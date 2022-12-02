Дитмар Хаманн заявил, что Флика нужно уволить из сборной Германии

Бывший футболист «Баварии» и «Ливерпуля» Дитмар Хаманн оценил выступление сборной Германии на чемпионате мира. Немцы не сумели выйти из группы второй ЧМ подряд.
Думаю, продолжать работать с Фликом в сборной невозможно. После этого фиаско у нас осталось всего 18 месяцев до домашнего Евро. В сборной каждый из игроков делает то, что хочет. Я не вижу причин, по которым Флик должен оставаться тренером Германии.
Что за бред несет Хаманн, а остальные ему поддакивают.
Да. не все получилось, но в кои то веки появилась игра. Пусть связи сырые, пусть только становление команды идет.
Время Мюллера закончилось, тут не спорю. Как и Ману, к моему сожалению. Новое поколение не столь талантливо, поэтому предстоит кропотливая работа. Флик подготовит команду к домашнему евро, я в этом не сомневаюсь.
А Хаманн - что Хаманн. Одно то, что после завершения карьеры я его чуть ли не первый раз услышал сегодня о многом говорит. Это даже не немецкий Мостовой, что тоже показательно...
Что за бред несет Хаманн, а остальные ему поддакивают.
Да. не все получилось, но в кои то веки появилась игра. Пусть связи сырые, пусть только становление команды идет.
Время Мюллера закончилось, тут не спорю. Как и Ману, к моему сожалению. Новое поколение не столь талантливо, поэтому предстоит кропотливая работа. Флик подготовит команду к домашнему евро, я в этом не сомневаюсь.
А Хаманн - что Хаманн. Одно то, что после завершения карьеры я его чуть ли не первый раз услышал сегодня о многом говорит. Это даже не немецкий Мостовой, что тоже показательно...