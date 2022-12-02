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Дитмар Хаманн заявил, что Флика нужно уволить из сборной Германии

сегодня, 13:41

Бывший футболист «Баварии» и «Ливерпуля» Дитмар Хаманн оценил выступление сборной Германии на чемпионате мира. Немцы не сумели выйти из группы второй ЧМ подряд.

Думаю, продолжать работать с Фликом в сборной невозможно. После этого фиаско у нас осталось всего 18 месяцев до домашнего Евро. В сборной каждый из игроков делает то, что хочет. Я не вижу причин, по которым Флик должен оставаться тренером Германии.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:37
За такое жестокое поражение выгоняют пинком под зад.
karnager
karnager
сегодня в 14:46, ред.
В сборной каждый из игроков делает то, что хочет.

Но зато они дружно все умело прикрывают рот))
Валерыч
Валерыч
сегодня в 14:45
Не справился с работой Флик.
Видимо, тренировать сборную - это не его...
Но есть Клопп, Нагельсманн, Тухель...
Возможно кто-то из них и возглавит сборную Германии.
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 14:06
Конечно, давайте проводим его из сборной. Это же так просто и самое главное. сразу даст результат!
Что за бред несет Хаманн, а остальные ему поддакивают.
Да. не все получилось, но в кои то веки появилась игра. Пусть связи сырые, пусть только становление команды идет.
Время Мюллера закончилось, тут не спорю. Как и Ману, к моему сожалению. Новое поколение не столь талантливо, поэтому предстоит кропотливая работа. Флик подготовит команду к домашнему евро, я в этом не сомневаюсь.
А Хаманн - что Хаманн. Одно то, что после завершения карьеры я его чуть ли не первый раз услышал сегодня о многом говорит. Это даже не немецкий Мостовой, что тоже показательно...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:55
Флика и некоторых игроков пора проводить без почета.
Тарас Б 1
Тарас Б 1
сегодня в 13:47
И Мюллера гнать.
alexgurzan
alexgurzan ответ Kenas Ter-Aristakessian (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 13:43
Спасибо, поправили.
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