо критично.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 22:12
Бывшая колония дала по щам своим бывшим колонизаторам. Гыгыгы
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:11
Представляю как сборную Туниса коробит после этой победы))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:47
Молодцы, бились до конца.
John 5mith
John 5mith ответ barcamilan (раскрыть)
вчера в 21:43, ред.
Подача шла как раз на Антоху забежавшего в офсайд. Защитник перехватить не сумел и мяч до адресата дошел, пусть и с рикошетом. Так что офсайд.
barcamilan
barcamilan
вчера в 21:37
а теперь скажите мне на кой уй арбитр не засчитал гол гризмана?где он там офсайд увидел?
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 21:10
Но хоть дверью громко хлопнули!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:01
Тунис с победой!!! Молодцы!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:37
ВСё равно герои,не какие-нибудь зажиревшие датчане.
Mathias1994
Mathias1994
вчера в 20:29
На мой взгляд, Тунис смотрелся поинтереснее сборной Австралии, но одна ошибка в самом важном, как оказалась, матче, стоила «карфагенским орлам» путевки в плей-офф. Но, в целом, Тунис очень достойно провел этот турнир.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:23
Сборная Туниса покидает турнир с высоко поднятьй головой! По игре и самоотдаче именно эта сборная заслуживала выхода в следующую стадию, но увы...
Futurista
Futurista
вчера в 20:18
За такие штуки обычно футбольный бог наказывает...Франция готовься)...
Vova MU
Vova MU
вчера в 20:15
Тунис хоть с хорошим настроением вылетел)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 20:15
Экономрежим от Франции, но их можно понять)
Они и так вышли, зачем им нужно было напрягаться. Спокойно отыграли, первое место за ними, все счастливы. Лидеры отдохнули тем более)
Ожидал увидеть вместе с французами в плей-офф и датчан.. но у них что то не задалось на чм. На евро они очень качественный футбол показали, видимо это был их максимум
Таганский
Таганский
вчера в 20:10
Чуток не дотерпели, а жаль..
Французы-то задергались после пропущенного гола и чуть не поплатились.. Нечего эконом-режим включать, народ жаждит зрелищ!!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:07
Молодцы, жаль, что не вышли
Ystavshiy
Ystavshiy
вчера в 20:06, ред.
Молодцы, бились за честь страны покидают ЧМ с высоко поднятой головой!
Кстати это первая победа Туниса над европейцами на всех ЧМ.
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