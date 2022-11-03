ЦСКА насмешил Березуцких, Холанд – отец терминаторов. Лучшие футбольные шутки читателей

Октябрь подарил много веселых футбольных тем для обсуждения.
12 место. «Локомотив» среди главных разочарований первого круга РПЛ, а теперь отчаянно ищет главного тренера. Выберут молодого, но Сёмин напомнил, что его тренерская карьера не завершена.
Союзник противников:
И сказал тут грозно дед:
«Вот исполнится сто лет
И пойду пахать в „Спартак“,
Чтобы было всё ништяк.
„Локо“ я не потяну,
Ибо он идёт ко дну».
11 место. Миллиардер Флорентино Перес из принципа отсудил у испанской газеты 1 евро моральной компенсации за опубликование его вырванных из контекста жестких высказываний о футболистах «Реала». Дедушка заработал целое состояние по меркам некоторых цен на аренду в РПЛ.
sihafazatron: За эти деньги «Зенит» снимет свой стадион на 60 лет)))
10 место. Самая яркая стычка месяца произошла в дерби ЦСКА и «Спартака», Федотов выругался на Абаскаля. Версия событий от помощника тренера «армейцев» Фоменко в стихах от Tostao:
Тренер Фоменко:
Дело было вечером,
Мне сказать вам есть чего:
Кто на лавочке сидел,
Кто игру во всю глядел.
Я терпел,
Мой шеф молчал,
Абаскаль права качал.
9 место. В Англии создали петицию о дисквалификации Холанда на основании того, что Эрлинг – робот, а не человек. Как тут не вспомнить классику, фильмы Джеймса Кэмерона о терминаторах?
Звезда по имени Солнце:
На самом деле Холанд это Skynet.
lobsterdam: этот «робот» просто более удачная сборка Адама Траоре, поддерживаю петицию!
8 место. В Турции активно комментируют положение Дзюбы – застрял на лавке в команде Монтеллы. Обсуждают, где Артём может оказаться в январе, даже заговорили о том, что Дзюба будет депутатом Думы.
Рыжик-Мурыжик: Перейдет в «Вернусьдомойбесславноспор».
Andrei Galash: Какая разница, где лавку полировать – в «Демирспоре», в «Трабзонспоре» или в «Думеспоре»?
7 место. Соболев по-разному отыграл таймы в матче против «Крыльев Советов». Стал в итоге героем результативного поединка и продолжает радовать вместе с Промесом в атаке «Спартака».
makkie: Два разных Соболева)
6 место. В «Зените» продолжают настаивать, что у Малкома Фелипе будет шанс играть за сборную России, если ему выдать паспорт, хотя это неправда – он Олимпийский чемпион с бразильцами, Олимпиада – турнир ФИФА, так что максимум – выставочные матчи. Зато у вас есть повод для шуток.
Elliada: Скоро будет в сборной новый игрок – Филипп Малкин.
5 место. Юран временно ушел в арифметику: «Процентов 35 своего таланта Кокорин не раскрыл».
Tostao:
Вот так
4 место. Федотов грубо обратился к Абаскалю: «Езжай домой, клоун». Опытные читатели в курсе, что после таких эпатажных и оскорбительных заявлений их авторы часто становятся объектом для ваших шуток, независимо от клубной принадлежности.
nubom: Дзюба – встать в строй. Федотов – три шага вперёд…
3 место. Колоскову не хватило футбольного мастерства в матче ЦСКА и «Спартака». От бывшего главы РФС немало странных заявлений в последнее время.
Союзник противников:
Сидел ветеран в туалете,
Смотрел по смартфону футбол.
Забыв, что за всё он в ответе,
Суровую песню завёл.
О том, что когда-то бывали
Другие в стране времена,
Когда мы в Европе играли
И нас не отправили на…
Когда он, умелый воитель,
Гасил нечисть левой ногой.
Что сам он как руководитель
Железною правил рукой.
Что верно служил он футбол,
Что честно был в партии «за»,
И тихо склонился он долу,
И пала на кафель слеза.
2 место. Инсайдеры разузнали, что бюджет «Спартака» на зимние трансферы – 15-20 млн евро.
Futurista: Можно купить 24 000 Суторминых по сегодняшнему курсу)
1 место. Курьез месяца – Гайич играл в футболке Гайча, попутали в перерыве. ЦСКА получил штраф в 20 000 рублей за эту оплошность администратора и футболиста. Как можно было не заметить, что майка аргентинца на пару размеров больше? Серб явно переоценивает свои габариты.
LOpp