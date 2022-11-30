Австралия минимально переиграла Данию и вышла в 1/8 финала мундиаля

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вчера, 19:55

Сборная Австралии минимально переиграла команду Дании в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира (1:0).

Гол забил Мэтью Леки на 60-й минуте.

Австралия заняла 2-е место в группе D (6 очков), Дания стала последней (1 балл). Тунис, несмотря на победу над Францией в параллельном матче (1:0), не сумел опередить австралийцев, оставшись на 3-м месте с 4 очками.