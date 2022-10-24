Сон Роналду и Кейта в мешке. Лучшие шутки наших читателей

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вчера, 14:48

Ваш футбольный юмор о любимых персонажах осени.

16 место. Маркус Рэшфорд любит огорчать «Арсенал».

Ice van Reed:

15 место. Трансферы этого года озолотили «Аякс», но еще могут принести пользу новому МЮ в будущем.

A.S.A.: Эдвин ван дер Сар после продажи Мартинеса и Антони)))

14 место. Минутка абсурдного юмора с игрой словами. Агент Бабкина назвала причину ухода своего клиента из «Локомотива» — «Крыльям Советов» был нужнее.

Jeck Denielse: Агент Бабкина… с помощниками.

13 место. Абаскаль признался, что во время дерби с «Локомотивом» так скакал, что у него порвались штаны.

Futurista: Опытный тренер советует: «Надень джинсы».

12 место. Дом Томаса Мюллера ограбили, пока он играл против «Барселоны». Вынесли добра на полмиллиона евро. Вы идете по следу преступников.

Джиперс Криперс: Грабителем был один 34-летний мужчина польской национальности, который искал в доме Мюллера голевые передачи.

11 место. В «Локомотиве» в этом сезоне весело. Подписали парня с прозвищем Педринью, а теперь предлагают называть его полным именем — Педро Габриэль.

протон: чтобы в клубе были довольны, можно переименовать его в Едриньо.

10 место. С октября в РПЛ играют новым мячом. Но Jeck Denielse заглянул за кулисы мира футбольного дизайна:

Были предложены и более подходящие для РПЛ образцы…

9 место. Гурцкая заявил, что бразильцы нужны «Зениту», чтобы «один человек кайфовал».

Дима Логинов:

8 место. Вместо Тухеля назначили Поттера, а вы знаете, кто может заменить Марину Грановскую.

minai: Гермиона Грейнджер – начальник клуба. Похоже, в «Челси» призвали на помощь нечистую силу.

LOpp пошутил о том, как недолго Томас Тухель поработал с новым начальством:

А smitt посвятил назначению Поттера стих, наследуя песню группы «Сплин».

Грэмми, привет, как дела, приятель?

Надеюсь ты там еще не спятил.

Большой привет тебе от всей нашей братии,

С этих глухих болот.

Нас окружают сплошные шейхи,

Вот бы пришел к нам в ворота Шмейхель,

Но даже он убежал из Англии,

В Ниццу ловить мячи.



Грэмми, скорей приступай, ты нужен,

А то этот «Челси» скоро будет разрушен.

Томас был нужен, Роналду не нужен,

Но кто же, блин, спросит нас.



По воле Боэли и согласно плану,

Скоро нас всех поведут на плаху.

Ты подними волшебную палку,

Чтоб не сойти в чЕмпионшип.



А вообще все это не очень нормально,

Жизнь как качели, то вира, то майна,

Рома с Мариной плюс Томас - нормально,

А что нам предложишь ты?

Не забывай и почувствуй, волшебник,

То как на шею давит ошейник,

Не забывай нас, тренера сменщик,

Америкосам вытдав игру.

7 место. Юран обещал ясность о своем будущем после матчей сборных, но не уточнил каких именно игр. Видать, после ЧМ -2022.

Союзник противников:

Сказал Юран: «Мой путь – во мраке,

И свет в тоннеле далеко!»

И в сборной, где зимуют раки,

Весны дождаться нелегко.

6 место. Федун и Алекперов отдали «Спартаку» 6 миллиардов рублей.

Jeck Denielse: Зарема – Федуну: «Заходи, милый, разговор есть».

5 место. Хотя правда, а звучит как начало анекдота: КДК оштрафовал «Зенит» на 50 000 рублей.

Иван Стаканов: КДК оштрафовал «Зенит» на одного Сутормина.

4 место. Как можно не писать саркастичные стихи о трагедии футбольного «Локомотива»? Тем более, цитируя Блока.

Союзник противников:

Вагоны шли привычной линией,

Подрагивали и скрипели:

Молчали желтые и синие;

В зеленых плакали и пели.

Сидели в офисах бояре,

Себя считая властелином.

Но оказалось, в этой паре

Паршивым детским пластилином.

3 место. Черчесов обыграл Головина, «Ференцварош» на один гол опередил «Монако». У вас есть пародия на то, как тренер описал матч.

Рыжик-Мурыжик: Черчесов: «Я как закричал. А он как побежал. Потом как дал. Мяч куда-то полетел. От кого-то отскочил. В ворота залетел. Вратарь упал. Мяч выкинул. Я как закричал… Вот так и выиграли».

2 место. Форвард «Спартака» Бальде Кейта поймал дисквалификацию на три месяца за нарушение правил прохождения допинг-контроля в Италии.

STVA 1: Купили Кейта в мешке.

1 место. Южнокорейский умница Сон догнал капризного Роналду по количеству хет-триков в АПЛ – теперь у них три таких подвига.

Союзник противников:

В жизни всё уравновесить надо,

Шансы подравнять у всех сторон:

Сон проснулся и догнал Роналду,

А Роналду погрузился в сон.