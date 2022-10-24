Сон Роналду и Кейта в мешке. Лучшие шутки наших читателей

Ваш футбольный юмор о любимых персонажах осени.
16 место. Маркус Рэшфорд любит огорчать «Арсенал».
Ice van Reed:
15 место. Трансферы этого года озолотили «Аякс», но еще могут принести пользу новому МЮ в будущем.
A.S.A.: Эдвин ван дер Сар после продажи Мартинеса и Антони)))
14 место. Минутка абсурдного юмора с игрой словами. Агент Бабкина назвала причину ухода своего клиента из «Локомотива» — «Крыльям Советов» был нужнее.
Jeck Denielse: Агент Бабкина… с помощниками.
13 место. Абаскаль признался, что во время дерби с «Локомотивом» так скакал, что у него порвались штаны.
Futurista: Опытный тренер советует: «Надень джинсы».
12 место. Дом Томаса Мюллера ограбили, пока он играл против «Барселоны». Вынесли добра на полмиллиона евро. Вы идете по следу преступников.
Джиперс Криперс: Грабителем был один 34-летний мужчина польской национальности, который искал в доме Мюллера голевые передачи.
11 место. В «Локомотиве» в этом сезоне весело. Подписали парня с прозвищем Педринью, а теперь предлагают называть его полным именем — Педро Габриэль.
протон: чтобы в клубе были довольны, можно переименовать его в Едриньо.
10 место. С октября в РПЛ играют новым мячом. Но Jeck Denielse заглянул за кулисы мира футбольного дизайна:
Были предложены и более подходящие для РПЛ образцы…
9 место. Гурцкая заявил, что бразильцы нужны «Зениту», чтобы «один человек кайфовал».
Дима Логинов:
8 место. Вместо Тухеля назначили Поттера, а вы знаете, кто может заменить Марину Грановскую.
minai: Гермиона Грейнджер – начальник клуба. Похоже, в «Челси» призвали на помощь нечистую силу.
LOpp пошутил о том, как недолго Томас Тухель поработал с новым начальством:
А smitt посвятил назначению Поттера стих, наследуя песню группы «Сплин».
Грэмми, привет, как дела, приятель?
Надеюсь ты там еще не спятил.
Большой привет тебе от всей нашей братии,
С этих глухих болот.
Нас окружают сплошные шейхи,
Вот бы пришел к нам в ворота Шмейхель,
Но даже он убежал из Англии,
В Ниццу ловить мячи.
Грэмми, скорей приступай, ты нужен,
А то этот «Челси» скоро будет разрушен.
Томас был нужен, Роналду не нужен,
Но кто же, блин, спросит нас.
По воле Боэли и согласно плану,
Скоро нас всех поведут на плаху.
Ты подними волшебную палку,
Чтоб не сойти в чЕмпионшип.
А вообще все это не очень нормально,
Жизнь как качели, то вира, то майна,
Рома с Мариной плюс Томас - нормально,
А что нам предложишь ты?
Не забывай и почувствуй, волшебник,
То как на шею давит ошейник,
Не забывай нас, тренера сменщик,
Америкосам вытдав игру.
7 место. Юран обещал ясность о своем будущем после матчей сборных, но не уточнил каких именно игр. Видать, после ЧМ-2022.
Союзник противников:
Сказал Юран: «Мой путь – во мраке,
И свет в тоннеле далеко!»
И в сборной, где зимуют раки,
Весны дождаться нелегко.
6 место. Федун и Алекперов отдали «Спартаку» 6 миллиардов рублей.
Jeck Denielse: Зарема – Федуну: «Заходи, милый, разговор есть».
5 место. Хотя правда, а звучит как начало анекдота: КДК оштрафовал «Зенит» на 50 000 рублей.
Иван Стаканов: КДК оштрафовал «Зенит» на одного Сутормина.
4 место. Как можно не писать саркастичные стихи о трагедии футбольного «Локомотива»? Тем более, цитируя Блока.
Союзник противников:
Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели:
Молчали желтые и синие;
В зеленых плакали и пели.
Сидели в офисах бояре,
Себя считая властелином.
Но оказалось, в этой паре
Паршивым детским пластилином.
3 место. Черчесов обыграл Головина, «Ференцварош» на один гол опередил «Монако». У вас есть пародия на то, как тренер описал матч.
Рыжик-Мурыжик: Черчесов: «Я как закричал. А он как побежал. Потом как дал. Мяч куда-то полетел. От кого-то отскочил. В ворота залетел. Вратарь упал. Мяч выкинул. Я как закричал… Вот так и выиграли».
2 место. Форвард «Спартака» Бальде Кейта поймал дисквалификацию на три месяца за нарушение правил прохождения допинг-контроля в Италии.
STVA 1: Купили Кейта в мешке.
1 место. Южнокорейский умница Сон догнал капризного Роналду по количеству хет-триков в АПЛ – теперь у них три таких подвига.
Союзник противников:
В жизни всё уравновесить надо,
Шансы подравнять у всех сторон:
Сон проснулся и догнал Роналду,
А Роналду погрузился в сон.
ладно, месяц пролетит быстро !
ладно, месяц пролетит быстро !