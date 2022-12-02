Ракитич поблагодарил Лукаку за выход в плей-офф ЧМ

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич записал видео после выхода в 1/8 финала ЧМ, поблагодарив форварда бельгийцев Ромелу Лукаку за промахи во вчерашнем матче.
Спасибо, Лукаку!
Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич записал видео после выхода в 1/8 финала ЧМ, поблагодарив форварда бельгийцев Ромелу Лукаку за промахи во вчерашнем матче.
Спасибо, Лукаку!
Лукаку упустил серию серьезных шансов. В результате «красные дьяволы» вылетели из турнира на групповом этапе, а тренер Роберто Мартинес уже подтвердил, что покидает свой пост.
Неприятности четверга также привели к тому, что Лукаку, который был в слезах после финального свистка и в порыве гнева разбил одну из блиндажей, взял на себя большую часть вины, поскольку его страна вернулась из Катара раньше, чем ожидалось. Но Дрогба — герой его детства и бывший товарищ по команде на «Стэмфорд Бридж», не хотел критиковать 29-летнего игрока, который вышел на замену в перерыве после того, как с августа провел всего 38 минут в футболе.
Ракитичу сколько лет - 14, 12? Он еще будет в такой ситуации...
Лукаку упустил серию серьезных шансов. В результате «красные дьяволы» вылетели из турнира на групповом этапе, а тренер Роберто Мартинес уже подтвердил, что покидает свой пост.
Неприятности четверга также привели к тому, что Лукаку, который был в слезах после финального свистка и в порыве гнева разбил одну из блиндажей, взял на себя большую часть вины, поскольку его страна вернулась из Катара раньше, чем ожидалось. Но Дрогба — герой его детства и бывший товарищ по команде на «Стэмфорд Бридж», не хотел критиковать 29-летнего игрока, который вышел на замену в перерыве после того, как с августа провел всего 38 минут в футболе.
Ракитичу сколько лет - 14, 12? Он еще будет в такой ситуации...