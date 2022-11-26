Жена Карпина рассказала, что нужно для трансфера Роналду в «Ростов»

Дарья, супруга наставника «Ростова» Валерия Карпина, с юмором отреагировала на предложение подписать форварда Криштиану Роналду.
Чтобы оплатить хотя бы месяц работы Роналду, придется распродать весь тренерский штаб и игроков. Причем на органы.
Дарья, супруга наставника «Ростова» Валерия Карпина, с юмором отреагировала на предложение подписать форварда Криштиану Роналду.
Чтобы оплатить хотя бы месяц работы Роналду, придется распродать весь тренерский штаб и игроков. Причем на органы.
Перефразируя знаменитое высказывание известного
комментатора Николая Озерова в ответ Дарье можно сказать так:
"Такой х... юмор нам не нужен!".
Перефразируя знаменитое высказывание известного
комментатора Николая Озерова в ответ Дарье можно сказать так:
"Такой х... юмор нам не нужен!".