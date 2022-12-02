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Маттеус: «Германии нужно начать масштабную реконструкцию»

вчера, 17:19

Экс-игрок сборной Германии Лотар Маттеус объяснил плохое выступления своих соотечественников на чемпионате мира в Катаре.

Первая игра — это маленький финал, и мы его проиграли. Вы не можете позволить себе стартовать против прямого конкурента, находясь на три очка позади.

Последние двадцать минут в матче против сборной Японии стоили нам путевки в 1/8 финала. Причины провала я нахожу в защитной линии команды.

Флик? Он мог избежать ошибок, которые он совершил, но я не думаю, что сборная должна менять главного тренера каждые два года. Нам нужно начинать масштабную реконструкцию, особенно с учетом грядущего домашнего чемпионата Европы в 2024 году.

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Илья85
Илья85 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:30
Да ты что!? Они раньше с футболом завяжут,чем с отре.бьем .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:22
В первую очередь нужно завязать с ЛГБТ...
Гость
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