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Ракитич поблагодарил Лукаку за выход в плей-офф ЧМ

сегодня, 09:53
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия0 : 0Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич записал видео после выхода в 1/8 финала ЧМ, поблагодарив форварда бельгийцев Ромелу Лукаку за промахи во вчерашнем матче.

Спасибо, Лукаку!

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 13:34, ред.
Весьма глупо и подло поступил Ракитич. Это всё равно, что желать смерти больному насморком. Лет тридцать назад болгарин Христо Стойкович после выигрыша у нас сказал-"Россия освободила нас от фашистов, мы же освободили её от мира!" Хотя от хорвата я другого и не ожидал.
112910415
112910415
сегодня в 12:47
главное, от души !
minamata
minamata
сегодня в 11:54
Дидье Дрогба встал на защиту Ромелу Лукаку после его шоу ужасов на чемпионате мира.

Лукаку упустил серию серьезных шансов. В результате «красные дьяволы» вылетели из турнира на групповом этапе, а тренер Роберто Мартинес уже подтвердил, что покидает свой пост.

Неприятности четверга также привели к тому, что Лукаку, который был в слезах после финального свистка и в порыве гнева разбил одну из блиндажей, взял на себя большую часть вины, поскольку его страна вернулась из Катара раньше, чем ожидалось. Но Дрогба — герой его детства и бывший товарищ по команде на «Стэмфорд Бридж», не хотел критиковать 29-летнего игрока, который вышел на замену в перерыве после того, как с августа провел всего 38 минут в футболе.

Ракитичу сколько лет - 14, 12? Он еще будет в такой ситуации...
Сп62
Сп62
сегодня в 11:40
А что ответит Лукака?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:20
Забавно, зато правда
SAMURАI
SAMURАI
сегодня в 11:19
Лукаку похлеще дзюбиньо опростоволосился..))))
feris1
feris1
сегодня в 11:15
Лукаке явно не до смеха)
PoliMoli
PoliMoli
сегодня в 10:50
Не спортивно!!!! Осуждаю!!! 75 оказался Ракитич!
adekvat
adekvat
сегодня в 10:27
Скинулись бы лучше лукаке на стекло, по любому арабы заставят застеклить лавку для запасных.
Сп62
Сп62
сегодня в 10:08
Спасибо не надо, лучше в ресторацию.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:04
Кака и Лукака...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:56
Хорваты вообще любят по "подкалывать"!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:55
Да они ещё и троллят друг друга! Молодцы
SAMURАI
SAMURАI
сегодня в 09:54
Тролль 99 лвл)))))))))))))))))))
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