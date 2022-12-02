Дитмар Хаманн заявил, что Флика нужно уволить из сборной Германии

Бывший футболист «Баварии» и «Ливерпуля» оценил выступление сборной Германии на чемпионате мира. Немцы не сумели выйти из группы второй ЧМ подряд.

Думаю, продолжать работать с Фликом в сборной невозможно. После этого фиаско у нас осталось всего 18 месяцев до домашнего Евро. В сборной каждый из игроков делает то, что хочет. Я не вижу причин, по которым Флик должен оставаться тренером Германии.