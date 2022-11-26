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Жена Карпина рассказала, что нужно для трансфера Роналду в «Ростов»

вчера, 11:48

Дарья, супруга наставника «Ростова» Валерия Карпина, с юмором отреагировала на предложение подписать форварда Криштиану Роналду.

Чтобы оплатить хотя бы месяц работы Роналду, придется распродать весь тренерский штаб и игроков. Причем на органы.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:04
Очень неудачно пошутила.
Перефразируя знаменитое высказывание известного
комментатора Николая Озерова в ответ Дарье можно сказать так:
"Такой х... юмор нам не нужен!".
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 17:33
Вот это юмор, я чуть штаны не обмочил от смеха!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 16:58
Нам,этот 66 не нужен,в Зенит или Спартак!!!
112910415
112910415
вчера в 12:25
то есть предварительные прикидки всё же производились !
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:14
Три дня не просматривал новости на сайте, и вот вернулся, а Дарья опять на виду. Значит всё в порядке в мире футбола.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:06, ред.
Дарья наверное любит смотреть" ужастики", ну и юморок у неё!🌚
Futurista
Futurista
вчера в 12:04
Жена Карпина: Роналду к нам не поедет *птыть...
matrix333
matrix333
вчера в 12:03
Еще и мизинец чупакабры, просто будет трудно найти.
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