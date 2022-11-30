Австралия минимально переиграла Данию и вышла в 1/8 финала мундиаля

Сборная Австралии минимально переиграла команду Дании в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира (1:0).
Гол забил Мэтью Леки на 60-й минуте.
Австралия заняла 2-е место в группе D (6 очков), Дания стала последней (1 балл). Тунис, несмотря на победу над Францией в параллельном матче (1:0), не сумел опередить австралийцев, оставшись на 3-м месте с 4 очками.
А вот чем этот чемпионат интересен, так тем, что, казалось бы, заведомо аутсайдер потом берет и набирает очки. Так было с Саудовской Аравии, так было с Коста-Рикой, на которую уже все крест поставили после разгрома от испанцев. Так было с Ираном, теперь с Тунисом. Абсолютная непредсказуемость. Но тем интереснее каждый матч смотреть.
А вот чем этот чемпионат интересен, так тем, что, казалось бы, заведомо аутсайдер потом берет и набирает очки. Так было с Саудовской Аравии, так было с Коста-Рикой, на которую уже все крест поставили после разгрома от испанцев. Так было с Ираном, теперь с Тунисом. Абсолютная непредсказуемость. Но тем интереснее каждый матч смотреть.