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Австралия минимально переиграла Данию и вышла в 1/8 финала мундиаля

вчера, 19:55
АвстралияЛоготип футбольный клуб Австралия1 : 0Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Сборная Австралии минимально переиграла команду Дании в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира (1:0).

Гол забил Мэтью Леки на 60-й минуте.

Австралия заняла 2-е место в группе D (6 очков), Дания стала последней (1 балл). Тунис, несмотря на победу над Францией в параллельном матче (1:0), не сумел опередить австралийцев, оставшись на 3-м месте с 4 очками.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:01
Дания совсем мертвая. Даже никакого желания у игроков не видно было, будто специально сливали. Будто это не Чемпионат мира, а какой-то товарняк катали. А ведь были полуфиналистами Евро. Ужас, как их сборная деградировала за 2 года. Дания и Бельгия главные разочарования турнира!
rhskmz
rhskmz
вчера в 22:56
Как там поживает вратроь сборной Дании ?
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 22:19, ред.
Поздравляю лично Люка! Кто не знает - он сейчас в Катаре , по приглашению ФИФА — амбассадор этой организации.. Кроме того, именно Люк комментировал матч с Данией на всю Австралию.
Люк ! Люк! Люк!
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 21:45
Датчане вообще хотели бойкотировать чемпионат мира, в каком-то смысле у них это прекрасно получилось. Форма безликая, игра безликая. Зато поборолись за чьи-то там права!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:35
Про Данию покамест можно забыть.
lvovich132
lvovich132
вчера в 20:47
Там сейчас в Австралии такое творится..ужас просто...вся Австралия на ушах стоит... 6 - ой час утра у них...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:39
А сегодня ввечеру прискакала кенгуру.
ApTeMDzyuba
ApTeMDzyuba
вчера в 20:31
Дания дно, так же как и Бельгия
Futurista
Futurista
вчера в 20:16
minai
minai
вчера в 20:14
Австралийские пигмеи взяли и обыграли псевдовикингов.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:10
Тут помимо Франции только Тунис заслуживал выхода в следующую стадию!!!
ДосвиДания Эриксен и Ко🙋
LOpp
LOpp
вчера в 20:07
Датчане до сих пор не восстановились после матча с Россией на Евро-2020
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:05
Игру сборной Дании сегодня можно охарактеризовать двумя словами - безволие и безразличие!
Vova MU
Vova MU
вчера в 20:03
Тунис хоть с хорошим настроением вылетел)
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 20:02
По большому счету, ничего страшного не произошло. Дания никогда не была сильной сборной. Всего лишь показала хорошую игру на прошлом Евро. Наверняка датчане, ещё до начала чемпионата, глядя на эту группу, поверили в то, что они уже в плей-офф.
А вот чем этот чемпионат интересен, так тем, что, казалось бы, заведомо аутсайдер потом берет и набирает очки. Так было с Саудовской Аравии, так было с Коста-Рикой, на которую уже все крест поставили после разгрома от испанцев. Так было с Ираном, теперь с Тунисом. Абсолютная непредсказуемость. Но тем интереснее каждый матч смотреть.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:02
Шлак от датчан... Видать устали...
Таганский
Таганский
вчера в 20:02
Настолько был уверен в победе Дании, что спокойно смотрел Тунис.. Удивили датчане, конечно..
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:01
Датчане просто опростоволосились... Состав ТОП. На Евро вызвали симпатию, а на главном чемпионате бросили играть.
vova505
vova505
вчера в 20:00
Наверное изначально никто этого не ожидал
Zak11
Zak11
вчера в 19:57
Датчане бездарны. Так подготовиться к ЧМ нужно умудриться конечно. Австралия заслужила выход в 1\8. Жаль конечно что Тунис не вышел, они очень старались в матче с Францией.
дурман
дурман
вчера в 19:56
Как будто договорняк скатали
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