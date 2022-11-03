ЦСКА насмешил Березуцких, Холанд – отец терминаторов. Лучшие футбольные шутки читателей

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вчера, 16:54

Октябрь подарил много веселых футбольных тем для обсуждения.

12 место. «Локомотив» среди главных разочарований первого круга РПЛ , а теперь отчаянно ищет главного тренера. Выберут молодого, но Сёмин напомнил, что его тренерская карьера не завершена.

Союзник противников:

И сказал тут грозно дед:

«Вот исполнится сто лет

И пойду пахать в „Спартак“,

Чтобы было всё ништяк.

„Локо“ я не потяну,

Ибо он идёт ко дну».

11 место. Миллиардер Флорентино Перес из принципа отсудил у испанской газеты 1 евро моральной компенсации за опубликование его вырванных из контекста жестких высказываний о футболистах «Реала». Дедушка заработал целое состояние по меркам некоторых цен на аренду в РПЛ .

sihafazatron: За эти деньги «Зенит» снимет свой стадион на 60 лет)))

10 место. Самая яркая стычка месяца произошла в дерби ЦСКА и «Спартака», Федотов выругался на Абаскаля. Версия событий от помощника тренера «армейцев» Фоменко в стихах от Tostao:

Тренер Фоменко:

Дело было вечером,

Мне сказать вам есть чего:

Кто на лавочке сидел,

Кто игру во всю глядел.

Я терпел,

Мой шеф молчал,

Абаскаль права качал.

9 место. В Англии создали петицию о дисквалификации Холанда на основании того, что Эрлинг – робот, а не человек. Как тут не вспомнить классику, фильмы Джеймса Кэмерона о терминаторах?

Звезда по имени Солнце:

На самом деле Холанд это Skynet.

lobsterdam: этот «робот» просто более удачная сборка Адама Траоре, поддерживаю петицию!

8 место. В Турции активно комментируют положение Дзюбы – застрял на лавке в команде Монтеллы. Обсуждают, где Артём может оказаться в январе, даже заговорили о том, что Дзюба будет депутатом Думы.

Рыжик-Мурыжик: Перейдет в «Вернусьдомойбесславноспор».

Andrei Galash: Какая разница, где лавку полировать – в «Демирспоре», в «Трабзонспоре» или в «Думеспоре»?

7 место. Соболев по-разному отыграл таймы в матче против «Крыльев Советов». Стал в итоге героем результативного поединка и продолжает радовать вместе с Промесом в атаке «Спартака».

makkie: Два разных Соболева)

6 место. В «Зените» продолжают настаивать, что у Малкома Фелипе будет шанс играть за сборную России, если ему выдать паспорт, хотя это неправда – он Олимпийский чемпион с бразильцами, Олимпиада – турнир ФИФА , так что максимум – выставочные матчи. Зато у вас есть повод для шуток.

Elliada: Скоро будет в сборной новый игрок – Филипп Малкин.

5 место. Юран временно ушел в арифметику: «Процентов 35 своего таланта Кокорин не раскрыл».

Tostao:

Вот так

4 место. Федотов грубо обратился к Абаскалю: «Езжай домой, клоун». Опытные читатели в курсе, что после таких эпатажных и оскорбительных заявлений их авторы часто становятся объектом для ваших шуток, независимо от клубной принадлежности.

nubom: Дзюба – встать в строй. Федотов – три шага вперёд…

3 место. Колоскову не хватило футбольного мастерства в матче ЦСКА и «Спартака». От бывшего главы РФС немало странных заявлений в последнее время.

Союзник противников:

Сидел ветеран в туалете,

Смотрел по смартфону футбол.

Забыв, что за всё он в ответе,

Суровую песню завёл.

О том, что когда-то бывали

Другие в стране времена,

Когда мы в Европе играли

И нас не отправили на…

Когда он, умелый воитель,

Гасил нечисть левой ногой.

Что сам он как руководитель

Железною правил рукой.

Что верно служил он футбол,

Что честно был в партии «за»,

И тихо склонился он долу,

И пала на кафель слеза.

2 место. Инсайдеры разузнали, что бюджет «Спартака» на зимние трансферы – 15-20 млн евро.

Futurista: Можно купить 24 000 Суторминых по сегодняшнему курсу)

1 место. Курьез месяца – Гайич играл в футболке Гайча, попутали в перерыве. ЦСКА получил штраф в 20 000 рублей за эту оплошность администратора и футболиста. Как можно было не заметить, что майка аргентинца на пару размеров больше? Серб явно переоценивает свои габариты.

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